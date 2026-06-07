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Кот вышел на сцену к умирающему Ромео и стал звездой спектакля
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Безусловно, событие недели — рыжий кот, который под бурные аплодисменты переписал кульминационную сцену “Ромео и Джульетты”. Но обо всём по порядку.
Много раз рассказывала вам про то, как спасатели достают котиков из разных передряг. Но чтобы один хвостатый подставил другого котоварища — не припомню. На днях в Москве помощь понадобилась домашней кошке, которая оказалась в западне из-за котёнка. Причем, приёмного. Спасателей вызвал 89-летний дедушка, который совсем недавно взял малыша домой. “Но приёмыш оказался не робкого десятка. Он загнал старшую кошку на шкаф, с которого она провалилась вниз и застряла. Шкаф оказался советской огромной массивной «стенкой», которую невозможно отодвинуть. Дедушка готов жертвовать мебелью, лишь бы мы спасли кошку”, — пишут в канале “СпасРезерва”. Шкаф спасателям пришлось частично разобрать. “Кошка не сопротивлялась, и, кажется, даже обрадовалась, а вот дедушка обрадовался точно. Заднюю стенку «стенки» вернули на место”, — добавили спасатели. Чем в это время занимался мелкий хулиган, не уточняется. Возможно, запоминал, как разбирается шкаф. В тот же день тем же спасателям в Москве пришлось разобрать половину машины, чтобы достать оттуда ещё одну кошку (был ли причастен к происшествию ещё какой-нибудь котёнок, опять же не уточняется). “Владелец машины увидел хвост, висящий возле колеса, и понял, что никуда в ближайшее время поехать не сможет. Кошка застряла под капотом между пыльником и защитой картера”, — рассказывают спасатели. Им пришлось полтора часа разбирать автомобиль буквально по винтикам. “Со своих мест сняли: шланг радиатора охлаждения, два передних подкрылка, боковой щит двигателя, колесо. Разобрали всю защиту и вытащили упирающуюся кошку”, — поделились автотехническими подробностями спасатели. Кс-кстати, как и в истории со шкафом, после операции по освобождению животного они всё собрали и вернули все детали на свои места. Такие вот разнообразные компетенции порой требуются незаменимым спасателям.
В продолжение транспортной темы. На днях в Улан-Удэ пёс перекрыл дорожное движение — несколько часов он лежал на трамвайных рельсах. Оказалось, что не просто так, у него была повреждена лапка, поэтому он ждал помощи от людей и старался привлечь их внимание, рассказали волонтёры. Правда, им пришлось забирать пёсика из службы отлова, которую вызвал кто-то из очевидцев. Видимо, не сильно подумав. Собаку передали в приют, показали врачам, полечили и перевязали лапу. Назвали Бимом. “Пёсик в солидном возрасте, истощен, весил всего 8 кг. Очень боязливый. Скорее всего, у него нет ни дома, ни хозяина. Есть подозрения, что он плохо видит и слышит. Теперь Бим будет жить в нашем приюте. Ребята его вылечат, отогреют его сердечко, откормят. И может ему повезёт обрести добрые заботливые ручки”, — рассказали в местном приюте для бездомных животных ”Кот и пёс”.
Криминальная хроника (но это не точно). На днях в Калининграде из дома сбежал опасный преступник кот. Действительно опасный. Речь о 15-килограммовом коте, который был рождён у пары каракала и саванны. По словам хозяина, это редкий гибрид. Причем, очень умный, ловкий и, судя по всему, хитрый. Как пишет местное издание “Клопс”, кот по имени Ричи самостоятельно открыл пластиковое окно в частном доме, спрыгнул на балкон и убежал. Также выяснилось, что до этого Ричи играл в комнате и “выдернул провод у камеры видеонаблюдения”. Хитрый ход, скажу я вам. Хозяева утверждают, что коту удалось открыть единственное окно, на котором не было сетки. Беглеца видели недалеко от дома, но домой он вроде бы пока не собирается. Хозяин ищет Ричи по окрестностям и предупреждает, что чужакам не стоит подходить к коту слишком близко. И тем более пытаться погладить. Коллеги пишут, что Ричи “очень крупный и прыгучий”, может взбираться на высоту до трёх метров и, вероятно, днями где-то отсыпается. А вот ближе к ночи может подходить к особнякам, “которые кажутся знакомыми”. Я надеюсь, что Ричи скоро нагуляется, никого не напугает и сдастся властям вернётся домой. А хозяева обеспечат безопасные (для всех) условия.
