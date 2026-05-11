В Каменске-Уральском прошли учения на случай выявления холеры
Фото: министерство здравоохранения Свердловской области
В Каменске-Уральском прошли учения по развёртыванию госпитальной базы в случае выявления холеры.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, в учениях участвовали специалисты городской больницы, а также представители больниц Южного округа. За учениями также наблюдали медики более 100 учреждений региона.
По легенде учений, в 10.40 в приёмный покой инфекционного корпуса больницы поступил пациент с холерой в состоянии средней степени тяжести. Медики сразу подготовили бокс для госпитализации пациента и санпропускник для персонала. Также на случай ухудшения состояния пациента было предусмотрено развёртывание реанимационного бокса. Затем в инфекционном корпусе оповестили всех сотрудников, подготовили защитную одежду, комплекты для забора биоматериала и экстренной личной профилактики, а также дезинфицирующие средства. Кроме того, при госпитальной базе выставили два поста полиции.
Подчёркивается, что врачи успешно прошли все этапы тренировки. Это подтвердили комиссия по чрезвычайным ситуациям, сотрудники инфекционного корпуса и персонал бактериологической лаборатории.
«Надеемся, что в реальности никогда не понадобится, но мы готовы ко всему!»,
– подытожили в Минздраве.
