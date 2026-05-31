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Медведь прекратил потасовку двух дерущихся бобров
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Тревожитесь из-за тревожных новостей? Растревоживайтесь. Собрала для вас добрые и забавные новости со счастливым хвостом. Особо впечатлительных предупреждаю, что не обошлось без криминала. Обо всём по порядку.
В окрестностях Берёзовского роскошный мейнкун решил поиграть с хозяевами в прятки: он сбежал из дома в лес и забрался на высоченную сосну. Видимо, представляя себя рысью. Эта роль рыжему красавцу с кисточками на ушах подходит идеально, даже несмотря на то, что сам он ещё котёнок. Хозяева бросились на поиски и обнаружили беглеца на 12-метровой высоте. Рысёныш провел на дереве всю ночь и, уверена, был крайне доволен собой. Хозяева вызвали спасателей и на всякий случай растянули под сосной тент. Как раз к тому времени домашний пушистик наигрался в дикого зверя и захотел на ручки. “Большущий толстолапенький рыжий котёнок с кисточками с любопытством встретил меня и без проблем был посажен в мешок”, — пишет волонтёр “ЗооСпаса” в Екотеринбурге, которому в очередной раз пришлось лезть на дерево за искателем приключений на свой хвост. Хотя разве это приключения? Сказал бы другой котёнок, которого с дерева снимал тот же спасатель. Трехмесячный бело-серый комочек забрался на тополь высотой в пятиэтажку. День выбрал подходящий — со шквалистым ветром и предупреждением от МЧС. Собрал под деревом встревоженную публику. Пока спасатель с трудом взбирался на дерево, люди растянули простыню, которая здесь же сушилась на верёвке. В какой-то момент все в ужасе замерли: котёнок сорвался вниз и застрял в густых ветвях! Потом снова попытался дать дёру, но свалился прямо в натянутую простыню. “Он пулей промчался через небольшой дворик и исчез за углом. Мне сказали, что он как раз пробежал к своему дому”, — пишет волонтёр. Впрочем, кого удивишь котом на дереве? Наверняка подумала бы кошка, которая в том же Екотеринбурге решила застрять… под домом. Не в подвале, а прямо под капитальной многоэтажной новостройкой на улице Савкова. Таким чудесам архитектуры удивился даже видавший всякое спасатель "ЗооСпаса". На месте он обнаружил еле заметный зазор у стены дома. “Если заглянуть в него, мы увидим, что здание вдоль всего периметра образует нависающий над землёй выступ. Получается узкая щель глубиной около 1,5 метров. В эту щель к дальней стенке забилась кошка”, — рассказывает спасатель (и у меня здесь возникают вопросы к строителям). К счастью, кошку удалось быстро достать. Правда, выяснилось, что до этого она выпала из окна пятого этажа. “Повезло, что не получила травм. И ещё одна удача — этот момент попал на глаза заявительнице. Иначе едва ли кто-нибудь стал потом искать кошку в этой щели, о самом существовании которой трудно даже догадаться”, — добавил спасатель.
Другие волонтёры из Екотеринбурга на днях спасли собаку, которую так называемые “хозяева” держали в сарае на цепи без воды и еды. Цепь была настолько короткая, что бедный пёс не мог даже лечь, рассказали в фонде “Зоозащита”. По словам волонтёров, человек, державший пса, хотел, чтобы тот был злее и собирался с ним “пойти на медведя”. К счастью, собаку освободили благодаря неравнодушным людям. “Назвали пса Гошей. Ему года два. Как же он обрадовался, оказавшись вне заточения! Кинулся есть траву, пить из луж, всё обнюхивать. Он очень худой. Добрейший к людям и дружелюбный к сородичам. На какого медведя его собирались натравить?”, — пишут на странице фонда. Сейчас Гоша на передержке и ищет добрых хозяев.
