В Свердловской области ко Дню защиты детей пройдут фестивали, концерты и семейные праздники

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Фестиваль юных музыкантов в Нижнем Тагиле, семейные праздники в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Полевском пройдут в ближайшие дни в честь Дня защиты детей. О программе мероприятий на некоторых площадках Свердловской области рассказали в департаменте информационной политики региона.Одним из крупнейших событий станет IX фестиваль-парад «Аккорды лета», который состоится 1 июня в Нижнем Тагиле. На Театральной площади и в парке имени Бондина выступят около 470 юных музыкантов из восьми городов и посёлков, а также 18 творческих коллективов. В программе заявлены выступление оркестра «Тагил-бэнд», совместное исполнение песни «Пусть всегда будет солнце» и презентация новых музыкальных коллективов.В Полевском праздничные мероприятия начнутся уже 30 мая. В «Самом южном парке» за Центром культуры и народного творчества пройдёт концертно-игровая программа «Формула праздника: громче, ярче, веселей!», рассчитанная на семейную аудиторию.В Екатеринбурге площадкой праздника станет Преображенский парк в Академическом районе. 30 мая здесь запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы, спортивные игры и викторины. Основная программа состоится 1 июня и будет включать анимацию, фотозоны и подарки для детей.В Верхней Пышме День защиты детей отметят в Манином парке. Для посетителей подготовили игровую программу «Цветная заварушка», которая начнётся 1 июня в полдень.Мероприятие для возрастной категории 18+