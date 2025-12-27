Возрастное ограничение 18+
Ротвейлеры спасли заблудившихся в зимнем лесу папу и сына
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Вам очень некогда, каникулы продолжаются, поэтому ловите скорее свежую подборку добрых событий, с которых начался новый 2026 год.
Собаки в очередной раз доказали, что они — верные друзья человека и что в зимнем лесу эти теплые товарищи очень даже могут пригодиться. Настоящее новогоднее чудо произошло в Ленинградской области. Днём 30 декабря папа и его 16-летний сын пошли на прогулку в лес неподалёку от деревни Заостровье. С собой они взяли двух ротвейлеров, и это было правильное решение. А вот телефоны не взяли, так как собирались ненадолго, и это было неправильное решение. В какой-то момент папа с сыном поняли, что сбились с пути и заблудились. В десятом часу вечера поисковики получили сообщение о пропаже. “Заявка не просто срочная – срочнейшая! В такой мороз человеку в лесу долго не продержаться. Поиск длился всю ночь и весь день”, — рассказали в поисковом отряде “ЛизаАлерт”. На месте работали добровольцы и профессиональные спасатели МЧС, вылетели два вертолёта, отправили беспилотник с тепловизором, но из-за порывов ветра он не смог работать. “Пешие группы возвращались из леса, продрогшие до костей, отогревались в штабе и снова шли на поиски. Было очень холодно. Холодно и страшно за отца с сыном, оказавшихся во власти жестокого мороза где-то в глубине леса, который с каждым часом всё больше заносило снегом”, — рассказывают спасатели. И, наконец, к вечеру 31 декабря они услышали в лесу собачий лай и голоса! “Ещё двести метров – и вот они – Михаил Николаевич, Саша и два верных пса, которые всю ночь грели их своим теплом”. Они провели в холодном лесу 28 часов! По словам спасателей, заблудившиеся пытались выбраться из леса сами, но отец провалился в ледяную воду, он сильно замёрз и не смог идти самостоятельно. Два ротвейлера были готовы защищать хозяев даже от спасателей, но, как пишут в отряде, собаки быстро поняли, что эти люди пришли на помощь. Так что во время эвакуации псы были уже в одной команде со спасателями.
Ещё одна удивительная история произошла в лесу Ярославской области. Там проводили учебные поиски, которые вдруг оказались вовсе не учебными. Как на днях рассказали в кинологическом отделении “ЛизаАлерт”, по легенде спасатели отправились на поиски пропавшего в лесном массиве ребёнка. Собака по имени Барни усиливала пешую группу, они прочесывали просеку вдоль ЛЭП. В какой-то момент Барни показал поисковое поведение и ушёл в сторону перелеска. Поисковики отправились вслед за ним и… услышали слабый голос! Который если и должен был быть, то только по легенде. Но голос был самый настоящий. “Старшая поисковой группы пошла проверять, и каково было её удивление, когда она увидела в кустах лежащую пожилую женщину. Оказалось, что та шла из соседней деревни по тропе через лес и, запнувшись, упала. Самостоятельно встать не представлялось возможным, страшно представить, что случилось бы, не найди её собака”, — рассказали в отряде. А Барни, вне всяких сомнений, заслуживает дополнительную порцию вкусняшек.
Кс-кстати, некоторые собаки как прирожденные спасатели отлично распознают свои родственные души и тянутся к коллегам. Так, в Новосибирске на днях рассказали о пёселях, которые живут на станциях скорой помощи. Там, например, на одной из подстанций живёт пёс по имени Энап (в Минздраве уточнили, что это препарат, снижающий артериальное давление). “Лечебная собака, шутят медики, у них живет уже 15 лет. Сам выбрал подстанцию домом. У Энапа есть красивая теплая будка. Он пришел от соседей в частном секторе, приблудился”, — рассказали в ведомстве. Пёс “работает” охранником, психологом для сотрудников и звонком. А на другой подстанции медикам помогает пёс по имени Пират — он увязался за бригадой скорой помощи на улице, причем, в День медицинского работника. Его приютили, а через год он привел подружку Боню. Наш человек. Они живут в теплом гараже на территории подстанции, встречают и радуют сотрудников. Кс-кстати, рядом с новосибирскими фельдшерами и диспетчерами “работают” и коты — Кокс и Сынок Боря. Что-то мне подсказывает, что работа у них — не бей лежачего… Впрочем, в министерстве их называют “пушистые специалисты психологической разгрузки”. Беру на заметку.
