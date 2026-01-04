Возрастное ограничение 18+
Питомец из России возглавил выставочный рейтинг лучших котов мира
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Год только начался, а добрых новостей так много, что я едва успеваю за ними следить. Поймала для вас самое замурчательное и забавное, хотя и без возмуртительного не обошлось.
Начну с курьёза. Волонтёры из Екотеринбурга рассказали о первых в этом году спасенных животных. Но в ночь перед Рождеством им пришлось срочно выехать в Верхнюю Пышму, чтобы спасти… штаны. Спасателей вызвала бдительная женщина. Она стояла на балконе 6-го этажа. Вдруг сверху “что-то пролетело и упало в снег на козырёк”. Женщина решила, что это может быть кошка или маленькая собачка, рассказывает спасатель. Ему пришлось, несмотря на ветер и метель, спускаться вниз с балкона заявительницы. “Когда я высадился на козырьке, ясность наконец была внесена. Небольшое животное оказалось какими-то трико, которые, видимо, были вывешены сушиться на чей-то балкон и были сорваны ветром”, — пишет волонтёр “ЗооСпаса”. Хорошо, что это оказались всего лишь ледяные треники, и тревога получилась, так сказать, тренировочной. Но настоящая не заставила себя ждать, и уже на следующий день помощь спасателей понадобилась двум голубям, провалившимся с чердака жилого дома в Екотеринбурге. Их, к счастью, благополучно вызволили из чердачно-вентиляционных каналов. Так что первыми в этом году спасенышами у волонтеров “ЗооСпаса” стали два этих гордых птица мира. Пусть это будет символично.
Кс-кстати, о птичках. Хорошими новостями поделились волонтеры уральского центра реабилитации “Особый питомец”. Лебедь-шипун Яша, о котором мы писали ранее, наконец, начал кушать самостоятельно. Волонтеры говорят, что у этого парня просто фантастическая тяга к жизни. Он попал в центр в очень тяжёлом состоянии и не мог даже держать голову. Его спасатели осторожны в прогнозах и боялись загадывать, но не опускали рук. Парализованного лебедя кормили и поили, несколько раз в день делали лечебный массаж. К концу декабря Яша стал самостоятельно пить, а теперь самостоятельно ест. “Еще кривенько получается, но съедает полностью порцию. Это огромный прорыв в его состоянии. Ура!”, — пишут на странице центра и благодарят неравнодушных подписчиков, которые помогают с кормом, одеялами, подстилками и другими нужными штуками. Давайте пожелаем Яше побыстрее пойти на поправку!
Новости чрезвычайных приключений. От всей своей пушистой души хочу поблагодарить спасателей, которые помогли избежать огненных трагедий сразу в нескольких регионах. Так, на днях в Калининграде сотрудники МурЧС спасли на пожаре 50 котов и кошек! А также одного пёселя. Пожар произошел в старом одноэтажном доме, на печи загорелась ветошь. Как там оказались все эти животные — неизвестно. Некоторые СМИ пишут, что в доме был кошачий приют. Другие же утверждают, что у кошек есть “хозяйка-кошатница”. “Огнеборцы спасли из здания 50 котов и 1 собаку и ликвидировали возгорание”, — без подробностей рассказали в ведомстве. Еще один пожар произошел на днях во Владимирской области — там волонтеры спасли 18 собак, подопечных приюта, пишут местные издания. А в Кемеровской области пожарные вынесли из огня 17 благодарных собакенов. Пламя охватило дом и надворные постройки. Пять человек эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных, а вот собакам (все, судя по всему, породистые) понадобилась помощь спасателей. Коллеги пишут, что с пёселями всё хорошо, они эвакуировались послушно, никто не кусался и не выпендривался. В причинах пожаров разбираются компетентные органы, а я надеюсь, что возгорания не связаны с пребыванием такого количества животных на небольшой территории… Кс-кстати, на днях в Казахстане бдительный кот спас от пожара целую семью. Ночью в квартире загорелся обогреватель. Как пишут местные журналисты, кот первым почуял дым и вовремя разбудил людей. Так что коты бывают не только вредными, но и полезными, вот.
А ещё, разумеется, роскошными. Как с картинки. Всемирная федерация кошек опубликовала ежегодный рейтинг “лучших котов мира”. С названием можно поспорить, но речь, уточню, о тех, кто участвует в международных выставках. И собирает там разные баллы. Так вот, на первом месте по итогам прошлого года оказался кот из России, обращает внимание “Ветеринария и жизнь”. Чемпиона абиссинской породы зовут длинно — Дарлен Флер Далмор Блэк. На втором месте — шотландская вислоухая из Таиланда, а бронза досталась британцу из Беларуси. Такая вот занимательная география. Между тем, в топ-10 попали ещё три кошки из России. На пятом месте — сибирский кот, на шестом — рэгдолл, на восьмом — длинношерстный селкирк-рекс. А ещё я для интереса прошерстила рейтинги за прошлые годы — и кошачьих представителей РФ там очень много, в том числе на первых строчках. Все, как на подбор, роскошечны. Впрочем, как и все котики, правда?
Напоследок — мировая повестка. В Японии кошка стала начальницей железнодорожной станции. Официально. Руководство станции даже провело символическую церемонию назначения. Станционной смотрительницей стала трёхцветная киса по имени Йонтама, пишет Independent. Причем, это уже третий котоначальник на местной станции. Традиция появилась ещё в 2007 году, кошки занимают на этой железнодорожной ветке самые разные “должности”. Как пишет издание, со временем эта фишка стала популярной у туристов — традиция привлекла посетителей со всей Японии и из-за рубежа, и пассажиропоток существенно подрос. Кошки тем самым помогли “испытывающей трудности местной железнодорожной линии оставаться финансово жизнеспособной”, пишет издание. Кс-кстати, станция, на которой теперь руководит новая начальница, называется Киши или Киси. Второй вариант в самый раз, по-моему.
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе и удачного рабочего посленовогодья.
Ваша Майя, чау-мяу».
Начну с курьёза. Волонтёры из Екотеринбурга рассказали о первых в этом году спасенных животных. Но в ночь перед Рождеством им пришлось срочно выехать в Верхнюю Пышму, чтобы спасти… штаны. Спасателей вызвала бдительная женщина. Она стояла на балконе 6-го этажа. Вдруг сверху “что-то пролетело и упало в снег на козырёк”. Женщина решила, что это может быть кошка или маленькая собачка, рассказывает спасатель. Ему пришлось, несмотря на ветер и метель, спускаться вниз с балкона заявительницы. “Когда я высадился на козырьке, ясность наконец была внесена. Небольшое животное оказалось какими-то трико, которые, видимо, были вывешены сушиться на чей-то балкон и были сорваны ветром”, — пишет волонтёр “ЗооСпаса”. Хорошо, что это оказались всего лишь ледяные треники, и тревога получилась, так сказать, тренировочной. Но настоящая не заставила себя ждать, и уже на следующий день помощь спасателей понадобилась двум голубям, провалившимся с чердака жилого дома в Екотеринбурге. Их, к счастью, благополучно вызволили из чердачно-вентиляционных каналов. Так что первыми в этом году спасенышами у волонтеров “ЗооСпаса” стали два этих гордых птица мира. Пусть это будет символично.
Кс-кстати, о птичках. Хорошими новостями поделились волонтеры уральского центра реабилитации “Особый питомец”. Лебедь-шипун Яша, о котором мы писали ранее, наконец, начал кушать самостоятельно. Волонтеры говорят, что у этого парня просто фантастическая тяга к жизни. Он попал в центр в очень тяжёлом состоянии и не мог даже держать голову. Его спасатели осторожны в прогнозах и боялись загадывать, но не опускали рук. Парализованного лебедя кормили и поили, несколько раз в день делали лечебный массаж. К концу декабря Яша стал самостоятельно пить, а теперь самостоятельно ест. “Еще кривенько получается, но съедает полностью порцию. Это огромный прорыв в его состоянии. Ура!”, — пишут на странице центра и благодарят неравнодушных подписчиков, которые помогают с кормом, одеялами, подстилками и другими нужными штуками. Давайте пожелаем Яше побыстрее пойти на поправку!
Новости чрезвычайных приключений. От всей своей пушистой души хочу поблагодарить спасателей, которые помогли избежать огненных трагедий сразу в нескольких регионах. Так, на днях в Калининграде сотрудники МурЧС спасли на пожаре 50 котов и кошек! А также одного пёселя. Пожар произошел в старом одноэтажном доме, на печи загорелась ветошь. Как там оказались все эти животные — неизвестно. Некоторые СМИ пишут, что в доме был кошачий приют. Другие же утверждают, что у кошек есть “хозяйка-кошатница”. “Огнеборцы спасли из здания 50 котов и 1 собаку и ликвидировали возгорание”, — без подробностей рассказали в ведомстве. Еще один пожар произошел на днях во Владимирской области — там волонтеры спасли 18 собак, подопечных приюта, пишут местные издания. А в Кемеровской области пожарные вынесли из огня 17 благодарных собакенов. Пламя охватило дом и надворные постройки. Пять человек эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных, а вот собакам (все, судя по всему, породистые) понадобилась помощь спасателей. Коллеги пишут, что с пёселями всё хорошо, они эвакуировались послушно, никто не кусался и не выпендривался. В причинах пожаров разбираются компетентные органы, а я надеюсь, что возгорания не связаны с пребыванием такого количества животных на небольшой территории… Кс-кстати, на днях в Казахстане бдительный кот спас от пожара целую семью. Ночью в квартире загорелся обогреватель. Как пишут местные журналисты, кот первым почуял дым и вовремя разбудил людей. Так что коты бывают не только вредными, но и полезными, вот.
А ещё, разумеется, роскошными. Как с картинки. Всемирная федерация кошек опубликовала ежегодный рейтинг “лучших котов мира”. С названием можно поспорить, но речь, уточню, о тех, кто участвует в международных выставках. И собирает там разные баллы. Так вот, на первом месте по итогам прошлого года оказался кот из России, обращает внимание “Ветеринария и жизнь”. Чемпиона абиссинской породы зовут длинно — Дарлен Флер Далмор Блэк. На втором месте — шотландская вислоухая из Таиланда, а бронза досталась британцу из Беларуси. Такая вот занимательная география. Между тем, в топ-10 попали ещё три кошки из России. На пятом месте — сибирский кот, на шестом — рэгдолл, на восьмом — длинношерстный селкирк-рекс. А ещё я для интереса прошерстила рейтинги за прошлые годы — и кошачьих представителей РФ там очень много, в том числе на первых строчках. Все, как на подбор, роскошечны. Впрочем, как и все котики, правда?
Напоследок — мировая повестка. В Японии кошка стала начальницей железнодорожной станции. Официально. Руководство станции даже провело символическую церемонию назначения. Станционной смотрительницей стала трёхцветная киса по имени Йонтама, пишет Independent. Причем, это уже третий котоначальник на местной станции. Традиция появилась ещё в 2007 году, кошки занимают на этой железнодорожной ветке самые разные “должности”. Как пишет издание, со временем эта фишка стала популярной у туристов — традиция привлекла посетителей со всей Японии и из-за рубежа, и пассажиропоток существенно подрос. Кошки тем самым помогли “испытывающей трудности местной железнодорожной линии оставаться финансово жизнеспособной”, пишет издание. Кс-кстати, станция, на которой теперь руководит новая начальница, называется Киши или Киси. Второй вариант в самый раз, по-моему.
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе и удачного рабочего посленовогодья.
Ваша Майя, чау-мяу».
Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию