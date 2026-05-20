В «Уральском экспрессе» появился вагон с панорамным видом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На летние месяцы в состав туристского ретропоезда «Уральский экспресс» по традиции включили открытый обзорный вагон. Теперь у путешественников появилась возможность любоваться уральскими пейзажами практически на открытом воздухе.Как уточняют в администрации Свердловских железных дорог, прокатиться в необычном вагоне можно по пятницам и субботам. Именно в эти дни поезд курсирует по живописному кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург». Как и все вагоны в этом составе, обзорный вагон стилизован под начало XX века, что создает атмосферу старинного путешествия.Для удобства гостей в обзорном вагоне установлены розетки для зарядки гаджетов, а в прохладные дни можно воспользоваться подогревом сидений. Уютный ретровагон рассчитан на 80 посадочных мест. Открытая конструкция позволяет наблюдать панорамные виды и запечатлеть их на память.Проход в обзорный вагон осуществляется по билетам, оформленным в любой другой вагон поезда. Рейс «Вечерний Екатеринбург» отправляется от железнодорожного вокзала в указанные дни ровно в 19.05. В пути следования предусмотрена остановка на ретровокзале Шувакиш. Общая продолжительность кольцевого тура составляет два с половиной часа. Мероприятие для возрастной категории 18+