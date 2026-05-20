Возрастное ограничение 18+

Театр Коляды готовится к проведению традиционного фестиваля

19.23 Пятница, 22 мая 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
С 20 по 30 июня в Екатеринбурге в девятнадцатый раз пройдёт международный театральный фестиваль «Коляда-Plays». Впервые — после смерти основателя, уральского драматурга Николая Коляды.

Как сообщают организаторы фестиваля, в основную конкурсную программу вошли 26 спектаклей. Среди участников — труппы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Омска, Озёрска, Челябинска, Верхнего Уфалея, Нижнего Тагила, Серова и Йошкар-Олы. Впервые за 19 лет на фестивале будет показана постановка из Северной Македонии.

Соревнование за Гран-при фестиваля развернётся сразу на пяти площадках. Спектакли покажут на сценах Камерного театра, Театра кукол, театра балета «Щелкунчик», учебного театра ЕГТИ и, разумеется, «Коляда-Театра». Победителей ждёт главный приз — бронзовая звезда. Она будет вручена в номинациях: лучший спектакль, лучшая актриса, лучший актёр и лучший театральный ансамбль.

Помимо конкурсных показов, организаторы подготовили насыщенную офф-программу. В рамках фестиваля состоится церемония награждения победителей Международного конкурса драматургов «Евразия-2026».

К сожалению, в этом году в этом году фестиваль не получил государственный грант и «Коляда-театру» приходится рассчитывать на собственные силы и на поддержку зрителей. Для тех, кто хочет помочь театру финансово, работает касса театра. Перевести средства на проведение фестиваля можно также через QR-код для переводов через Систему быстрых платежей.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Заглянуть за кулисы Екатеринбургского театра кукол приглашают взрослых любителей театра
20 мая 2026
Дом Поклёвских-Козелл в центре Екатеринбурга посетит Чехов
21 мая 2026
«Лето на Заводе» в Сысерти впервые продлится весь сезон
22 мая 2026
Источник в мэрии прокомментировал отмену Фестиваля барбекю в Екатеринбурге
18 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Сдирали тату наждачкой». В Екатеринбурге обнаружился ещё один рехаб с жестоким обращением с детьми

Однако реакция на выявленные факты последовала весьма мягкая
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:02 В Екатеринбурге начали благоустраивать дворы
20:46 В Герценке расскажут о деревянных зданиях эпохи НЭПа у Царского моста
20:12 Свердловский областной суд подтвердил прекращение дела экс-директора завода «Исеть»
19:23 Театр Коляды готовится к проведению традиционного фестиваля
18:53 В Ленинском районе Екатеринбурга разыскивают пропавшую кошку
18:20 На станции Серов-Заводской выявлен опасный дефект
17:36 Тридцатиградусная жара и грозы ожидаются в выходные в Свердловской области
17:10 Фейком о массовом списании средств со счетов пугают жителей Свердловской области
16:51 Обновлённые алгоритмы Авито сами находят заинтересованную аудиторию
16:48 «Лето на Заводе» в Сысерти впервые продлится весь сезон
16:41 Соревнования для победивших онкологию детей прошли в Верхней Пышме
16:21 Десятилетний мальчик попал под машину в Дегтярске
15:28 Свердловские власти прокомментировали разгоревшийся пожар в Ивдельском лесничестве
15:06 Екатеринбуржца будут судить за оправдание терроризма в интернете
14:17 «ЛизаАлерт» и Авито дали советы по безопасному отдыху
14:06 В Екатеринбурге обсудят, как сократить ИТ-расходы предприятий без потери эффективности
13:30 Борца с наркотиками из нижнетагильского МВД обвинили в участии в преступном сообществе
13:00 Два ДТП с участием детей зарегистрировала ГИБДД Екатеринбурга 21 мая
11:54 До 800 гектаров выросла площадь лесного пожара в Свердловской области
11:48 СК завершил расследование дела экс‑директора одного из предприятий Заречного
11:15 Два человека погибли во время пожаров в Екатеринбурге и Красноуральске
10:49 290 гектаров заброшенных сельхозземель нашли в Свердловской области
09:51 СМИ сообщают о мужчине, напавшем на женщину возле екатеринбургского ТЦ
09:38 После наезда на девушку неизвестным на электросамокате в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
21:08 В Екатеринбурге суд обязал салон оптики вернуть клиентке деньги за очки
20:55 Собаке двух екатеринбургских стариков требуется пристрой
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
21:02 В Екатеринбурге начали благоустраивать дворы
20:46 В Герценке расскажут о деревянных зданиях эпохи НЭПа у Царского моста
20:12 Свердловский областной суд подтвердил прекращение дела экс-директора завода «Исеть»
19:23 Театр Коляды готовится к проведению традиционного фестиваля
18:53 В Ленинском районе Екатеринбурга разыскивают пропавшую кошку
18:20 На станции Серов-Заводской выявлен опасный дефект
17:36 Тридцатиградусная жара и грозы ожидаются в выходные в Свердловской области
17:10 Фейком о массовом списании средств со счетов пугают жителей Свердловской области
16:51 Обновлённые алгоритмы Авито сами находят заинтересованную аудиторию
16:48 «Лето на Заводе» в Сысерти впервые продлится весь сезон
16:41 Соревнования для победивших онкологию детей прошли в Верхней Пышме
16:21 Десятилетний мальчик попал под машину в Дегтярске
15:28 Свердловские власти прокомментировали разгоревшийся пожар в Ивдельском лесничестве
15:06 Екатеринбуржца будут судить за оправдание терроризма в интернете
14:17 «ЛизаАлерт» и Авито дали советы по безопасному отдыху
14:06 В Екатеринбурге обсудят, как сократить ИТ-расходы предприятий без потери эффективности
13:30 Борца с наркотиками из нижнетагильского МВД обвинили в участии в преступном сообществе
13:00 Два ДТП с участием детей зарегистрировала ГИБДД Екатеринбурга 21 мая
11:54 До 800 гектаров выросла площадь лесного пожара в Свердловской области
11:48 СК завершил расследование дела экс‑директора одного из предприятий Заречного
11:15 Два человека погибли во время пожаров в Екатеринбурге и Красноуральске
10:49 290 гектаров заброшенных сельхозземель нашли в Свердловской области
09:51 СМИ сообщают о мужчине, напавшем на женщину возле екатеринбургского ТЦ
09:38 После наезда на девушку неизвестным на электросамокате в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
21:08 В Екатеринбурге суд обязал салон оптики вернуть клиентке деньги за очки
20:55 Собаке двух екатеринбургских стариков требуется пристрой
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK