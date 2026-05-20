Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге появилась новая площадка для продажи продукции уральских фермеров

11.10 Пятница, 29 мая 2026
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге открылся первый фермерский уголок «Свое. Уральское», где местные производители смогут продавать свою продукцию напрямую покупателям. Новая площадка начала работу в экомолле «Омега».

Как сообщили в администрации города, в ассортимент вошли товары выпускников и партнёров образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». Покупателям предлагают сыры, мёд, варенье, авторские напитки и другую продукцию уральских производителей.

По словам директора департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максима Чаплыгина, проект направлен на поддержку местных фермеров и развитие прямых продаж сельхозпродукции.

В Россельхозбанке отметили, что все производители, представленные на новой площадке, прошли контроль качества. Как заявил заместитель директора Свердловского филиала банка Дмитрий Корж, многие из представленных товаров сложно найти в крупных торговых сетях.

Фермерский уголок создан в рамках соглашения между администрацией Екатеринбурга, Россельхозбанком и экомоллами «Омега», «Гранат» и «Апельсин». Организаторы рассчитывают, что площадка будет работать на постоянной основе и позволит расширить присутствие местной продукции на городском рынке.

По данным региональных властей, Свердловская область занимает третье место в России по производству молока, четвёртое – по производству яиц и 11-е – по выращиванию картофеля.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Александр Федоров © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Товары для дачи и пикников стали самыми востребованными у уральцев в мае
20 мая 2026
В Екатеринбурге начал работу проект «Лето на площади»
23 мая 2026
Половина жителей Екатеринбурга регулярно продаёт лишние вещи
23 мая 2026
Интерес к спецтехнике в России вырос на фоне снижения ставки ЦБ
25 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатеринбург хорошо выглядит как туристический бренд, но проигрывает по восприятию экологии

В городе обсудили итоги масштабного исследования
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:08 Судебного пристава в Красноуфимске оштрафовали за фиктивное закрытие дел должников
12:51 На Юго-Западе на месяц перекроют участок Волгоградской. Автобус № 72 пустят в объезд
12:43 Жителя Талицы будут судить за нападение на сотрудника полиции
11:49 Тысячный хор откроет празднование Дня России в Екатеринбурге
11:25 В Свердловской области ко Дню защиты детей пройдут фестивали, концерты и семейные праздники
11:10 В Екатеринбурге появилась новая площадка для продажи продукции уральских фермеров
10:59 В Свердловской области к работе приступили два новых мировых судьи
10:51 В первый «Коляда-Plays» в Екатеринбурге день покажут четыре спектакля
10:42 В Кировграде будут судить мужчину по делу о незаконной добыче песчано-гравийной смеси с золотом и серебром
10:35 Повара школьных столовых Свердловской области устроили кулинарный батл за звание лучших
10:23 В Ивделе 81-летняя пенсионерка отсудила 300 тысяч рублей после нападения бездомной собаки
22:02 Екатеринбуржская собачка осталась без хозяйки и едва не оказалась на улице
20:34 Житель Богдановича получил срок за разбой с ножом в столовой
19:49 Мэрия Екатеринбурга отдала под вырубку ещё один кусок леса ради стройки
19:32 ДТП на трассе М-12 «Восток» под Первоуральском затруднило движение
19:09 Летом в сторону Рефтинского будет ходить больше электричек
18:42 Новая экскурсия по Екатеринбургу посвящена его небоскрёбам
18:12 Авито открыл для рекламодателей автоматическую выгрузку данных о кампаниях
16:57 Ради фестиваля «Движение Урал» в Екатеринбурге 6 июня перекроют несколько улиц
16:56 Количество рейсов авиакомпании Red Wing из Екатеринбурга в Тбилиси увеличат до девяти в неделю
16:42 По делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле допросили 73 потерпевших
16:25 В Екатеринбурге 49-летнего мужчину обвиняют в заказном убийстве 25 лет назад
15:41 К шести годам колонии приговорили подростка за убийство жительницы Горноуральского
14:51 Рельсы под «трамваем Балабанова» хотят соединить с действующей линией
14:36 Свердловское МЧС продлило штормовое предупреждение до 29 мая
14:14 Суд в десять раз увеличил сумму моральной компенсации, присужденную в 1998 году
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
13:08 Судебного пристава в Красноуфимске оштрафовали за фиктивное закрытие дел должников
12:51 На Юго-Западе на месяц перекроют участок Волгоградской. Автобус № 72 пустят в объезд
12:43 Жителя Талицы будут судить за нападение на сотрудника полиции
11:49 Тысячный хор откроет празднование Дня России в Екатеринбурге
11:25 В Свердловской области ко Дню защиты детей пройдут фестивали, концерты и семейные праздники
11:10 В Екатеринбурге появилась новая площадка для продажи продукции уральских фермеров
10:59 В Свердловской области к работе приступили два новых мировых судьи
10:51 В первый «Коляда-Plays» в Екатеринбурге день покажут четыре спектакля
10:42 В Кировграде будут судить мужчину по делу о незаконной добыче песчано-гравийной смеси с золотом и серебром
10:35 Повара школьных столовых Свердловской области устроили кулинарный батл за звание лучших
10:23 В Ивделе 81-летняя пенсионерка отсудила 300 тысяч рублей после нападения бездомной собаки
22:02 Екатеринбуржская собачка осталась без хозяйки и едва не оказалась на улице
20:34 Житель Богдановича получил срок за разбой с ножом в столовой
19:49 Мэрия Екатеринбурга отдала под вырубку ещё один кусок леса ради стройки
19:32 ДТП на трассе М-12 «Восток» под Первоуральском затруднило движение
19:09 Летом в сторону Рефтинского будет ходить больше электричек
18:42 Новая экскурсия по Екатеринбургу посвящена его небоскрёбам
18:12 Авито открыл для рекламодателей автоматическую выгрузку данных о кампаниях
16:57 Ради фестиваля «Движение Урал» в Екатеринбурге 6 июня перекроют несколько улиц
16:56 Количество рейсов авиакомпании Red Wing из Екатеринбурга в Тбилиси увеличат до девяти в неделю
16:42 По делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле допросили 73 потерпевших
16:25 В Екатеринбурге 49-летнего мужчину обвиняют в заказном убийстве 25 лет назад
15:41 К шести годам колонии приговорили подростка за убийство жительницы Горноуральского
14:51 Рельсы под «трамваем Балабанова» хотят соединить с действующей линией
14:36 Свердловское МЧС продлило штормовое предупреждение до 29 мая
14:14 Суд в десять раз увеличил сумму моральной компенсации, присужденную в 1998 году
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK