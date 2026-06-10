Возрастное ограничение 18+
Дождливая погода сохраняется в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области сохраняется дождливая погода. Синоптики прогнозируют на выходные осадки, а также грозы и туман.
В субботу, 13 июня, в регионе дожди, в отдельных районах грозы, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью +10...+15 °C, днём +20...+25 °C. Ветер 4-9 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью +12...+14 °C, преимущественно без осадков; днём +21...+23 °C, кратковременный дождь, гроза. Ветер 4-9 м/сек
В воскресенье, 14 июня, в Свердловской области дожди, туман и грозы. Ночью +11...+16 °C, днём +19...+24 °C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге дождь, гроза, ночью +14...+16 °C, днём +19...+21 °C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
В субботу, 13 июня, в регионе дожди, в отдельных районах грозы, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью +10...+15 °C, днём +20...+25 °C. Ветер 4-9 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью +12...+14 °C, преимущественно без осадков; днём +21...+23 °C, кратковременный дождь, гроза. Ветер 4-9 м/сек
В воскресенье, 14 июня, в Свердловской области дожди, туман и грозы. Ночью +11...+16 °C, днём +19...+24 °C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге дождь, гроза, ночью +14...+16 °C, днём +19...+21 °C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
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