«Лето на Заводе» в Сысерти впервые продлится весь сезон

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Фестиваль «Лето на Заводе» стартует 30 мая на территории завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти. В этом году он пройдёт в седьмой раз и впервые продлится всё лето.Организаторы заявили, что в течение сезона запланировано более 13 тематических мероприятий, которые будут проходить по выходным. Среди них – традиционные события, такие как Иван Купала, «Лохматые выходные» и Бажовский карнавал.В программе также заявлены музыкальные и культурные проекты. В частности, летом на площадке пройдут выступления солистов «Урал Оперы» в формате концертов в индустриальных интерьерах. Кроме того, 2 августа запланирован концерт уральской группы «Перемотка», который будет представлен в акустическом формате.Отдельные мероприятия будут посвящены совместным активностям для посетителей. В их числе – хоровой проект «Хор выше гор», а также регулярные танцевальные вечера на набережной городского пруда, которые планируют проводить по субботам.Для детей организуют отдельную программу с мастер-классами и творческими занятиями, которые будут проходить по выходным.Также на площадке планируется создание нового входа с пандусом. На время строительства организуют временную входную группу.Открытие фестиваля состоится 30 мая. В этот день пройдёт фестиваль цветов, кинопоказ, музыкальные выступления и другие мероприятия. Программа продолжится 31 мая концертом солистов «Урал Оперы», лекциями и выступлениями музыкальных коллективов. Мероприятие для возрастной категории 18+