Возрастное ограничение 18+
Щенка Мориса в Екатеринбурге хотят прогнать через МРТ
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
Многие екатеринбуржцы знают этого молодого пёсика — информация о нём появлялась в соцсетях. Бездомного щенка видели в разных районах города и пытались найти тех, кто его потерял.
Прежних хозяев не нашлось. Зато нашлась женщина, которая забрала Мориса в дом к своим собакам. Маленький путешественник к тому моменту добрался уже до микрорайона Изоплит, где и был пойман.
Первым делом щенка принесли на обследование в ветеринарную клинику. Он выглядел здоровым, но сильно смущала одна особенность — Морис постоянно мотает головой, а это явный признак какого-то недуга. Ветеринары предположили травму головы, полученную при столкновении с автомобилем. Однако типичное для таких травм лечение эффекта не дало. Теперь для того, чтобы понять, почему же щенок мотает головой и временами теряет ориентацию, необходимо более глубокое исследование. Для него рекомендовали прохождение МРТ. Проблема в том, что исследование это дорогое, а спасительница Мориса временно осталась безработной и не способна самостоятельно оплатить процедуру.
МРТ запланировано на 24 июня. Стоимость процедуры с учётом наркоза, контраста и веса животного составит от 23 700 до 30 000 рублей, помимо этого потребуются повторный приём и анализы. Для покрытия этих расходов открыт сбор средств. Поддержать Мориса можно на сайте zooekb.ru. В назначении платежа необходимо указать слово «Благотворительность». Мероприятие для возрастной категории 18+
Прежних хозяев не нашлось. Зато нашлась женщина, которая забрала Мориса в дом к своим собакам. Маленький путешественник к тому моменту добрался уже до микрорайона Изоплит, где и был пойман.
Первым делом щенка принесли на обследование в ветеринарную клинику. Он выглядел здоровым, но сильно смущала одна особенность — Морис постоянно мотает головой, а это явный признак какого-то недуга. Ветеринары предположили травму головы, полученную при столкновении с автомобилем. Однако типичное для таких травм лечение эффекта не дало. Теперь для того, чтобы понять, почему же щенок мотает головой и временами теряет ориентацию, необходимо более глубокое исследование. Для него рекомендовали прохождение МРТ. Проблема в том, что исследование это дорогое, а спасительница Мориса временно осталась безработной и не способна самостоятельно оплатить процедуру.
МРТ запланировано на 24 июня. Стоимость процедуры с учётом наркоза, контраста и веса животного составит от 23 700 до 30 000 рублей, помимо этого потребуются повторный приём и анализы. Для покрытия этих расходов открыт сбор средств. Поддержать Мориса можно на сайте zooekb.ru. В назначении платежа необходимо указать слово «Благотворительность». Мероприятие для возрастной категории 18+
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