К слову, о властях. Новости политики. На днях сразу два губернатора занялись спасением животных. Глава Мурманской области Андрей Чибис рассказал о спасении горбатого кита, который запутался в сетях у острова Кильдин в Баренцевом море. К операции по освобождению морского гиганта подключились учёные, волонтёры, местный бизнес и банкиры, которые помогли финансово и предоставили технику. С бюрократическими штуками разбирались чиновники (как пишет глава региона, “Росприроднадзор официально разрешил проведение операции по распутыванию животного”. Мне вот интересно: а мог бы не разрешить?). К спасению подключилась даже… ФСБ! Если быть точнее — специалисты Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району. А ещё власти вызвали опытных китоспасателей с Сахалина. И вот накануне глава региона сообщил, что операция прошла успешно. “Отличные новости — наш кит спасен! Коллеги сообщили, что веревку удалось полностью извлечь. Сейчас специалисты делают финальный обход, чтобы окончательно убедиться, что животному больше ничего не угрожает. Погода портится, но ученые остаются на месте — пока есть возможность, они будут наблюдать за китом, чтобы понять, как он себя чувствует после освобождения и как реагирует на перемены. Очень надеюсь, что всё будет хорошо”, — пишет губернатор. А его сахалинский коллега рассказал, как на этой неделе спасали краснокнижного сивуча (он же крупнейший представитель семейства ушастых тюленей, он же северный морской лев). По словам местного губернатора, операция была уникальной. “По моему поручению на Сахалине провели уникальную операцию: впервые в России спасли краснокнижного сивуча прямо на брекватере в Невельском районе! Морского льва освободили от пластикового кольца, которое сдавливало шею, мешая нормально дышать и питаться. Без помощи животное погибло бы”, — пишет губернатор Лимаренко (если вы тоже гуглили “брекватер” — это тот же волнорез, он же волнолом). Операцию осложняло то, что в тот момент на волнорезе находилось около 500 (!) сивучей. “У них начался репродуктивный период — звери агрессивны и опасны. Работать в таких условиях раньше не приходилось никому <...> Животное обездвижили дротиком со специальным препаратом, сняли кольцо, обработали рану и разбудили. Сейчас сивуч в безопасности”, — написал глава региона, добавив, что после спасения ветеринары вышли в море и проверили состояние сивуча. Он ведёт себя нормально и уже активно ныряет за рыбой. Хорошо, что губернаторы порой бывают полезными. И хорошо, если всё это от чистого сердца, а не потому что иногда случаются выборы.
И напоследок — новости культуры. Рыжий кот вышел на сцену прямо во время кульминации балета “Ромео и Джульетта”. Это случилось в Турции, в Измире, где сейчас гастролирует “Имперский Русский балет”. И где к котам, как мы знаем, особое отношение. Видео, которое, как говорится, взорвало сеть, выложила балерина Таня Боргер на своей странице. “В самый кульминационный момент, когда умер Ромео, Джульетта уже воскресла, они в склепе (то есть это кульминация спектакля, к которой подводили два часа), в этот момент выходит на сцену кот и начинает играться с волосами «мёртвого» Ромео, потом вообще начинает кусаться и портит всю сцену. То есть вместо плача весь зал начал просто ржать”, — пишет балерина. Судя по опубликованным кадрам, Джульетта, увидев кота, не смогла сдержать улыбку, но всё же осталась в образе и в какой-то момент попыталась оттащить лежащего на сцене возлюбленного за ноги. Ромео, не открывая глаз, едва заметно шевельнул рукой — видимо, в попытке прогнать кота. А кот, которому не дали порезвиться, в свете свечей залез на стоящую в склепе лавку и принялся приводить себя в порядок. Зал аплодировал. По информации в СМИ, труппа взяла с собой кота на поклон. А комментарии к этому видео — отдельный вид искусства. “Как попасть конкретно на этот актерский состав?”; “Кот — помощник режиссера: ну, кто так умирает?”; “Рыжий красавчик вывел сцену на новый уровень”; “Ромео, вставай, мы там всё уронили”. И, конечно, многие пишут, что пушистый драматург гениально переписал финал этой самой печальной повести на свете и добавил в неё немного комедии. Считаю, мы стали свидетелями рождения новой театральной звезды. И имя ему предлагаю дать соответствующее — Шекс-кспир.
