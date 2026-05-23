Мэрия Екатеринбурга отдала под вырубку ещё один кусок леса ради стройки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Рустам Галямов утвердил очередные изменения в Правилах землепользования и застройки города. Внесенные коррективы касаются смены статуса крупной территории, расположенной вблизи поселка «Карасьеозерский».Как поясняет интернет-ресурс об уральской недвижимости «Квадратный метр», изменения коснулись участка площадью около четырёх гектаров. Ранее эти земли относились к зоне городских лесов, обозначаемой как ЗГЛ. Теперь же они переведены в категорию Ж-2, то есть в зону индивидуальной застройки городского типа.Указанный участок находится вдоль Карасьего ручья. Географически он расположен между двумя коттеджными поселками — «Карасьеозерский-1» и «Карасьеозерский-2». Новый статус земли открывает возможности для строительства индивидуальных жилых домов. Кроме того, на этой территории планируется проложить участок дороги. Эта дорога должна соединить две части улицы Озерной, которая проходит через оба поселка.«Карасьеозерский» — это элитный коттеджный поселок под Екатеринбургом. Он расположен вдоль Ново-Московского тракта и пользуется репутацией закрытого и престижного места. Посёлок состоит из двух частей: исторического закрытого «Карасьеозерского-1» и более нового «Карасьеозерского-2».Решение мэрии фактически отдает под застройку ещё один кусок городского леса. Экологическая общественность традиционно выступает против подобных переводов земель. Однако администрация делает ставку на развитие транспортной инфраструктуры и жилья. Мероприятие для возрастной категории 18+