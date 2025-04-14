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В Верхней Пышме собираются возрождать дзюдо

13.45 Вторник, 22 апреля 2025
Фото: «Выбор сильных»
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В Верхней Пышме возрождают дзюдо. Ради этого проект «За Самбо», расширив, переименовали в «Выбор сильных». Теперь он включает не только самбо и спортивную борьбу, но и японское боевое искусство.

Об этом рассказал координатор проекта в Свердловской области – депутат регионального Заксобрания Алексей Свалов.

«Проект "Выбор сильных" стал шире и теперь включает в себя самбо, дзюдо и спортивную борьбу. Это позволяет нам делать больше добрых дел, направленных на развитие этого вида спорта. Одним из первых шагов, который мы предприняли вместе с директором СШ "Единоборств" Тимуром Галлямовым, стало возрождение дзюдо в столице уральского самбо – Верхней Пышме»,

– сказал Алексей Свалов.


По словам Тимура Галямова, их спортсмены не представляли свою школу на первенствах области по дзюдо более десяти лет, в связи с чем это решили исправить.

«Под эгидой проекта "Выбор сильных" мы направили на областные соревнования спортсменов Клуба самбо Верхней Пышмы. К соревнованиям готовились под руководством мастера спорта международного класса по дзюдо Артура Хапцева»,

– рассказал Тимур Галямов.



Фото: «Выбор сильных»


С чемпионата области, который проходил в Нижнем Тагиле, Верхнюю Пышму представляли четыре спортсмена, и все они вернулись с медалями: золото завоевал Александр Канатчиков, Артём Кривых стал серебряным призёром, Александр Пшеничных и Евгений Еремин заняли третье место. По мнению тренера спортсменов Артура Хапцева, это хороший результат.

«Изначально стояла задача выполнить нормативы кандидатов в мастера спорта. Для этого нам нужно было попасть в пятерку в своей весовой категории. С этой задачей справились все спортсмены. Сейчас им предстоит защищать честь региона на Всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти Героя России Дамира Шаймарданова»,

– отметил Артур Хапцев.



Фото: «Выбор сильных»


Соревнования, на которых они планируют участвовать, будут проходить уже совсем скоро – с 25 по 27 апреля 2025 года. Если спортсмены смогут выполнить нормативы, то они получат спортивное звание «Мастер спорта по дзюдо».

Помимо же профессиональных спортсменов в спортивной школе «Единоборств» занимаются ребята в возрасте 8-12 лет. С сентября планируется дополнительный набор в секцию по дзюдо.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:19 Бывшему инженеру екатеринбургского «Гортранса» Фурсику на шесть месяцев продлили домашний арест
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