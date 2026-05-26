В Кировграде будут судить мужчину по делу о незаконной добыче песчано-гравийной смеси с золотом и серебром

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Кировграде прокуратура направила в суд уголовное дело против 40-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на кражу в крупном размере.По версии следствия, с июня по октябрь 2024 года мужчина без лицензии организовал добычу песчано-гравийной смеси на территории Кировградского муниципального округа. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, в смеси содержались драгоценные металлы – золото и серебро, а также железо.Следствие считает, что обвиняемый финансировал работы и руководил людьми, которые не знали о незаконности добычи. Работы проводились с использованием спецтехники и оборудования. За несколько месяцев с двух участков, по оценке следствия, извлекли полезные ископаемые стоимостью более 430 тысяч рублей.В октябре 2024 года незаконную добычу пресекли правоохранительные органы. Песчано-гравийную смесь с содержанием драгоценных металлов изъяли.Мужчина вину не признал. Дело рассмотрит Кировградский городской суд. Мероприятие для возрастной категории 18+