Берегите друг друга, котики. Любите искусство в себе и, конечно, котиков в искусстве. Добрых новостей на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
Много раз рассказывала вам про то, как спасатели достают котиков из разных передряг. Но чтобы один хвостатый подставил другого котоварища — не припомню. На днях в Москве помощь понадобилась домашней кошке, которая оказалась в западне из-за котёнка. Причем, приёмного. Спасателей вызвал 89-летний дедушка, который совсем недавно взял малыша домой. “Но приёмыш оказался не робкого десятка. Он загнал старшую кошку на шкаф, с которого она провалилась вниз и застряла. Шкаф оказался советской огромной массивной «стенкой», которую невозможно отодвинуть. Дедушка готов жертвовать мебелью, лишь бы мы спасли кошку”, — пишут в канале “СпасРезерва”. Шкаф спасателям пришлось частично разобрать. “Кошка не сопротивлялась, и, кажется, даже обрадовалась, а вот дедушка обрадовался точно. Заднюю стенку «стенки» вернули на место”, — добавили спасатели. Чем в это время занимался мелкий хулиган, не уточняется. Возможно, запоминал, как разбирается шкаф. В тот же день тем же спасателям в Москве пришлось разобрать половину машины, чтобы достать оттуда ещё одну кошку (был ли причастен к происшествию ещё какой-нибудь котёнок, опять же не уточняется). “Владелец машины увидел хвост, висящий возле колеса, и понял, что никуда в ближайшее время поехать не сможет. Кошка застряла под капотом между пыльником и защитой картера”, — рассказывают спасатели. Им пришлось полтора часа разбирать автомобиль буквально по винтикам. “Со своих мест сняли: шланг радиатора охлаждения, два передних подкрылка, боковой щит двигателя, колесо. Разобрали всю защиту и вытащили упирающуюся кошку”, — поделились автотехническими подробностями спасатели. Кс-кстати, как и в истории со шкафом, после операции по освобождению животного они всё собрали и вернули все детали на свои места. Такие вот разнообразные компетенции порой требуются незаменимым спасателям.
В продолжение транспортной темы. На днях в Улан-Удэ пёс перекрыл дорожное движение — несколько часов он лежал на трамвайных рельсах. Оказалось, что не просто так, у него была повреждена лапка, поэтому он ждал помощи от людей и старался привлечь их внимание, рассказали волонтёры. Правда, им пришлось забирать пёсика из службы отлова, которую вызвал кто-то из очевидцев. Видимо, не сильно подумав. Собаку передали в приют, показали врачам, полечили и перевязали лапу. Назвали Бимом. “Пёсик в солидном возрасте, истощен, весил всего 8 кг. Очень боязливый. Скорее всего, у него нет ни дома, ни хозяина. Есть подозрения, что он плохо видит и слышит. Теперь Бим будет жить в нашем приюте. Ребята его вылечат, отогреют его сердечко, откормят. И может ему повезёт обрести добрые заботливые ручки”, — рассказали в местном приюте для бездомных животных ”Кот и пёс”.
Криминальная хроника (но это не точно). На днях в Калининграде из дома сбежал опасный преступник кот. Действительно опасный. Речь о 15-килограммовом коте, который был рождён у пары каракала и саванны. По словам хозяина, это редкий гибрид. Причем, очень умный, ловкий и, судя по всему, хитрый. Как пишет местное издание “Клопс”, кот по имени Ричи самостоятельно открыл пластиковое окно в частном доме, спрыгнул на балкон и убежал. Также выяснилось, что до этого Ричи играл в комнате и “выдернул провод у камеры видеонаблюдения”. Хитрый ход, скажу я вам. Хозяева утверждают, что коту удалось открыть единственное окно, на котором не было сетки. Беглеца видели недалеко от дома, но домой он вроде бы пока не собирается. Хозяин ищет Ричи по окрестностям и предупреждает, что чужакам не стоит подходить к коту слишком близко. И тем более пытаться погладить. Коллеги пишут, что Ричи “очень крупный и прыгучий”, может взбираться на высоту до трёх метров и, вероятно, днями где-то отсыпается. А вот ближе к ночи может подходить к особнякам, “которые кажутся знакомыми”. Я надеюсь, что Ричи скоро нагуляется, никого не напугает и сдастся властям вернётся домой. А хозяева обеспечат безопасные (для всех) условия.