Кс-кстати, о медведях. Срочные новости из Ленинградской области. В Нижне-Свирском заповеднике медведь разнял драку двух бобров. “Нешуточные страсти развернулись на заповедном берегу! Пока бобры устраивали «кулачный бой», медведь подобрался к ним совсем близко”, — сообщается на странице заповедника. Судя по опубликованным кадрам, косолапый заметил потасовку в воде и осторожно, но уверенно пошёл на выяснение обстоятельств. И немного ускорился в непосредственной близости от бобров, из-за чего участники драки моментально опомнились и стремительно покинули место происшествия, хлопнув хвостами по воде. Сотрудники заповедника выдвинули две версии произошедшего: либо косолапый решил остановить бобриную борьбу ради добра (ловите скороговорку), либо сам рассчитывал на удачную охоту. Я склоняюсь к первому варианту.
Ещё одно происшествие на воде на днях приключилось в Москве. Мужчина зачем-то решил искупаться в Большом Патриаршем пруду, разделся и залез в воду, но местные обитатели оказались ему не рады. Белый лебедь увидел всё это безобразие и решительно направился в сторону купальщика, сообщают СМИ (как уточняют очевидцы — “со скоростью моторной лодки”). Лебедь приподнял крылья, принял угрожающий вид и прогнал мужчину, тот был вынужден вылезти на берег. Окружающие поддержали лебедя, защитившего свой пруд, и справедливо заметили, что “птица оказалась умнее”.
И напоследок — криминальная хроника. Жители Брянска стали воровать кошачий корм. По крайней мере, два таких случая зафиксировала на днях местная полиция. В одном из них задержанный заявил, что его кот съел украденную упаковку (за 2000 рублей!) “за считанные часы”. “В торговый зал зоомагазина пришел мужчина. Он быстро схватил упаковку кошачьего корма стоимостью более 2000 рублей и сбежал. Вскоре грабителя задержали. Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель. По его словам, за считанные часы он якобы успел скормить весь похищенный корм своему коту”, — рассказали в полиции. Был ли
взвешен опрошен кот и какой у него статус в этом деле, не сообщается. На днях в том же Брянске был задержан другой злоумышленник, который похитил из магазина “парфюмерную воду, бритвенный станок и корм для кошек” (джентльменский набор, не иначе) на сумму более 5000 рублей. “Свою добычу злоумышленник сбыл с рук неизвестным с целью кратковременного улучшения финансового положения”, — добавили в полиции. Судя по всему, во втором случае попыток найти кота отпущения не выявили. Однако кто те неизвестные, которые приобрели краденое — опять же неизвестно. Я бы на месте полиции на всякий случай рассмотрела вариант с ОПГ — организованными пушистыми и гладкошерстными.
Оставайтесь законопослушными и берегите друг друга, котики. Добрых новостей нам всем на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф). Мероприятие для возрастной категории 18+
В окрестностях Берёзовского роскошный мейнкун решил поиграть с хозяевами в прятки: он сбежал из дома в лес и забрался на высоченную сосну. Видимо, представляя себя рысью. Эта роль рыжему красавцу с кисточками на ушах подходит идеально, даже несмотря на то, что сам он ещё котёнок. Хозяева бросились на поиски и обнаружили беглеца на 12-метровой высоте. Рысёныш провел на дереве всю ночь и, уверена, был крайне доволен собой. Хозяева вызвали спасателей и на всякий случай растянули под сосной тент. Как раз к тому времени домашний пушистик наигрался в дикого зверя и захотел на ручки. “Большущий толстолапенький рыжий котёнок с кисточками с любопытством встретил меня и без проблем был посажен в мешок”, — пишет волонтёр “ЗооСпаса” в Екотеринбурге, которому в очередной раз пришлось лезть на дерево за искателем приключений на свой хвост. Хотя разве это приключения? Сказал бы другой котёнок, которого с дерева снимал тот же спасатель. Трехмесячный бело-серый комочек забрался на тополь высотой в пятиэтажку. День выбрал подходящий — со шквалистым ветром и предупреждением от МЧС. Собрал под деревом встревоженную публику. Пока спасатель с трудом взбирался на дерево, люди растянули простыню, которая здесь же сушилась на верёвке. В какой-то момент все в ужасе замерли: котёнок сорвался вниз и застрял в густых ветвях! Потом снова попытался дать дёру, но свалился прямо в натянутую простыню. “Он пулей промчался через небольшой дворик и исчез за углом. Мне сказали, что он как раз пробежал к своему дому”, — пишет волонтёр. Впрочем, кого удивишь котом на дереве? Наверняка подумала бы кошка, которая в том же Екотеринбурге решила застрять… под домом. Не в подвале, а прямо под капитальной многоэтажной новостройкой на улице Савкова. Таким чудесам архитектуры удивился даже видавший всякое спасатель "ЗооСпаса". На месте он обнаружил еле заметный зазор у стены дома. “Если заглянуть в него, мы увидим, что здание вдоль всего периметра образует нависающий над землёй выступ. Получается узкая щель глубиной около 1,5 метров. В эту щель к дальней стенке забилась кошка”, — рассказывает спасатель (и у меня здесь возникают вопросы к строителям). К счастью, кошку удалось быстро достать. Правда, выяснилось, что до этого она выпала из окна пятого этажа. “Повезло, что не получила травм. И ещё одна удача — этот момент попал на глаза заявительнице. Иначе едва ли кто-нибудь стал потом искать кошку в этой щели, о самом существовании которой трудно даже догадаться”, — добавил спасатель.
