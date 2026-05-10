Возрастное ограничение 18+

Россиянин, обидевший кошку и собаку в Турции, будет депортирован

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

18.47 Воскресенье, 17 мая 2026
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
«Миру мур, котики. Кто бы что ни говорил, а люди становятся добрее. Да, не все. Да, не везде. Но примеров я вижу всё больше и больше. И это дарит надежду.

В Уфе на этой неделе обсуждали две трогательные утиные истории. Большое пернатое семейство попало в беду: восемь утят провалились в ливневку. Встревоженная мама-утка не отходила от них ни на шаг, но ничем, конечно, помочь не могла. На помощь пришли профессиональные спасатели управления гражданской защиты. Они достали всех птенцов из глубокой ливневки и доставили на набережную поближе к реке. Всё это происходило под строгим контролем утки. Когда спасатели открыли переноску, шесть пушистых комочков шустро подбежали к мамочке и отправились за ней в воду. А двое почему-то не спешили. Видимо, решили, что достаточно взрослые и готовы сепарироваться. К счастью, спасатель не оставил эту самостоятельную малышню и отнес прямо к кромке воды, дождавшись, когда мама с остальными птенцами вернётся. Теперь семейство в полном составе. Что-то мне подсказывает, что эти двое — главные заводилы в семье. Не исключаю, что именно из-за них другие братья-сестры нашли приключения на свои хвосты.

А другая утиная история в той же Уфе произошла на оживленной трассе и могла закончиться трагично, если бы не добрая женщина. Автомобилистка увидела, как мама-утка растерянно пытается перевести всё семейство через дорогу. Женщина остановила машину, хотя, очевидно, водители других авто в ее ряду были в недоумении. Она вышла на дорогу и аккуратно проводила утку с малышней до газона, убедившись, что все на месте, рассказали местные издания. Думаю, это была самая милая дорожная мини-пробка недели (если они в принципе могут быть милыми).

Кс-кстати, о дорожной обстановке. И сепарации. На днях одному молодому самостоятельному бобру, который в вечернее время оказался на проезжей части в центре Томска, потребовалось сопровождение ДПС. С мигалками. Историю рассказали коллеги из РИА Томск. Сотрудник полиции заметил бобра на проспекте около Большого концертного зала. И подъехал на служебном авто, "чтобы обеспечить безопасность бобра и других участников дорожного движения". Бобра сопроводили, предварительно включив мигалку. Убедившись, что бобер дошел до речки и уплыл, сотрудник продолжил нести свою службу, пишет агентство. Коллеги со ссылкой на специалистов предполагают, что, вероятно, это был молодой бобер, который "отделился от родителей и находится в поиске собственного места обитания". Ох уж эти подростки…

К счастью, молодой бобёр не стал причиной ДТП, как это порой случается, например, с ослами. Новости звериного правосудия. На днях в Ивделе Свердловской области осёл стал причиной ДТП. Он оказался на свободном выпасе и решил помериться силой с машиной «Mazda», которая ехала по трассе. Как рассказали в суде, осёл прыгнул на иномарку и нанес разные повреждения. Сам, к счастью, не пострадал. А водитель пошёл в суд и потребовал, чтобы хозяева осла возместили ущерб. Суд выяснил, что водитель нарушил ПДД, а хозяева животного — правила выпаса (осла, как выяснилось, привязали у дороги и предоставили самому себе). В итоге бремя вины суд разделил в соотношении 90 на 10 (хозяева осла vs хозяин машины). Водитель получил почти 70 тысяч рублей компенсации. Надеюсь, это не отразится на условиях содержания и рационе ослика. Он вообще-то тоже пострадавший. Пусть и не физически.

А вот автомобилистов Челябинска уберегли от возможных ДТП с куда более тяжкими последствиями. На неделе городские паблики облетели сообщения: в центре города — лось! Очень крупного лося (точнее, лосиху) заметили рядом с бизнес-центром. Как она туда забрела — загадка. Но вряд ли вышла из офисника на бизнес-ланч. Жители позвонили во все службы, какие только можно, и на место срочно выехали специалисты министерства экологии. Там, к слову, уточнили, что лосиха просто заблудилась. Бывает. Специалисты развернули целую операцию: лосиху изолировали на огороженной стройплощадке, вызвали сотрудников зоопарка, которые подготовили специальный препарат, чтобы на время усыпить животное. Кс-кстати, компания-застройщик тоже помогала в спасательной операции, добавили в ведомстве. “После того, как лосиха погрузилась в глубокий сон, ее аккуратно поместили в клетку для транспортировки и отвезли в Сосновский муниципальный округ. Во время дороги лосиха самостоятельно очнулась ото сна и при открытии клетки вышла из нее и направилась в лес”, — рассказали в министерстве. Но больше всего меня порадовало, что спасённую лосиху сопроводили комплиментами, мол, вот она, настоящая лесная красавица.

