Возрастное ограничение 18+

В «Уральском экспрессе» появился вагон с панорамным видом

16.59 Пятница, 29 мая 2026
Фото: СвЖД новости / t.me/svzd_news
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
На летние месяцы в состав туристского ретропоезда «Уральский экспресс» по традиции включили открытый обзорный вагон. Теперь у путешественников появилась возможность любоваться уральскими пейзажами практически на открытом воздухе.

Как уточняют в администрации Свердловских железных дорог, прокатиться в необычном вагоне можно по пятницам и субботам. Именно в эти дни поезд курсирует по живописному кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург». Как и все вагоны в этом составе, обзорный вагон стилизован под начало XX века, что создает атмосферу старинного путешествия.

Для удобства гостей в обзорном вагоне установлены розетки для зарядки гаджетов, а в прохладные дни можно воспользоваться подогревом сидений. Уютный ретровагон рассчитан на 80 посадочных мест. Открытая конструкция позволяет наблюдать панорамные виды и запечатлеть их на память.

Проход в обзорный вагон осуществляется по билетам, оформленным в любой другой вагон поезда. Рейс «Вечерний Екатеринбург» отправляется от железнодорожного вокзала в указанные дни ровно в 19.05. В пути следования предусмотрена остановка на ретровокзале Шувакиш. Общая продолжительность кольцевого тура составляет два с половиной часа.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В метро Екатеринбурга появился «Книжный экспресс»
20 мая 2026
Меняется расписание следующих между Верхней и Нижней Салдой электричек
26 мая 2026
Летом в сторону Рефтинского будет ходить больше электричек
28 мая 2026
Рельсы под «трамваем Балабанова» хотят соединить с действующей линией
28 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатеринбург хорошо выглядит как туристический бренд, но проигрывает по восприятию экологии

В городе обсудили итоги масштабного исследования
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:16 Екатеринбуржцев приглашают в День эколога посубботничать в лесопарке
16:59 В «Уральском экспрессе» появился вагон с панорамным видом
16:23 Погода помешала «Уралочке» отметить юбилей под открытым небом
15:36 Уникальные игрушки из ваты станут основой выставки в Екатеринбурге
14:20 Суд обязал предприятие «Теплодом» реконструировать котельные в Кушвинском районе
13:59 На Урале резко выросло число ДТП с дикими животными
13:43 «Деревенский» шедевр Андрея Кончаловского покажут в Ельцин-центре
13:08 Судебного пристава в Красноуфимске оштрафовали за фиктивное закрытие дел должников
12:51 На Юго-Западе на месяц перекроют участок Волгоградской. Автобус № 72 пустят в объезд
12:43 Жителя Талицы будут судить за нападение на сотрудника полиции
11:49 Тысячный хор откроет празднование Дня России в Екатеринбурге
11:25 В Свердловской области ко Дню защиты детей пройдут фестивали, концерты и семейные праздники
11:10 В Екатеринбурге появилась новая площадка для продажи продукции уральских фермеров
10:59 В Свердловской области к работе приступили два новых мировых судьи
10:51 В первый «Коляда-Plays» в Екатеринбурге день покажут четыре спектакля
10:42 В Кировграде будут судить мужчину по делу о незаконной добыче песчано-гравийной смеси с золотом и серебром
10:35 Повара школьных столовых Свердловской области устроили кулинарный батл за звание лучших
10:23 В Ивделе 81-летняя пенсионерка отсудила 300 тысяч рублей после нападения бездомной собаки
22:02 Екатеринбуржская собачка осталась без хозяйки и едва не оказалась на улице
20:34 Житель Богдановича получил срок за разбой с ножом в столовой
19:49 Мэрия Екатеринбурга отдала под вырубку ещё один кусок леса ради стройки
19:32 ДТП на трассе М-12 «Восток» под Первоуральском затруднило движение
19:09 Летом в сторону Рефтинского будет ходить больше электричек
18:42 Новая экскурсия по Екатеринбургу посвящена его небоскрёбам
18:12 Авито открыл для рекламодателей автоматическую выгрузку данных о кампаниях
16:57 Ради фестиваля «Движение Урал» в Екатеринбурге 6 июня перекроют несколько улиц
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
17:16 Екатеринбуржцев приглашают в День эколога посубботничать в лесопарке
16:59 В «Уральском экспрессе» появился вагон с панорамным видом
16:23 Погода помешала «Уралочке» отметить юбилей под открытым небом
15:36 Уникальные игрушки из ваты станут основой выставки в Екатеринбурге
14:20 Суд обязал предприятие «Теплодом» реконструировать котельные в Кушвинском районе
13:59 На Урале резко выросло число ДТП с дикими животными
13:43 «Деревенский» шедевр Андрея Кончаловского покажут в Ельцин-центре
13:08 Судебного пристава в Красноуфимске оштрафовали за фиктивное закрытие дел должников
12:51 На Юго-Западе на месяц перекроют участок Волгоградской. Автобус № 72 пустят в объезд
12:43 Жителя Талицы будут судить за нападение на сотрудника полиции
11:49 Тысячный хор откроет празднование Дня России в Екатеринбурге
11:25 В Свердловской области ко Дню защиты детей пройдут фестивали, концерты и семейные праздники
11:10 В Екатеринбурге появилась новая площадка для продажи продукции уральских фермеров
10:59 В Свердловской области к работе приступили два новых мировых судьи
10:51 В первый «Коляда-Plays» в Екатеринбурге день покажут четыре спектакля
10:42 В Кировграде будут судить мужчину по делу о незаконной добыче песчано-гравийной смеси с золотом и серебром
10:35 Повара школьных столовых Свердловской области устроили кулинарный батл за звание лучших
10:23 В Ивделе 81-летняя пенсионерка отсудила 300 тысяч рублей после нападения бездомной собаки
22:02 Екатеринбуржская собачка осталась без хозяйки и едва не оказалась на улице
20:34 Житель Богдановича получил срок за разбой с ножом в столовой
19:49 Мэрия Екатеринбурга отдала под вырубку ещё один кусок леса ради стройки
19:32 ДТП на трассе М-12 «Восток» под Первоуральском затруднило движение
19:09 Летом в сторону Рефтинского будет ходить больше электричек
18:42 Новая экскурсия по Екатеринбургу посвящена его небоскрёбам
18:12 Авито открыл для рекламодателей автоматическую выгрузку данных о кампаниях
16:57 Ради фестиваля «Движение Урал» в Екатеринбурге 6 июня перекроют несколько улиц
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK