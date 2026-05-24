В Свердловской области к работе приступили два новых мировых судьи

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Во Дворце правосудия прошла церемония принесения присяги двумя новыми мировыми судьями, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.Постановлениями Законодательного собрания Свердловской области от 19 мая на трёхлетний срок полномочий назначены Василий Бостаниди, который будет работать на судебном участке № 2 Верх-Исетского судебного района, и Дарья Воробьёва, назначенная на судебный участок № 4 Тагилстроевского судебного района.Председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев поздравил новых судей и отметил высокую нагрузку на мировую юстицию. Как сообщили в облсуде, он пожелал коллегам справедливого рассмотрения дел, соблюдения процессуальных сроков и активного использования цифровых сервисов в работе.После принесения присяги новые судьи возложили цветы к мемориалу судьям и сотрудникам аппаратов судов региона – участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.По данным пресс-службы суда, оба мировых судьи назначены на трёхлетний срок полномочий.