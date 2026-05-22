Свердловский областной суд подтвердил прекращение дела экс-директора завода «Исеть»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прекращено одно из уголовных дел в отношении бывшего генерального директора ОАО «Уральский завод электрических соединителей «Исеть» Малика Гайсина.Решение о прекращении уголовного дела принял Ленинский районный суд Екатеринбурга ещё в феврале этого года. Основанием стало истечение сроков давности уголовного преследования.По данному делу Гайсин обвинялся в растрате более 256 миллионов рублей, принадлежавших предприятию. По версии следствия, в период с июня 2015 года по январь 2016 года он организовал перечисление средств с расчетного счета завода на подконтрольное ему ООО «Иверь». Деньги переводились под видом договоров процентного займа. При этом, как утверждало обвинение, возвращать их обвиняемый не намеревался.Действия Гайсина квалифицировались по части 4 статьи 160 УК РФ — растрата вверенного имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. Ущерб был причинён не только акционерному обществу, но и Российской Федерации, так как доля в уставном капитале предприятия находилась во владении госкорпорации «Ростех».В ходе судебного разбирательства защита заявила ходатайство о прекращении дела в связи с истечением сроков давности. Государственный обвинитель и представитель потерпевшего завода «Исеть» не возражали. Суд руководствовался пунктом «в» части 1 статьи 78 УК РФ, согласно которому срок давности для тяжкого преступления составляет шесть лет. В итоге уголовное дело было прекращено, а мера пресечения в виде подписки о невыезде отменена. При этом гражданский иск потерпевшего оставлен без рассмотрения — за ним сохранено право обратиться в порядке гражданского судопроизводства. Также суд сохранил арест, наложенный ранее на земельные участки и доли Гайсина в уставных капиталах ряда обществ.Адвокат экс-директора обжаловал это решение, настаивая на снятии ареста. Однако Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. Постановление суда первой инстанции вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+