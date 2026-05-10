Россиянин, обидевший кошку и собаку в Турции, будет депортирован
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
«Миру мур, котики. Кто бы что ни говорил, а люди становятся добрее. Да, не все. Да, не везде. Но примеров я вижу всё больше и больше. И это дарит надежду.
В Уфе на этой неделе обсуждали две трогательные утиные истории. Большое пернатое семейство попало в беду: восемь утят провалились в ливневку. Встревоженная мама-утка не отходила от них ни на шаг, но ничем, конечно, помочь не могла. На помощь пришли профессиональные спасатели управления гражданской защиты. Они достали всех птенцов из глубокой ливневки и доставили на набережную поближе к реке. Всё это происходило под строгим контролем утки. Когда спасатели открыли переноску, шесть пушистых комочков шустро подбежали к мамочке и отправились за ней в воду. А двое почему-то не спешили. Видимо, решили, что достаточно взрослые и готовы сепарироваться. К счастью, спасатель не оставил эту самостоятельную малышню и отнес прямо к кромке воды, дождавшись, когда мама с остальными птенцами вернётся. Теперь семейство в полном составе. Что-то мне подсказывает, что эти двое — главные заводилы в семье. Не исключаю, что именно из-за них другие братья-сестры нашли приключения на свои хвосты.
А другая утиная история в той же Уфе произошла на оживленной трассе и могла закончиться трагично, если бы не добрая женщина. Автомобилистка увидела, как мама-утка растерянно пытается перевести всё семейство через дорогу. Женщина остановила машину, хотя, очевидно, водители других авто в ее ряду были в недоумении. Она вышла на дорогу и аккуратно проводила утку с малышней до газона, убедившись, что все на месте, рассказали местные издания. Думаю, это была самая милая дорожная мини-пробка недели (если они в принципе могут быть милыми).
Кс-кстати, о дорожной обстановке. И сепарации. На днях одному молодому самостоятельному бобру, который в вечернее время оказался на проезжей части в центре Томска, потребовалось сопровождение ДПС. С мигалками. Историю рассказали коллеги из РИА Томск. Сотрудник полиции заметил бобра на проспекте около Большого концертного зала. И подъехал на служебном авто, "чтобы обеспечить безопасность бобра и других участников дорожного движения". Бобра сопроводили, предварительно включив мигалку. Убедившись, что бобер дошел до речки и уплыл, сотрудник продолжил нести свою службу, пишет агентство. Коллеги со ссылкой на специалистов предполагают, что, вероятно, это был молодой бобер, который "отделился от родителей и находится в поиске собственного места обитания". Ох уж эти подростки…
К счастью, молодой бобёр не стал причиной ДТП, как это порой случается, например, с ослами. Новости звериного правосудия. На днях в Ивделе Свердловской области осёл стал причиной ДТП. Он оказался на свободном выпасе и решил помериться силой с машиной «Mazda», которая ехала по трассе. Как рассказали в суде, осёл прыгнул на иномарку и нанес разные повреждения. Сам, к счастью, не пострадал. А водитель пошёл в суд и потребовал, чтобы хозяева осла возместили ущерб. Суд выяснил, что водитель нарушил ПДД, а хозяева животного — правила выпаса (осла, как выяснилось, привязали у дороги и предоставили самому себе). В итоге бремя вины суд разделил в соотношении 90 на 10 (хозяева осла vs хозяин машины). Водитель получил почти 70 тысяч рублей компенсации. Надеюсь, это не отразится на условиях содержания и рационе ослика. Он вообще-то тоже пострадавший. Пусть и не физически.
