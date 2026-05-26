Летом в сторону Рефтинского будет ходить больше электричек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Посёлок Рефтинский летом станет доступней для екатеринбуржцев. Свердловская железная дорога с 1 июня запустит дополнительные пригородные поезда на рефтинском направлении.Такое изменение в расписании поездов призвано дать уральцам больше вариантов для поездок. Им станет удобнее добираться до Артёмовского, Алапаевска и Каменска-Уральского. Все новые электрички будут курсировать ежедневно.Первый из назначенных маршрутов — №6698/6697 Егоршино – Рефтинская. Этот поезд отправляется в 19.08 и прибывает на конечную в 20.15. Обратный рейс №6700/6699 Рефтинская – Егоршино отправится в 20.27 и будет ждать пассажиров в 21.32. Утреннее расписание тоже становится насыщеннее. Поезд №6692/6691 Алапаевск – Рефтинская будет отправляться в 06.34 с прибытием в 09.06. Ещё один новый маршрут — №6694 Рефтинская – Каменск-Уральский, который отходит в 09.18 и прибывает в 12.02.Как особо указывают в администрации СвЖД, два вышеуказанных состава будут курсировать вместо поезда №6696 Алапаевск – Каменск-Уральский. Он с 1 июня отменяется. Мероприятие для возрастной категории 18+