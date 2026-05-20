В Екатеринбурге появилась новая площадка для продажи продукции уральских фермеров

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге открылся первый фермерский уголок «Свое. Уральское», где местные производители смогут продавать свою продукцию напрямую покупателям. Новая площадка начала работу в экомолле «Омега».Как сообщили в администрации города, в ассортимент вошли товары выпускников и партнёров образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». Покупателям предлагают сыры, мёд, варенье, авторские напитки и другую продукцию уральских производителей.По словам директора департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максима Чаплыгина, проект направлен на поддержку местных фермеров и развитие прямых продаж сельхозпродукции.В Россельхозбанке отметили, что все производители, представленные на новой площадке, прошли контроль качества. Как заявил заместитель директора Свердловского филиала банка Дмитрий Корж, многие из представленных товаров сложно найти в крупных торговых сетях.Фермерский уголок создан в рамках соглашения между администрацией Екатеринбурга, Россельхозбанком и экомоллами «Омега», «Гранат» и «Апельсин». Организаторы рассчитывают, что площадка будет работать на постоянной основе и позволит расширить присутствие местной продукции на городском рынке.По данным региональных властей, Свердловская область занимает третье место в России по производству молока, четвёртое – по производству яиц и 11-е – по выращиванию картофеля. Мероприятие для возрастной категории 18+