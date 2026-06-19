Возрастное ограничение 18+
Мэрия Екатеринбурга расширила перечень мест, куда запрещено возвращать бездомных животных
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление № 1288, которым вносятся изменения в постановление администрации от 2023 года, где были утверждены места, куда после отлова запрещается возвращать бездомных животных.
Новое постановление корректирует три позиции.
Во-первых, запрет распространили на все особо охраняемые природные территории. Если прежняя редакция запрещала возвращать животных только на «особо охраняемые природные территории местного значения», то теперь запрет действует для всех ООПТ — независимо от того, федерального, регионального или местного они значения.
Во-вторых, в перечень транспортных объектов, куда запрещено возвращать собак, добавили железнодорожные станции. Кроме того, узкое понятие «автобусные остановки» заменено на более широкое «остановочные пункты».
Остальные позиции приложения № 1 — территории учреждений социальной сферы, детские игровые и спортивные площадки, кладбища и мемориальные зоны, площадки для массовых мероприятий — оставлены без изменений.
Напомним, единственное предприятие, которое по муниципальному контракту отлавливает безнадзорных животных и содержит приют — это АО «Спецавтобаза» (в недавнем прошлом — ЕМУП «Спецавтобаза», третья «техническая» правка сегодняшнего постановления как раз касается смены наименования юрлица). Решения о возврате животных принимают начальник приюта, ветеринарный врач и кинолог этой организации. Мероприятие для возрастной категории 18+
Новое постановление корректирует три позиции.
Во-первых, запрет распространили на все особо охраняемые природные территории. Если прежняя редакция запрещала возвращать животных только на «особо охраняемые природные территории местного значения», то теперь запрет действует для всех ООПТ — независимо от того, федерального, регионального или местного они значения.
Во-вторых, в перечень транспортных объектов, куда запрещено возвращать собак, добавили железнодорожные станции. Кроме того, узкое понятие «автобусные остановки» заменено на более широкое «остановочные пункты».
Остальные позиции приложения № 1 — территории учреждений социальной сферы, детские игровые и спортивные площадки, кладбища и мемориальные зоны, площадки для массовых мероприятий — оставлены без изменений.
Напомним, единственное предприятие, которое по муниципальному контракту отлавливает безнадзорных животных и содержит приют — это АО «Спецавтобаза» (в недавнем прошлом — ЕМУП «Спецавтобаза», третья «техническая» правка сегодняшнего постановления как раз касается смены наименования юрлица). Решения о возврате животных принимают начальник приюта, ветеринарный врач и кинолог этой организации. Мероприятие для возрастной категории 18+
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