Другие волонтёры из Екотеринбурга на днях спасли собаку, которую так называемые “хозяева” держали в сарае на цепи без воды и еды. Цепь была настолько короткая, что бедный пёс не мог даже лечь, рассказали в фонде “Зоозащита”. По словам волонтёров, человек, державший пса, хотел, чтобы тот был злее и собирался с ним “пойти на медведя”. К счастью, собаку освободили благодаря неравнодушным людям. “Назвали пса Гошей. Ему года два. Как же он обрадовался, оказавшись вне заточения! Кинулся есть траву, пить из луж, всё обнюхивать. Он очень худой. Добрейший к людям и дружелюбный к сородичам. На какого медведя его собирались натравить?”, — пишут на странице фонда. Сейчас Гоша на передержке и ищет добрых хозяев.
Кс-кстати, о медведях. Срочные новости из Ленинградской области. В Нижне-Свирском заповеднике медведь разнял драку двух бобров. “Нешуточные страсти развернулись на заповедном берегу! Пока бобры устраивали «кулачный бой», медведь подобрался к ним совсем близко”, — сообщается на странице заповедника. Судя по опубликованным кадрам, косолапый заметил потасовку в воде и осторожно, но уверенно пошёл на выяснение обстоятельств. И немного ускорился в непосредственной близости от бобров, из-за чего участники драки моментально опомнились и стремительно покинули место происшествия, хлопнув хвостами по воде. Сотрудники заповедника выдвинули две версии произошедшего: либо косолапый решил остановить бобриную борьбу ради добра (ловите скороговорку), либо сам рассчитывал на удачную охоту. Я склоняюсь к первому варианту.
Ещё одно происшествие на воде на днях приключилось в Москве. Мужчина зачем-то решил искупаться в Большом Патриаршем пруду, разделся и залез в воду, но местные обитатели оказались ему не рады. Белый лебедь увидел всё это безобразие и решительно направился в сторону купальщика, сообщают СМИ (как уточняют очевидцы — “со скоростью моторной лодки”). Лебедь приподнял крылья, принял угрожающий вид и прогнал мужчину, тот был вынужден вылезти на берег. Окружающие поддержали лебедя, защитившего свой пруд, и справедливо заметили, что “птица оказалась умнее”.
И напоследок — криминальная хроника. Жители Брянска стали воровать кошачий корм. По крайней мере, два таких случая зафиксировала на днях местная полиция. В одном из них задержанный заявил, что его кот съел украденную упаковку (за 2000 рублей!) “за считанные часы”. “В торговый зал зоомагазина пришел мужчина. Он быстро схватил упаковку кошачьего корма стоимостью более 2000 рублей и сбежал. Вскоре грабителя задержали. Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель. По его словам, за считанные часы он якобы успел скормить весь похищенный корм своему коту”, — рассказали в полиции. Был ли
Оставайтесь законопослушными и берегите друг друга, котики. Добрых новостей нам всем на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф). Мероприятие для возрастной категории 18+
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