Банк ДОМ.РФ выделил 1,2 млрд рублей на строительство камерного жилого комплекса в Екатеринбурге

«Екатеринбург остаётся активным и устойчивым рынком жилищного строительства, где сохраняется высокий спрос на качественные проекты в локациях с развитой инфраструктурой. Для Банка ДОМ.РФ важно поддерживать проекты, которые способствуют развитию городской среды и формированию комфортных условий для жизни. Мы рады продолжить сотрудничество с ГК "СКМ Девелопмент" и готовы сопровождать проекты компании на всех этапах реализации», – отметил управляющий директор Уральского регионального центра Банка ДОМ.РФ Олег Филиппов.

«Мы рады, что его реализация ведётся совместно с нашим партнёром – Банком ДОМ.РФ. Проект отвечает всем запросам современных жителей мегаполиса, а в чём-то даже предвосхищает ожидания», – сказал Алексей Фалько.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Банк ДОМ.РФ открыл проектное финансирование для строительства жилого комплекса бизнес-класса в центре Екатеринбурга. На реализацию проекта выделено 1,2 млрд рублей, первый транш уже перечислен застройщику, сообщает пресс-служба Банка.Средства направлены на строительство ЖК «Символ», который появится в центральной части города. Общая площадь проекта составит около 16 тысяч квадратных метров. В доме предусмотрено 118 квартир, помещения для бизнеса на первом этаже, подземный паркинг на 72 машино-места и кладовые.В Банке ДОМ.РФ рассказали, что рядом с будущим ЖК расположены школы, детские сады, торговые центры, спортивные объекты и парковые зоны. Во дворе планируют оборудовать детские площадки, спортивную зону, пространство для настольного тенниса, а также пешеходные и велосипедные маршруты. Кроме того, недалеко находятся парк Зеленая роща и парк имени 50-летия ВЛКСМ, а также самый большой на Урале скейтпарк и падел арена.Известно, что Банк ДОМ.РФ уже сотрудничает с СКМ Девелопмент по ряду проектов. Сейчас банк финансирует строительство четырёх жилых комплексов компании.Директор СКМ Девелопмент Алексей Фалько отметил, что новый проект относится к числу домов с небольшим количеством квартир, которые редко появляются на рынке Екатеринбурга.Мероприятие для возрастной категории 18+