Глава автошколы в Каменске-Уральском осуждена за подделку водительских удостоверений

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор бывшей руководительнице спортивно-технической школы «Румб» Светлане Матвеевой. Женщина. Суд признал её виновной по двум эпизодам подделки официальных документов.Как установлено в ходе разбирательства, в 2024 году Матвеева, занимая в «Румбе» сразу две должности — начальника и главного бухгалтера, — предложила родственникам курсантов, не завершивших обучение, незаконную схему. Родители оплачивали полную стоимость образовательной программы, а их дети получали свидетельства о профессии водителя категории «С» без фактического прохождения курса и сдачи экзаменов. В документах же значилось, что обучение пройдено в полном объёме и все испытания успешно сданы. Поддельные свидетельства давали курсантам формальное право сдать экзамен в ГИБДД и получить водительские права.В суде Матвеева полностью признала свою вину. Её показания были подкреплены свидетельскими показаниями и материалами уголовного дела. С учётом смягчающих обстоятельств и положительных характеристик личности суд назначил наказание, не связанное с реальным лишением свободы, — ограничение свободы сроком на 8 месяцев путём частичного сложения наказаний по двум эпизодам.Приговор пока не вступил в законную силу: стороны вправе обжаловать его в течение 15 суток. Мероприятие для возрастной категории 18+