Мэрия заблокировала строительство жилой высотки возле «Ботаника молла»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Глава Екатеринбурга утвердил ряд изменений в Правила землепользования и застройки города. Как заметили эксперты интернет-ресурса «Квадратный метр», одной из новаций стала смена предназначения участка, расположенного между перекрестком улиц 8 Марта и Юлиуса Фучика и автозаправкой «Лукойл».В видоизменённых Правилах землепользования участок площадью 9 311 квадратных метров переведён из территориальной зоны Ц-2 в зону Ц-3. То есть, ранее этот надел земли относился к общественно-деловой зоне, где разрешалось возводить жилые дома. Теперь же он официально отнесён к зоне транспортной инфраструктуры.Сейчас территория покрыта древесной растительностью (хотя к паркам или городским лесам не относится). После смены статуса здесь стало невозможным строить жильё (а планы подобные были), но можно организовать, например, автостоянку.Земля находится в аренде у тюменской компании «Ньютон», которая намеревалась построить на этом месте подземно-надземный паркинг. Однако местные жители подозревали, что паркинг — лишь прикрытие для возведения жилого многоэтажного дома. Теперь, после смены статуса участка, появление жилой высотки в данной локации стало юридически невозможным. Мероприятие для возрастной категории 18+