Екатеринбуржцев приглашают в День эколога посубботничать в лесопарке

17.16 Пятница, 29 мая 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В конце первой летней недели экологический субботник проведут в лесопарке имени Лесоводов России. Общественно полезное мероприятие будет приурочено ко Всемирному дню окружающей среды (он же — День эколога).

Организаторы приглашают неравнодушных горожан доказать любовь к природе не словом, а делом. В первую субботу лета, 5 июня, волонтёры продолжат обустройство Сибирской тропы — исторического маршрута, проложенного вдоль легендарного Московско-Сибирского тракта. Это важная часть масштабного проекта «Парковая тропа Екатеринбурга», который призван связать воедино зеленый каркас всего города.

Программа мероприятия начнётся в 14.00 и продлится около трёх часов. Участников ждёт увлекательное знакомство с историей края — они пройдут по уникальному участку тропы и смогут прочувствовать атмосферу старинного тракта. Затем наступит время деятельной заботы: добровольцы очистят парк от мусора, сделав его безопасным и красивым для всех жителей. Кроме того, субботник даст отличную возможность познакомиться с командой проекта «Парковая тропа».

Местом сбора намечена остановка «Каменный карьер», до которой можно добраться на автобусах № 56, 64, 65 и 74. Участникам необходимо взять с собой рабочую одежду по погоде, удобную закрытую обувь, перчатки и репелленты от клещей и комаров. Предварительная регистрация открыта по ссылке.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
