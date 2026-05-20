Житель Богдановича получил срок за разбой с ножом в столовой

20.34 Четверг, 28 мая 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Богдановичский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в нападении на сотрудников столовой с использованием ножа.

На преступление подсудимый пошёл ради хищения пива и сигарет. Ранним утром 22 февраля 2026 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, тайно похитил две бутылки пива в столовой «Марс». Однако сотрудники заведения заметили это и потребовали вернуть товар или оплатить его. В ответ преступник не только проигнорировал законные требования, но стал действовать ещё более дерзко: открыто взял со стеллажа две пачки сигарет «LM», а когда работники столовой попытались остановить его, мужчина достал из кармана куртки нож. Угрожая персоналу холодным оружием, он скрылся с места происшествия.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Он также заявил о раскаянии в содеянном. Суд квалифицировал его действия по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ («разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия») и назначил подсудимому наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Разбойника взяли под стражу прямо в зале суда.

Меж тем, приговор пока не вступил в законную силу. У сторон есть право обжаловать его в течение пятнадцати суток.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