К слову, о властях. Новости политики. На днях сразу два губернатора занялись спасением животных. Глава Мурманской области Андрей Чибис рассказал о спасении горбатого кита, который запутался в сетях у острова Кильдин в Баренцевом море. К операции по освобождению морского гиганта подключились учёные, волонтёры, местный бизнес и банкиры, которые помогли финансово и предоставили технику. С бюрократическими штуками разбирались чиновники (как пишет глава региона, “Росприроднадзор официально разрешил проведение операции по распутыванию животного”. Мне вот интересно: а мог бы не разрешить?). К спасению подключилась даже… ФСБ! Если быть точнее — специалисты Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району. А ещё власти вызвали опытных китоспасателей с Сахалина. И вот накануне глава региона сообщил, что операция прошла успешно. “Отличные новости — наш кит спасен! Коллеги сообщили, что веревку удалось полностью извлечь. Сейчас специалисты делают финальный обход, чтобы окончательно убедиться, что животному больше ничего не угрожает. Погода портится, но ученые остаются на месте — пока есть возможность, они будут наблюдать за китом, чтобы понять, как он себя чувствует после освобождения и как реагирует на перемены. Очень надеюсь, что всё будет хорошо”, — пишет губернатор. А его сахалинский коллега рассказал, как на этой неделе спасали краснокнижного сивуча (он же крупнейший представитель семейства ушастых тюленей, он же северный морской лев). По словам местного губернатора, операция была уникальной. “По моему поручению на Сахалине провели уникальную операцию: впервые в России спасли краснокнижного сивуча прямо на брекватере в Невельском районе! Морского льва освободили от пластикового кольца, которое сдавливало шею, мешая нормально дышать и питаться. Без помощи животное погибло бы”, — пишет губернатор Лимаренко (если вы тоже гуглили “брекватер” — это тот же волнорез, он же волнолом). Операцию осложняло то, что в тот момент на волнорезе находилось около 500 (!) сивучей. “У них начался репродуктивный период — звери агрессивны и опасны. Работать в таких условиях раньше не приходилось никому <...> Животное обездвижили дротиком со специальным препаратом, сняли кольцо, обработали рану и разбудили. Сейчас сивуч в безопасности”, — написал глава региона, добавив, что после спасения ветеринары вышли в море и проверили состояние сивуча. Он ведёт себя нормально и уже активно ныряет за рыбой. Хорошо, что губернаторы порой бывают полезными. И хорошо, если всё это от чистого сердца, а не потому что иногда случаются выборы.
И напоследок — новости культуры. Рыжий кот вышел на сцену прямо во время кульминации балета “Ромео и Джульетта”. Это случилось в Турции, в Измире, где сейчас гастролирует “Имперский Русский балет”. И где к котам, как мы знаем, особое отношение. Видео, которое, как говорится, взорвало сеть, выложила балерина Таня Боргер на своей странице. “В самый кульминационный момент, когда умер Ромео, Джульетта уже воскресла, они в склепе (то есть это кульминация спектакля, к которой подводили два часа), в этот момент выходит на сцену кот и начинает играться с волосами «мёртвого» Ромео, потом вообще начинает кусаться и портит всю сцену. То есть вместо плача весь зал начал просто ржать”, — пишет балерина. Судя по опубликованным кадрам, Джульетта, увидев кота, не смогла сдержать улыбку, но всё же осталась в образе и в какой-то момент попыталась оттащить лежащего на сцене возлюбленного за ноги. Ромео, не открывая глаз, едва заметно шевельнул рукой — видимо, в попытке прогнать кота. А кот, которому не дали порезвиться, в свете свечей залез на стоящую в склепе лавку и принялся приводить себя в порядок. Зал аплодировал. По информации в СМИ, труппа взяла с собой кота на поклон. А комментарии к этому видео — отдельный вид искусства. “Как попасть конкретно на этот актерский состав?”; “Кот — помощник режиссера: ну, кто так умирает?”; “Рыжий красавчик вывел сцену на новый уровень”; “Ромео, вставай, мы там всё уронили”. И, конечно, многие пишут, что пушистый драматург гениально переписал финал этой самой печальной повести на свете и добавил в неё немного комедии. Считаю, мы стали свидетелями рождения новой театральной звезды. И имя ему предлагаю дать соответствующее — Шекс-кспир.
Берегите друг друга, котики. Любите искусство в себе и, конечно, котиков в искусстве. Добрых новостей на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
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— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
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