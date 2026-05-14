В Екатеринбурге мотоциклист погиб после столкновения с «ГАЗелью» в Академическом районе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вечером 22 мая произошло смертельное ДТП в Академическом районе. Авария случилась напротив дома № 10 на улице Вильгельма де Геннина, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля «ГАЗель» выполнял разворот и не убедился в безопасности манёвра. В этот момент произошло столкновение с мотоциклом «Кавасаки», который двигался во встречном направлении.
В результате аварии 38-летний водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.