А вот автомобилистов Челябинска уберегли от возможных ДТП с куда более тяжкими последствиями. На неделе городские паблики облетели сообщения: в центре города — лось! Очень крупного лося (точнее, лосиху) заметили рядом с бизнес-центром. Как она туда забрела — загадка. Но вряд ли вышла из офисника на бизнес-ланч. Жители позвонили во все службы, какие только можно, и на место срочно выехали специалисты министерства экологии. Там, к слову, уточнили, что лосиха просто заблудилась. Бывает. Специалисты развернули целую операцию: лосиху изолировали на огороженной стройплощадке, вызвали сотрудников зоопарка, которые подготовили специальный препарат, чтобы на время усыпить животное. Кс-кстати, компания-застройщик тоже помогала в спасательной операции, добавили в ведомстве. “После того, как лосиха погрузилась в глубокий сон, ее аккуратно поместили в клетку для транспортировки и отвезли в Сосновский муниципальный округ. Во время дороги лосиха самостоятельно очнулась ото сна и при открытии клетки вышла из нее и направилась в лес”, — рассказали в министерстве. Но больше всего меня порадовало, что спасённую лосиху сопроводили комплиментами, мол, вот она, настоящая лесная красавица.
Кс-кстати, это уже второе лосиное приключение на неделе. В Калининграде лось не стал ограничиваться улицей и зашёл прямо в дом к местному жителю. В гости, так сказать. Правда, по пути разбил панорамное окно, разнёс цветочные горшки и… упал в бассейн. Воды в нём не было, что немного расстроило гостя. По крайней мере, судя по кадрам, опубликованным местной администрацией, где лось стоит и смотрит на снимающих как будто с лёгкой обидой. На место приключения приехала целая делегация. “Прибыли сотрудники минприроды, ветеринары нашего зоопарка, спасатели калининградского спасотряда МЧС России, наши коллеги из МКУ «УГО и ЧС г. Калининграда» и МБУ «Чистота»”, — пишут в канале администрации. Там добавили, что лосяш также был усыплен, потом его погрузили в кузов и вывезли в лес, где он отошёл от наркоза и пошёл дальше по своим делам. Возможно, в поисках нормального благоустроенного бассейна, а не вот этого вот всего.
И, к слову, о морских животных. Невероятная история спасения произошла на днях на Сахалине. Там местный житель по имени Дмитрий несколько часов стоял в ледяной воде, чтобы спасти морскую свинью (это очаровательное “улыбчивое” существо, очень похожее на дельфина, из отряда зубатых китов). Животное угодило в рыболовную сеть и повредило хвост. Сколько времени оно провело в таком состоянии, неизвестно, но было сильно ослаблено и обезвожено. Мужчина с помощью куска ткани поддерживал морскую свинью (которую трогательно назвал Гаврюша), освободил от сетки и связался с волонтёрами. “Первые ночные часы были самыми сложными. Несколько часов Дмитрий стоял в абсолютно ледяной воде один. Но сахалинец продемонстрировал просто потрясающую выносливость и дождался помощников, которые подключились к поддержке Гаврюши”, — рассказали на странице волонтерской группы “Друзья океана”, которые помогают морским животным. Они же организовали срочный сбор рыбы для обессиленного Гаврюши, на призыв откликнулись подписчики. Через некоторое время малыш набрался сил и смог плавать сам. “Когда Гаврюша начал самостоятельно плавать вокруг спасателей, волонтёры аккуратно сопроводили его на лодке к большей глубине, подальше от ставных неводов. После вывода на чистую воду группа ещё некоторое время наблюдала за животным. Убедившись, что он уверенно уходит и не возвращается к берегу, спасатели завершили операцию. Гаврюша уплыл в открытое море. Мы надеемся, что эта встреча с рыбацкими сетями стала для него последней, и он продолжит свою жизнь в безопасности”, — написали волонтёры.
Так что добрых людей определенно больше, чем недобрых, котики. Кс-кстати, на днях один нехороший гражданин России прославился своим возмутительным поведением в Турции. В местных изданиях опубликовали видео с уличных камер, на которых мужчина обижает животных — он пнул кошку, которую подкармливали сотрудники магазинов, а затем и собаку. А все мы знаем, что в Турции очень трепетно относятся к животным (особенно, к кошачьим, не без удовольствия замечу я). Этого, с позволения сказать, “героя” моментально вычислила полиция. Его задержали по подозрению в жестоком обращении с животными, и в скором времени выдворят из страны. "Российский гражданин, проживающий в Анталье на основании вида на жительство, задержан по подозрению в жестоком обращении с животными. В настоящее время он находится в депортационном центре Антальи и ожидает депортации”, — написали накануне РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ.
Есть в жизни справедливость, котики. Берегите друг друга и добрых новостей на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
