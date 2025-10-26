Возрастное ограничение 18+
Полиция задержала женщину, которая подделывала элитные кошачьи документы
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Новость из заголовка, по-мяуму, определённо добрая, что бы вы ни говорили. Но обо всём по порядку.
Ежегодные новости, или годные новости про ежей. В уральском центре спасения животных “Особый питомец” в этом сезоне спасли целых шестнадцать ежей. Все колючки выпущены на волю после реабилитации. “В этом году у нас в Центре был настоящий ежебебибум. Всех малышей благополучно вырастили. Научили добывать природную еду, фырчать и сердито пыхтеть”, — написали на днях на странице центра в ВК. Как сообщается, шестнадцать колючих шариков развезены в разные места, “чтобы не создавать пищевой конкуренции”. Справедливо.
Пока одни уральские волонтеры занимались спасением диких животных, другие в очередной раз гонялись за домашними. Но в диких условиях. Добровольцам из центра “ЗооСпас-Екатеринбург” пришлось отправиться в Дегтярск, чтобы спасти кота, двое суток просидевшего на высоченной сосне. Кот применил оборонительный кусь, но всё-таки был усажен в мешок. Дикого (по настроению) зверя приютили зооволонтеры, так как хозяин, если он и был вообще,не объявился. “Ближе к полуночи ошеломленный кот очутился в теплой комнате, но для предосторожности был высажен в клетку, где для начала побегал по стенам и потолку. Но к утру пришёл в себя и покушал”, — пишут заботливые спасатели. Будем надеяться, что кот откажется от идеи пожить в диких условиях. Зима близко.
Кс-кстати, о холодах. В Москве на днях спасали кошку, которая застряла в батарее. Хозяин пытался освободить ее заднюю лапу, но безуспешно. В ожидании спасателей он решил для опоры подставить застрявшей кошке пластиковую бочку (видимо, что было под рукой), но напуганная пленница извернулась… и оказалась внутри. Душепищательные подробности рассказали в канале столичного “СпасРезерва”. “Покусанный и сильно поцарапанный хозяин встречал спасателей, сидя у батареи с кошкой в бочке. Долгие 20 минут экипаж освобождал шерстяную лапку. Монтировкой небольшого размера спасатели отогнули секцию батареи и освободили Костю”, — пишут спасатели. Да, кошку зовут Костя. Выяснилось, что Костю купили “как мальчика породы мейн-кун”. “А она оказалась кошкой, да и чуть-чуть-чуть не той породы, но имя осталось. Любовь – это не про породу, а про любовь”, — добавили в канале. И напомнили на всякий случай, что в домах, где живут питомцы, батареи стоит закрывать специальными защитными экранами.
И раз уж мы заговорили об аферах с породами… Криминальные новости. На этой неделе в Москве оперативники задержали женщину, которая подделывала документы кошкам, сообщает североосетинский главк МяуВД. Беспородных котят она выдавала за канадских сфинксов. Впрочем, обманутым покупателям не достались вообще никакие котята. “Полицейские установили, что задержанная систематически подделывала ветеринарные свидетельства и родословные документов на котят, выдавая беспородных животных за представителей элитных пород”, — сообщают сотрудники главка. Там уточнили, что на уловку злоумышленницы попались двое жителей Северной Осетии. “Пытаясь приобрести через интернет элитных котят породы канадский сфинкс, покупатели отправили деньги на счет аферистки, однако не получили даже беспородных. Таким образом, ущерб, нанесённый двум местным жителям, превысил 50 000 рублей”, — добавили в полиции. То есть, эта история даже не про кота в мешке, ведь осетинские покупатели не получили ни кота, ни мешка. В полиции добавили, что в отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статье “Мошенничество”. Теперь ее ждет суд.