Кс-кстати, это уже второе лосиное приключение на неделе. В Калининграде лось не стал ограничиваться улицей и зашёл прямо в дом к местному жителю. В гости, так сказать. Правда, по пути разбил панорамное окно, разнёс цветочные горшки и… упал в бассейн. Воды в нём не было, что немного расстроило гостя. По крайней мере, судя по кадрам, опубликованным местной администрацией, где лось стоит и смотрит на снимающих как будто с лёгкой обидой. На место приключения приехала целая делегация. “Прибыли сотрудники минприроды, ветеринары нашего зоопарка, спасатели калининградского спасотряда МЧС России, наши коллеги из МКУ «УГО и ЧС г. Калининграда» и МБУ «Чистота»”, — пишут в канале администрации. Там добавили, что лосяш также был усыплен, потом его погрузили в кузов и вывезли в лес, где он отошёл от наркоза и пошёл дальше по своим делам. Возможно, в поисках нормального благоустроенного бассейна, а не вот этого вот всего.

И, к слову, о морских животных. Невероятная история спасения произошла на днях на Сахалине. Там местный житель по имени Дмитрий несколько часов стоял в ледяной воде, чтобы спасти морскую свинью (это очаровательное “улыбчивое” существо, очень похожее на дельфина, из отряда зубатых китов). Животное угодило в рыболовную сеть и повредило хвост. Сколько времени оно провело в таком состоянии, неизвестно, но было сильно ослаблено и обезвожено. Мужчина с помощью куска ткани поддерживал морскую свинью (которую трогательно назвал Гаврюша), освободил от сетки и связался с волонтёрами. “Первые ночные часы были самыми сложными. Несколько часов Дмитрий стоял в абсолютно ледяной воде один. Но сахалинец продемонстрировал просто потрясающую выносливость и дождался помощников, которые подключились к поддержке Гаврюши”, — рассказали на странице волонтерской группы “Друзья океана”, которые помогают морским животным. Они же организовали срочный сбор рыбы для обессиленного Гаврюши, на призыв откликнулись подписчики. Через некоторое время малыш набрался сил и смог плавать сам. “Когда Гаврюша начал самостоятельно плавать вокруг спасателей, волонтёры аккуратно сопроводили его на лодке к большей глубине, подальше от ставных неводов. После вывода на чистую воду группа ещё некоторое время наблюдала за животным. Убедившись, что он уверенно уходит и не возвращается к берегу, спасатели завершили операцию. Гаврюша уплыл в открытое море. Мы надеемся, что эта встреча с рыбацкими сетями стала для него последней, и он продолжит свою жизнь в безопасности”, — написали волонтёры.

Так что добрых людей определенно больше, чем недобрых, котики. Кс-кстати, на днях один нехороший гражданин России прославился своим возмутительным поведением в Турции. В местных изданиях опубликовали видео с уличных камер, на которых мужчина обижает животных — он пнул кошку, которую подкармливали сотрудники магазинов, а затем и собаку. А все мы знаем, что в Турции очень трепетно относятся к животным (особенно, к кошачьим, не без удовольствия замечу я). Этого, с позволения сказать, “героя” моментально вычислила полиция. Его задержали по подозрению в жестоком обращении с животными, и в скором времени выдворят из страны. "Российский гражданин, проживающий в Анталье на основании вида на жительство, задержан по подозрению в жестоком обращении с животными. В настоящее время он находится в депортационном центре Антальи и ожидает депортации”, — написали накануне РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ.

Есть в жизни справедливость, котики. Берегите друг друга и добрых новостей на новой неделе.

Ваша Майя, чау-мяу».

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:

переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).


Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Полиция вернула хозяйке похищенного кота, за которого ее подруга требовала выкуп
10 мая 2026
Свердловское МЧС предупреждает об аномальной жаре до 20 мая
14 мая 2026
Два дивана и урны: с Исети в Екатеринбурге вывезли 1,5 тысячи тонн мусора
16 мая 2026
Человек погиб при пожаре в квартире на улице Народного Фронта в Екатеринбурге
13 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Сдирали тату наждачкой». В Екатеринбурге обнаружился ещё один рехаб с жестоким обращением с детьми

Однако реакция на выявленные факты последовала весьма мягкая
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:54 В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности
16:41 В Екатеринбурге продлили ограничения движения на перекрёстке Байкальской и Комсомольской
16:19 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после нападения собак на ребёнка в лифте
16:00 В Свердловской области планируют расширить список дорог для ремонта в 2026 году
15:44 В Свердловской области ищут пропавшего на станции Таватуй 4-летнего мальчика
14:43 В Свердловской области ожидается жара до 32° и грозы в начале недели
13:55 В Свердловской области молодожёны смогут зарегистрировать брак круглосуточно 26.06.2026
12:47 В Свердловской области спасли человека при пожаре в многоэтажке
11:48 В Свердловской области тушат один природный пожар
17:20 Рядом с ЖК, куда попал беспилотник, появился новый стрит-арт
17:03 В голосовании за благоустройство Екатеринбурга лидирует бульвар на Уралмаше
16:44 Два дивана и урны: с Исети в Екатеринбурге вывезли 1,5 тысячи тонн мусора
15:47 В Екатеринбурге три маршрута транспорта изменят схему движения
15:19 В Нижнем Тагиле ограничат движение транспорта из-за «Ночи музеев» и акции «Дай пять»
15:04 В Свердловской области камеры фиксации нарушений стали чаще менять из-за привыкания водителей
14:33 Движение трамваев на ЖБИ в Екатеринбурге восстановят утром 18 мая
13:49 В Нижнем Тагиле отменили режим повышенной готовности
12:31 Пожар площадью 1 квадрат в Богдановиче закончился госпитализацией человека
11:26 На горе Качканар нашли туристку, пропавшую во время похода в непогоду
21:04 Екатеринбуржец получил долгий срок проживания в колонии за помощь мошенникам
20:56 В Екатеринбурге пожилую собаку грозят усыпить из-за аллергии
20:32 За алопецию клиентки ответила студия красоты Каменска-Уральского
19:40 Замглавы Тавдинского округа заплатит штраф за нарушение ПДД
19:13 В «Ночь музеев» СвЖД покажет свои уникальные экспонаты
19:10 В Артёмовском водителя рейсового автобуса привлекли за лихой манёвр
17:50 Тридцатиградусная жара ожидается в выходные в Свердловской области
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
16:54 В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности
16:41 В Екатеринбурге продлили ограничения движения на перекрёстке Байкальской и Комсомольской
16:19 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после нападения собак на ребёнка в лифте
16:00 В Свердловской области планируют расширить список дорог для ремонта в 2026 году
15:44 В Свердловской области ищут пропавшего на станции Таватуй 4-летнего мальчика
14:43 В Свердловской области ожидается жара до 32° и грозы в начале недели
13:55 В Свердловской области молодожёны смогут зарегистрировать брак круглосуточно 26.06.2026
12:47 В Свердловской области спасли человека при пожаре в многоэтажке
11:48 В Свердловской области тушат один природный пожар
17:20 Рядом с ЖК, куда попал беспилотник, появился новый стрит-арт
17:03 В голосовании за благоустройство Екатеринбурга лидирует бульвар на Уралмаше
16:44 Два дивана и урны: с Исети в Екатеринбурге вывезли 1,5 тысячи тонн мусора
15:47 В Екатеринбурге три маршрута транспорта изменят схему движения
15:19 В Нижнем Тагиле ограничат движение транспорта из-за «Ночи музеев» и акции «Дай пять»
15:04 В Свердловской области камеры фиксации нарушений стали чаще менять из-за привыкания водителей
14:33 Движение трамваев на ЖБИ в Екатеринбурге восстановят утром 18 мая
13:49 В Нижнем Тагиле отменили режим повышенной готовности
12:31 Пожар площадью 1 квадрат в Богдановиче закончился госпитализацией человека
11:26 На горе Качканар нашли туристку, пропавшую во время похода в непогоду
21:04 Екатеринбуржец получил долгий срок проживания в колонии за помощь мошенникам
20:56 В Екатеринбурге пожилую собаку грозят усыпить из-за аллергии
20:32 За алопецию клиентки ответила студия красоты Каменска-Уральского
19:40 Замглавы Тавдинского округа заплатит штраф за нарушение ПДД
19:13 В «Ночь музеев» СвЖД покажет свои уникальные экспонаты
19:10 В Артёмовском водителя рейсового автобуса привлекли за лихой манёвр
17:50 Тридцатиградусная жара ожидается в выходные в Свердловской области
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK