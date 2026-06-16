Возрастное ограничение 18+
Шесть мини-шедевров «Союзмультфильма» покажут на большом экране в Екатеринбурге
Кадр из анимационного фильма «Жил-был Козявин»
В воскресенье, 21 июня, в кинозале Ельцин-центра состоится спецпоказ классической советской анимации. Сеанс приурочен к 90-летию анимационной студии «Союзмультфильм».
Показ продлится полтора часа и объединит шесть мультфильмов, снятых в период с 1961 по 1969 год. Программу откроет девятиминутный мультфильм сестёр Валентины и Зинаиды Брумберг «Большие неприятности» (1961) — история о взрослом мире, увиденном детскими глазами. Следом зрители увидят «Историю одного преступления» Фёдора Хитрука (1962) — двадцатиминутную сатиру на пороки большого города, ставшую одной из программных работ советской анимации. Прекрасный художник Андрей Хржановский представлен десятиминутным фильмом «Жил-был Козявин» (1966) — язвительной притчей о бюрократической бессмыслице.
Кукольная часть программы включает две работы: «Мой зелёный крокодил» Вадима Курчевского (1966) — трагическая история о самопожертвовании ради любви и «Клубок» Николая Серебрякова (1968), в котором исследуется тема жадности. Завершит сеанс «Балерина на корабле» Льва Атаманова (1969) — лирическая рисованная фантазия о силе и красоте искусства продолжительностью 17 минут.
Все шесть картин относятся к периоду, который исследователи называют эстетическим поворотом в советской анимации. Именно тогда «Союзмультфильм» вышел за рамки сказочной традиции и обратился к сатире, притче и психологической драме.
Вход на мульт-сеанс свободный — достаточно пройти предварительную регистрацию на сайте Ельцин-центра. Мероприятие рассчитано на зрителей от 12 лет. Мероприятие для возрастной категории 18+
Показ продлится полтора часа и объединит шесть мультфильмов, снятых в период с 1961 по 1969 год. Программу откроет девятиминутный мультфильм сестёр Валентины и Зинаиды Брумберг «Большие неприятности» (1961) — история о взрослом мире, увиденном детскими глазами. Следом зрители увидят «Историю одного преступления» Фёдора Хитрука (1962) — двадцатиминутную сатиру на пороки большого города, ставшую одной из программных работ советской анимации. Прекрасный художник Андрей Хржановский представлен десятиминутным фильмом «Жил-был Козявин» (1966) — язвительной притчей о бюрократической бессмыслице.
Кукольная часть программы включает две работы: «Мой зелёный крокодил» Вадима Курчевского (1966) — трагическая история о самопожертвовании ради любви и «Клубок» Николая Серебрякова (1968), в котором исследуется тема жадности. Завершит сеанс «Балерина на корабле» Льва Атаманова (1969) — лирическая рисованная фантазия о силе и красоте искусства продолжительностью 17 минут.
Все шесть картин относятся к периоду, который исследователи называют эстетическим поворотом в советской анимации. Именно тогда «Союзмультфильм» вышел за рамки сказочной традиции и обратился к сатире, притче и психологической драме.
Вход на мульт-сеанс свободный — достаточно пройти предварительную регистрацию на сайте Ельцин-центра. Мероприятие рассчитано на зрителей от 12 лет. Мероприятие для возрастной категории 18+
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