Кс-кстати, о судах. Жительница Красноярска судится со своим бывшим возлюбленным из-за кота Кексика. Как пишут местные издания, в исковом заявлении женщина указала, что завела кота, когда жила вместе с мужчиной. Однако после расставания бывший партнёр забрал Кексика с собой! Это жестоко. Женщина переживает, что кот тоже будет переживать и вообще может заболеть. Она просит суд вернуть ей питомца. В сети развернулась дискуссия о том, что делать в случае “раздела совместно нажитого кота”. Некоторые интересуются, достиг ли кот совершеннолетия, чтобы выяснить его позицию по делу. Будем следить за развитием событий.
И ещё одна новость о чудесном спасении. На днях в Татарстане спасли бобра… придавившего себе хвост. Как сообщает “Татарстан24”, бобер занимался валкой деревьев недалеко от села Байлянгар и “случайно придавил себе хвост упавшим стволом”. Сам выбраться из западни он не смог. К счастью, его заметила семья Аглиуллиных, пишет издание. “Они заметили бедолагу, аккуратно раскопали землю и освободили животное. Бобер отдохнул и уплыл по своим делам”, — добавили коллеги. А я вот думаю, что доброй семье очень повезло. Всем известно, что бобры вообще-то не очень добры. А в таком неудобном положении вообще не добры, а очень даже злы.
Напоследок — важные международные новости. На днях в Техасе (США) выбрали самую
толстую упитанную белку. В ожесточенной борьбе (точнее, в онлайн-голосовании) белка по имени Чанкозавр Рекс обошла конкурентов и завоевала корону победителя (слово chunk можно перевести как “толстый кусочек”, “слайс”, в переносном значении так называют толстяка). “Самая толстая, самая свирепая и обожающая орехи белка не просто живет в Северном Техасе — она правит всеми государственными парками Техаса”, — сообщает CBS News. По данным издания, конкурс был организован Управлением парков и дикой природы, в нем приняли участие 16 белок из нацпарков штата. Коллеги пишут, что конкуренцию Рексу составили Чанк Норрис, Нутэлла и Стэнли “Техасский танк". Рекс обошёл Чанка Норриса в финале. “Мероприятие, вдохновленное знаменитой Неделей толстого медведя на Аляске, призвано чествовать диких животных, набирающих массу к зиме, и дает публике приятный повод поболеть за своего любимца”, — пишут коллеги.
Предлагаю брать пример с белок и начать зажировку к холодам. Я, например, собираюсь соответствующе провести выходной день народного едимства — под пледом и с вкусняшками.
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
Ежегодные новости, или годные новости про ежей. В уральском центре спасения животных “Особый питомец” в этом сезоне спасли целых шестнадцать ежей. Все колючки выпущены на волю после реабилитации. “В этом году у нас в Центре был настоящий ежебебибум. Всех малышей благополучно вырастили. Научили добывать природную еду, фырчать и сердито пыхтеть”, — написали на днях на странице центра в ВК. Как сообщается, шестнадцать колючих шариков развезены в разные места, “чтобы не создавать пищевой конкуренции”. Справедливо.
Пока одни уральские волонтеры занимались спасением диких животных, другие в очередной раз гонялись за домашними. Но в диких условиях. Добровольцам из центра “ЗооСпас-Екатеринбург” пришлось отправиться в Дегтярск, чтобы спасти кота, двое суток просидевшего на высоченной сосне. Кот применил оборонительный кусь, но всё-таки был усажен в мешок. Дикого (по настроению) зверя приютили зооволонтеры, так как хозяин, если он и был вообще,не объявился. “Ближе к полуночи ошеломленный кот очутился в теплой комнате, но для предосторожности был высажен в клетку, где для начала побегал по стенам и потолку. Но к утру пришёл в себя и покушал”, — пишут заботливые спасатели. Будем надеяться, что кот откажется от идеи пожить в диких условиях. Зима близко.
Кс-кстати, о холодах. В Москве на днях спасали кошку, которая застряла в батарее. Хозяин пытался освободить ее заднюю лапу, но безуспешно. В ожидании спасателей он решил для опоры подставить застрявшей кошке пластиковую бочку (видимо, что было под рукой), но напуганная пленница извернулась… и оказалась внутри. Душепищательные подробности рассказали в канале столичного “СпасРезерва”. “Покусанный и сильно поцарапанный хозяин встречал спасателей, сидя у батареи с кошкой в бочке. Долгие 20 минут экипаж освобождал шерстяную лапку. Монтировкой небольшого размера спасатели отогнули секцию батареи и освободили Костю”, — пишут спасатели. Да, кошку зовут Костя. Выяснилось, что Костю купили “как мальчика породы мейн-кун”. “А она оказалась кошкой, да и чуть-чуть-чуть не той породы, но имя осталось. Любовь – это не про породу, а про любовь”, — добавили в канале. И напомнили на всякий случай, что в домах, где живут питомцы, батареи стоит закрывать специальными защитными экранами.
И раз уж мы заговорили об аферах с породами… Криминальные новости. На этой неделе в Москве оперативники задержали женщину, которая подделывала документы кошкам, сообщает североосетинский главк МяуВД. Беспородных котят она выдавала за канадских сфинксов. Впрочем, обманутым покупателям не достались вообще никакие котята. “Полицейские установили, что задержанная систематически подделывала ветеринарные свидетельства и родословные документов на котят, выдавая беспородных животных за представителей элитных пород”, — сообщают сотрудники главка. Там уточнили, что на уловку злоумышленницы попались двое жителей Северной Осетии. “Пытаясь приобрести через интернет элитных котят породы канадский сфинкс, покупатели отправили деньги на счет аферистки, однако не получили даже беспородных. Таким образом, ущерб, нанесённый двум местным жителям, превысил 50 000 рублей”, — добавили в полиции. То есть, эта история даже не про кота в мешке, ведь осетинские покупатели не получили ни кота, ни мешка. В полиции добавили, что в отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статье “Мошенничество”. Теперь ее ждет суд.
Кс-кстати, о судах. Жительница Красноярска судится со своим бывшим возлюбленным из-за кота Кексика. Как пишут местные издания, в исковом заявлении женщина указала, что завела кота, когда жила вместе с мужчиной. Однако после расставания бывший партнёр забрал Кексика с собой! Это жестоко. Женщина переживает, что кот тоже будет переживать и вообще может заболеть. Она просит суд вернуть ей питомца. В сети развернулась дискуссия о том, что делать в случае “раздела совместно нажитого кота”. Некоторые интересуются, достиг ли кот совершеннолетия, чтобы выяснить его позицию по делу. Будем следить за развитием событий.
И ещё одна новость о чудесном спасении. На днях в Татарстане спасли бобра… придавившего себе хвост. Как сообщает “Татарстан24”, бобер занимался валкой деревьев недалеко от села Байлянгар и “случайно придавил себе хвост упавшим стволом”. Сам выбраться из западни он не смог. К счастью, его заметила семья Аглиуллиных, пишет издание. “Они заметили бедолагу, аккуратно раскопали землю и освободили животное. Бобер отдохнул и уплыл по своим делам”, — добавили коллеги. А я вот думаю, что доброй семье очень повезло. Всем известно, что бобры вообще-то не очень добры. А в таком неудобном положении вообще не добры, а очень даже злы.
Напоследок — важные международные новости. На днях в Техасе (США) выбрали самую
Предлагаю брать пример с белок и начать зажировку к холодам. Я, например, собираюсь соответствующе провести выходной день народного едимства — под пледом и с вкусняшками.
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Самовыгул лишил лапы хвостатого пациента ветклиники «Доверие»
30 октября 2025
30 октября 2025
Власти Свердловской области хотят создать новые корпуса и палаточные лагеря для детей
26 октября 2025
26 октября 2025