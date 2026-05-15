Собаке двух екатеринбургских стариков требуется пристрой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пенсионерка пытается пристроить чужую собаку. Животное живёт у ещё более пожилой пары, которая уже не в состоянии обеспечивать питомцу нужный уход.Как поясняет женщина, собака принадлежит её соседям. У обоих стариков диагностирована деменция. Это, разумеется, сказывается на их возможностях кормить, выгуливать и обеспечивать животное вниманием. Собака постоянно на самовыгуле, который иногда затягивается на сутки — старики попросту забывают запустить питомца с улицы, и тогда ночевать собаке приходится под открытым небом.Сердобольная женщина по мере возможностей подкармливает соседское животное, но взять к себе не может: у неё самой есть питомцы, да и финансовое положение не позволяет. Вот и приходится искать чужой собаке новый дом и заботливых людей, пока её нынешних хозяев не переселили в дом престарелых.Про собаку сообщают, что она очень добрая и ласковая, но при этом крайне пугливая. Для желающих забрать указан номер телефона 89041631612. Мероприятие для возрастной категории 18+