В Герценке расскажут о деревянных зданиях эпохи НЭПа у Царского моста
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Уже завтра, 23 мая, в Екатеринбурге пройдёт лекция, посвященная малоизвестной странице городской архитектуры. Организует её областное отделение ВООПИК.
Лекция называется «Деревянные здания периода НЭПа в районе Царского моста», а речь в ней пойдёт о начале 1920-х годов. Именно тогда среди старых купеческих усадеб Екатеринбурга появились уникальные деревянные постройки.
Слушатели узнают о первом кооперативе научных работников. Также речь пойдёт о последней городской усадьбе, построенной в этом район, и о первой молочной кухне. Лектор объяснит, где именно находились эти дома, чем они необычны с архитектурной точки зрения и кто были их знаменитые жильцы. Встречу проведёт Марина Сахарова — градостроитель и председатель Свердловского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Лекция «Деревянные здания периода НЭПа в районе Царского моста» продолжит цикл «Архитектурные истории в районе Царского моста». Мероприятия цикла проходят раз в месяц по субботам в Центральной городской библиотеке имени А. Герцена. Вход на лекцию свободный для всех желающих. Однако организаторы просят предварительно зарегистрироваться по ссылке. Начало запланировано на 14.00. Мероприятие для возрастной категории 18+
