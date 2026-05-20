Возрастное ограничение 18+
Театр Коляды готовится к проведению традиционного фестиваля
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
С 20 по 30 июня в Екатеринбурге в девятнадцатый раз пройдёт международный театральный фестиваль «Коляда-Plays». Впервые — после смерти основателя, уральского драматурга Николая Коляды.
Как сообщают организаторы фестиваля, в основную конкурсную программу вошли 26 спектаклей. Среди участников — труппы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Омска, Озёрска, Челябинска, Верхнего Уфалея, Нижнего Тагила, Серова и Йошкар-Олы. Впервые за 19 лет на фестивале будет показана постановка из Северной Македонии.
Соревнование за Гран-при фестиваля развернётся сразу на пяти площадках. Спектакли покажут на сценах Камерного театра, Театра кукол, театра балета «Щелкунчик», учебного театра ЕГТИ и, разумеется, «Коляда-Театра». Победителей ждёт главный приз — бронзовая звезда. Она будет вручена в номинациях: лучший спектакль, лучшая актриса, лучший актёр и лучший театральный ансамбль.
Помимо конкурсных показов, организаторы подготовили насыщенную офф-программу. В рамках фестиваля состоится церемония награждения победителей Международного конкурса драматургов «Евразия-2026».
К сожалению, в этом году в этом году фестиваль не получил государственный грант и «Коляда-театру» приходится рассчитывать на собственные силы и на поддержку зрителей. Для тех, кто хочет помочь театру финансово, работает касса театра. Перевести средства на проведение фестиваля можно также через QR-код для переводов через Систему быстрых платежей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщают организаторы фестиваля, в основную конкурсную программу вошли 26 спектаклей. Среди участников — труппы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Омска, Озёрска, Челябинска, Верхнего Уфалея, Нижнего Тагила, Серова и Йошкар-Олы. Впервые за 19 лет на фестивале будет показана постановка из Северной Македонии.
Соревнование за Гран-при фестиваля развернётся сразу на пяти площадках. Спектакли покажут на сценах Камерного театра, Театра кукол, театра балета «Щелкунчик», учебного театра ЕГТИ и, разумеется, «Коляда-Театра». Победителей ждёт главный приз — бронзовая звезда. Она будет вручена в номинациях: лучший спектакль, лучшая актриса, лучший актёр и лучший театральный ансамбль.
Помимо конкурсных показов, организаторы подготовили насыщенную офф-программу. В рамках фестиваля состоится церемония награждения победителей Международного конкурса драматургов «Евразия-2026».
К сожалению, в этом году в этом году фестиваль не получил государственный грант и «Коляда-театру» приходится рассчитывать на собственные силы и на поддержку зрителей. Для тех, кто хочет помочь театру финансово, работает касса театра. Перевести средства на проведение фестиваля можно также через QR-код для переводов через Систему быстрых платежей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию