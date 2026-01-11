Возрастное ограничение 18+
Волонтёры спасли рыжего кота, который еще в прошлом году застрял в старинном дымоходе
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. На этой неделе было необычно много леденящих душу историй, но, к счастью, со счастливым хвостом. Расскажу вам, как доброта спасает мир и всё человеческое в человеках.
Пожалуй, одной из самых обсуждаемых стала история из Санкт-Петербурга, где волонтёры почти две недели пытались спасти неуловимого кота, застрявшего в старинном дымоходе ещё в прошлом году. В конце декабря домашний рыжий кот обнаружил лазейку где-то за камином. А квартира, стоит отметить, расположена в доме 1897 года постройки в центре Петербурга на улице Чайковского. Внутри — потолки под 4 метра, камин, всё вот это вот питерское и атмосферное. Рыжий, видимо, подумал, кто же он — тварь дрожащая или право имеет? И, не дрогнув, исчез внутри системы дореволюционных шахт, ниш и вентиляций, изредка подавая оттуда признаки жизни. Через несколько дней, уже в начале года, на место вызвали спасателей “Кошкиспаса”. Задача оказалась не из простых. Кот, как выяснилось, передвигался по соседним шахтам. Спасателям пришлось через чердак и скользкую крышу опускать петли и камеры по сложным каналам. Но каждый раз безуспешно. Рыжий ловко прятался или… играл с петлями и грузиком. Доводя спасателей “до белого каления”, пишут в канале отряда. В конце концов, у добрейших людей закончились приличные слова. “Провели на крыше пять часов… Прячется, скотинка такая... Оставили ему корма, хочется надеяться, что хватит мозгов и смелости хотя бы поесть…”, — описывали ход работ волонтёры. От корма рыжий, кс-кстати, отказался, но воды изволил попить. После долгих дней, ночей и отчаянных попыток кота удалось поймать — к вечеру 15 января! С помощью петли, с которой он, видимо, уже наигрался. Домой его доставили грязного и недовольного. За рыжего переживал весь город, люди писали слова поддержки и, со слов спасателей, лили бальзам на их “исцарапанные души”.
Но, судя по всему, питерский кот не сильно мёрз в своих застенках. Другим героям этой недели повезло куда меньше — им пришлось, что называется, на собственной шкуре испытать, что такое настоящий мороз. Так, в селе на Сахалине дети спасли замерзающую на улице кошку породы мейн-кун. Как дымчатая красавица с роскошными рысьими кисточками на ушах оказалась на улице, неизвестно. Дети нашли ее истощённую, хвостом буквально вмерзшую в лед. Они принесли кошку в зоомагазин, затем её перевезли в соседний город, где о ней обещали позаботиться волонтёры. Кошке дали временное имя Багира, пока не найдутся хозяева. Пока она в сильном стрессе и отказывается от еды. Но, как пишут её спасители, справиться с переживаниями ей активно помогает местный кот Кузя. Сосед. Который не отходит от вольера и часами завороженно смотрит на невиданную красавицу.
Еще одна ледяная история произошла накануне в Липецке, где кот оказался на верхушке дерева и в прямом смысле примерз к нему. Но коту невероятно повезло, так как заметил его не просто неравнодушный прохожий, а целый ветеринарный врач! Который просто шёл из магазина в свой выходной день. “…Слышу мяуканье кота, посмотрел и увидел, что кот сидит на дереве высоко. Вызвал МЧС на место. Сотрудники службы спасения поднялись на дерево и сказали, что кот примёрз задними лапами и хвостом к дереву. Начали поливать кота теплой водой и наконец-то то сняли его с дерева. Котик весь дрожал и был голодным”, — передают слова врача на странице местной ветклиники. Пушистика забрали отогреваться в клинику, где он теперь в полной безопасности. Предположительно, кот просидел на дереве два морозных дня. Сейчас врачи ищут ему прежних или новых хозяев.
Вообще, с морозом шутки плохи. Так, во Владивостоке пропавший домашний кот по имени Милан провёл на улице целый месяц. Его искали всем городом и нашли прямо в канун Нового года — сотрудница местного телецентра увидела следы и нашла потеряшку. У него были отморожены уши и хвост, но сейчас с ним, к счастью, почти всё в порядке. Почти, так как всё же пришлось купировать хвост, пишут СМИ. Но, главное, живой и снова дома с любящей хозяйкой. Хоть и с новым имиджем. А в Ставрополе добрые люди не дали замёрзнуть на улице трём крошечным котятам. Малышей бросили на мусорке в детской коляске... И названий приличных для таких “хозяев” нет. Три комочка жались друг к другу и не понимали, почему их оставили на холоде. Малышей нашли, передали в местный приют и, благодаря огласке, всего за пять дней все трое нашли дом. Волонтеры называют это настоящим рождественским чудом.
Криминальная хроника. Житель Медвежьегорска учинил самый настоящий разбой — не захотел платить за продукты в магазине и даже демонстрировал нож. Но... украденные сардельки, с его слов, он отдал бездомной собаке. Мужчина во всём сознался, его ждёт суд, рассказали в полиции. И добавили, что ранее этот человек уже был судим и что он ещё много разного украл в магазине... Вроде бы и нет в этом эпизоде положительного героя. Но, кажется, есть надежда. Что не всё ещё потеряно. Человеческое в человеке. И что ещё можно попытаться что-то исправить.
А бездомных животных быть, конечно, не должно. Кажется, в последнее время этому вопросу стали уделять больше внимания. Появляется учёт, новая ответственность, приюты… Власти Москвы на днях поделились обнадёживающей статистикой — в прошлом году более 2700 (!) кошек и собак из городских приютов стали домашними. Все они привиты, чипированы и, как говорят депутаты, полностью готовы к жизни в семье. В столице работает сервис “Моспитомец”, где потенциальные хозяева могут найти себе пушистого друга из городского приюта. Мне кажется, в каждом городе нужно сделать что-то подобное, чтобы во всех регионах у бездомных животных был шанс найти любящую семью.
И напоследок — не про котиков. В Оренбурге водитель снегоуборщика спас… снеговика. Он расчищал улицу от сугробов и не стал рушить снежное создание, чем вызвал умиление всех вокруг, в том числе губернатора, который рассказал об этом у себя в канале. “Герой, спасший снеговика в переулке Каширина, найден! Это сотрудник оренбургской компании, которая обслуживает городские магистрали. Имя спасителя – Звиади Меладзе. 6 января мужчина, как обычно, вышел в свою дежурную смену. Признаётся, не ожидал встретить на своём пути снеговика. Но ломать его попросту стало жалко, ведь его наверняка сделали дети. Мужчина вышел из кабины, едва не потерял тапочки, поднял снеговика, убрал с дороги и погрозил ему пальцем, чтобы тот не упал. После чего поехал дальше”, — пишет глава региона. Он добавил, что Звиади уже четыре года делает город чище, за что местные власти выражают ему большую благодарность. “А этот поступок прославил его на всю страну. И здесь точно подходит фраза со страниц Льва Толстого: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его»”, — добавил губернатор.
По-моему, это очень тёплая история, котики. Хоть и не совсем про котиков…
Берегите друг друга. Добрых новостей нам всем на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
