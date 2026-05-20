В Екатеринбурге появилась новая площадка для продажи продукции уральских фермеров
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге открылся первый фермерский уголок «Свое. Уральское», где местные производители смогут продавать свою продукцию напрямую покупателям. Новая площадка начала работу в экомолле «Омега».
Как сообщили в администрации города, в ассортимент вошли товары выпускников и партнёров образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». Покупателям предлагают сыры, мёд, варенье, авторские напитки и другую продукцию уральских производителей.
По словам директора департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максима Чаплыгина, проект направлен на поддержку местных фермеров и развитие прямых продаж сельхозпродукции.
В Россельхозбанке отметили, что все производители, представленные на новой площадке, прошли контроль качества. Как заявил заместитель директора Свердловского филиала банка Дмитрий Корж, многие из представленных товаров сложно найти в крупных торговых сетях.
Фермерский уголок создан в рамках соглашения между администрацией Екатеринбурга, Россельхозбанком и экомоллами «Омега», «Гранат» и «Апельсин». Организаторы рассчитывают, что площадка будет работать на постоянной основе и позволит расширить присутствие местной продукции на городском рынке.
По данным региональных властей, Свердловская область занимает третье место в России по производству молока, четвёртое – по производству яиц и 11-е – по выращиванию картофеля.
