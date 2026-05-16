В Екатеринбурге начали благоустраивать дворы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В уральской столице в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» начался ремонт дворовых территорий. Всего за лето планируется обновить шесть придомовых территорий.Как уточняет официальный портал Екатеринбург.рф, субсидии из муниципального бюджета в этом году получили шесть дворовых территорий. В их числе дворы на улице Коуровской и по адресу «улице Челюскинцев, 21 и 23». В списке — дворы по улице Уральской, 67 и по улице Советской, 39. Ещё один адрес — улица Амундсена, 72. Кроме того, благоустройства ждут дворы на улице Бажова, 134 и на улице Декабристов, 16-18, литера «д». На все работы запланировано 127 миллионов 870 тысяч рублей. Из них 110 миллионов 449 тысяч рублей выделено из городского бюджета. Остальные 17 миллионов 421 тысяча рублей — это средства собственников помещений в многоквартирных домах.Подрядные организации уже приступили к работам на двух объектах. На улице Бажова трудятся электрики, а также готовится бригада для обрезки деревьев. На улице Декабристов выполнены демонтажные работы, выставлены бордюры и произведена планировка под асфальтирование. Электрические работы там завершены.По остальным четырём адресам конкурсы по отбору подрядчиков уже проведены. Договоры на выполнение работ находятся в стадии подписания. Специалисты приступят к этим объектам в конце мая — начале июня. А весь ремонт планируется завершить до конца лета. Мероприятие для возрастной категории 18+