Вернёмся к собакам. В последние дни с ними приключилось немало всякого. В Карелии пёс убежал от хозяев и оказался на оживленной трассе. Неравнодушные люди обнаружили его утром 2 января на обочине — видимо, в результате какого-то дорожно-транспортного приключения собакен получил травму. На место оперативно прибыл наряд ДПС. И счастливый пёс поехал к врачу с личной охраной. “Полицейские поместили животное в патрульный автомобиль и отвезли на ближайшую ветеринарную станцию. Ветврачи провели осмотр, оказали первую помощь”, — рассказали в Госавтоинспекции региона. Полицейские были на связи с ветеринаром и вскоре выяснили, что с собакой всё хорошо, а к вечеру нашелся и ее хозяин — объявление в соцсетях разместили работники ветстанции. Он тут же забрал счастливого питомца домой. Ещё одно приключение приключилось на днях на трассе в Амурской области — там в беду попали водитель грузовика и его собака породы корги. Грузовик съехал в кювет и упал на бок, водитель и корги оказались заблокированы в кабине! На место приехал дежурный караул пожарной части. “С помощью аварийно-спасательного инструмента помогли мужчине выбраться из кабины, вместе с его собакой. Пострадавшему дали тёплое питьё, помогли согреться”, — рассказали спасатели.
А в Ангарске Иркутской области жители объединились, чтобы найти собаку, которая испугалась салюта. Собаку породы джек-рассел по имени Леси искали три дня. В 11 часов вечера 31 декабря она юркнула в подъезд, когда в квартиру заходили гости. А на улице тем временем кто-то запускал фейерверк… Леси испугалась и убежала, куда глаза глядят. Стоит ли говорить, что хозяевам было уже не до празднований. Они бросились искать Леси по ближайшим дворам, объявления о пропаже и фотографии разместили в соцсетях... Хозяин собаки рассказал журналистам, что не ожидал такой поддержки и такого отклика. Телефон, по его словам, просто разрывался — все были готовы помочь с поисками. И, наконец, 2 января с хозяином связалась незнакомая ему женщина и сказала, что похожая на Леси собака прячется у них в подъезде. Потеряшку по фото в соцсетях узнала дочка этой женщины. Хозяин тут же отправился по адресу, а это в нескольких километрах от места пропажи, и с огромной радостью увидел там Леси! Теперь с ней всё хорошо, она приходит в себя после трехдневных приключений. Хозяева уже купили ей GPS-трекер на всякий случай. А я в который раз убеждаюсь, что фейерверки — совсем не радостное испытание для домашних животных…
И напоследок — показательная деталь, которая говорит о том, как много вокруг неравнодушных людей. Целых 11 звонков от разных заявителей получили московские спасатели с просьбой помочь утке, которая, как выяснилось… вообще не нуждалась ни в какой помощи. Всех очевидцев смущало, что утка остаётся на одном месте в центре пруда, машет крыльями и не улетает. Но всякий раз спасатели выясняли, что утка “свободно перемещается по пруду — плавает в полынье или ходит по льду”, рассказали в канале СпасРезерва. Вот так одна маленькая птичка заставила всех побегать и поволноваться. Хорошо, что с ней всё хорошо. Думаю, она просто решила всех разыграть, накинуть драмы, приукрасить действительность и попасть в СМИ. Как и полагается всякой утке, которая намерена стать газетной...
Берегите друг друга, котики. Добрых, забавных и тёплых новостей вам на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
Собаки в очередной раз доказали, что они — верные друзья человека и что в зимнем лесу эти теплые товарищи очень даже могут пригодиться. Настоящее новогоднее чудо произошло в Ленинградской области. Днём 30 декабря папа и его 16-летний сын пошли на прогулку в лес неподалёку от деревни Заостровье. С собой они взяли двух ротвейлеров, и это было правильное решение. А вот телефоны не взяли, так как собирались ненадолго, и это было неправильное решение. В какой-то момент папа с сыном поняли, что сбились с пути и заблудились. В десятом часу вечера поисковики получили сообщение о пропаже. “Заявка не просто срочная – срочнейшая! В такой мороз человеку в лесу долго не продержаться. Поиск длился всю ночь и весь день”, — рассказали в поисковом отряде “ЛизаАлерт”. На месте работали добровольцы и профессиональные спасатели МЧС, вылетели два вертолёта, отправили беспилотник с тепловизором, но из-за порывов ветра он не смог работать. “Пешие группы возвращались из леса, продрогшие до костей, отогревались в штабе и снова шли на поиски. Было очень холодно. Холодно и страшно за отца с сыном, оказавшихся во власти жестокого мороза где-то в глубине леса, который с каждым часом всё больше заносило снегом”, — рассказывают спасатели. И, наконец, к вечеру 31 декабря они услышали в лесу собачий лай и голоса! “Ещё двести метров – и вот они – Михаил Николаевич, Саша и два верных пса, которые всю ночь грели их своим теплом”. Они провели в холодном лесу 28 часов! По словам спасателей, заблудившиеся пытались выбраться из леса сами, но отец провалился в ледяную воду, он сильно замёрз и не смог идти самостоятельно. Два ротвейлера были готовы защищать хозяев даже от спасателей, но, как пишут в отряде, собаки быстро поняли, что эти люди пришли на помощь. Так что во время эвакуации псы были уже в одной команде со спасателями.
Ещё одна удивительная история произошла в лесу Ярославской области. Там проводили учебные поиски, которые вдруг оказались вовсе не учебными. Как на днях рассказали в кинологическом отделении “ЛизаАлерт”, по легенде спасатели отправились на поиски пропавшего в лесном массиве ребёнка. Собака по имени Барни усиливала пешую группу, они прочесывали просеку вдоль ЛЭП. В какой-то момент Барни показал поисковое поведение и ушёл в сторону перелеска. Поисковики отправились вслед за ним и… услышали слабый голос! Который если и должен был быть, то только по легенде. Но голос был самый настоящий. “Старшая поисковой группы пошла проверять, и каково было её удивление, когда она увидела в кустах лежащую пожилую женщину. Оказалось, что та шла из соседней деревни по тропе через лес и, запнувшись, упала. Самостоятельно встать не представлялось возможным, страшно представить, что случилось бы, не найди её собака”, — рассказали в отряде. А Барни, вне всяких сомнений, заслуживает дополнительную порцию вкусняшек.
Кс-кстати, некоторые собаки как прирожденные спасатели отлично распознают свои родственные души и тянутся к коллегам. Так, в Новосибирске на днях рассказали о пёселях, которые живут на станциях скорой помощи. Там, например, на одной из подстанций живёт пёс по имени Энап (в Минздраве уточнили, что это препарат, снижающий артериальное давление). “Лечебная собака, шутят медики, у них живет уже 15 лет. Сам выбрал подстанцию домом. У Энапа есть красивая теплая будка. Он пришел от соседей в частном секторе, приблудился”, — рассказали в ведомстве. Пёс “работает” охранником, психологом для сотрудников и звонком. А на другой подстанции медикам помогает пёс по имени Пират — он увязался за бригадой скорой помощи на улице, причем, в День медицинского работника. Его приютили, а через год он привел подружку Боню. Наш человек. Они живут в теплом гараже на территории подстанции, встречают и радуют сотрудников. Кс-кстати, рядом с новосибирскими фельдшерами и диспетчерами “работают” и коты — Кокс и Сынок Боря. Что-то мне подсказывает, что работа у них — не бей лежачего… Впрочем, в министерстве их называют “пушистые специалисты психологической разгрузки”. Беру на заметку.
Вернёмся к собакам. В последние дни с ними приключилось немало всякого. В Карелии пёс убежал от хозяев и оказался на оживленной трассе. Неравнодушные люди обнаружили его утром 2 января на обочине — видимо, в результате какого-то дорожно-транспортного приключения собакен получил травму. На место оперативно прибыл наряд ДПС. И счастливый пёс поехал к врачу с личной охраной. “Полицейские поместили животное в патрульный автомобиль и отвезли на ближайшую ветеринарную станцию. Ветврачи провели осмотр, оказали первую помощь”, — рассказали в Госавтоинспекции региона. Полицейские были на связи с ветеринаром и вскоре выяснили, что с собакой всё хорошо, а к вечеру нашелся и ее хозяин — объявление в соцсетях разместили работники ветстанции. Он тут же забрал счастливого питомца домой. Ещё одно приключение приключилось на днях на трассе в Амурской области — там в беду попали водитель грузовика и его собака породы корги. Грузовик съехал в кювет и упал на бок, водитель и корги оказались заблокированы в кабине! На место приехал дежурный караул пожарной части. “С помощью аварийно-спасательного инструмента помогли мужчине выбраться из кабины, вместе с его собакой. Пострадавшему дали тёплое питьё, помогли согреться”, — рассказали спасатели.
А в Ангарске Иркутской области жители объединились, чтобы найти собаку, которая испугалась салюта. Собаку породы джек-рассел по имени Леси искали три дня. В 11 часов вечера 31 декабря она юркнула в подъезд, когда в квартиру заходили гости. А на улице тем временем кто-то запускал фейерверк… Леси испугалась и убежала, куда глаза глядят. Стоит ли говорить, что хозяевам было уже не до празднований. Они бросились искать Леси по ближайшим дворам, объявления о пропаже и фотографии разместили в соцсетях... Хозяин собаки рассказал журналистам, что не ожидал такой поддержки и такого отклика. Телефон, по его словам, просто разрывался — все были готовы помочь с поисками. И, наконец, 2 января с хозяином связалась незнакомая ему женщина и сказала, что похожая на Леси собака прячется у них в подъезде. Потеряшку по фото в соцсетях узнала дочка этой женщины. Хозяин тут же отправился по адресу, а это в нескольких километрах от места пропажи, и с огромной радостью увидел там Леси! Теперь с ней всё хорошо, она приходит в себя после трехдневных приключений. Хозяева уже купили ей GPS-трекер на всякий случай. А я в который раз убеждаюсь, что фейерверки — совсем не радостное испытание для домашних животных…
И напоследок — показательная деталь, которая говорит о том, как много вокруг неравнодушных людей. Целых 11 звонков от разных заявителей получили московские спасатели с просьбой помочь утке, которая, как выяснилось… вообще не нуждалась ни в какой помощи. Всех очевидцев смущало, что утка остаётся на одном месте в центре пруда, машет крыльями и не улетает. Но всякий раз спасатели выясняли, что утка “свободно перемещается по пруду — плавает в полынье или ходит по льду”, рассказали в канале СпасРезерва. Вот так одна маленькая птичка заставила всех побегать и поволноваться. Хорошо, что с ней всё хорошо. Думаю, она просто решила всех разыграть, накинуть драмы, приукрасить действительность и попасть в СМИ. Как и полагается всякой утке, которая намерена стать газетной...
Берегите друг друга, котики. Добрых, забавных и тёплых новостей вам на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области ищут детей из Подмосковья
27 декабря 2025
27 декабря 2025
В Екатеринбурге впервые выбрали зоо-снегурочку
28 декабря 2025
28 декабря 2025
В Первоуральске в жилом доме произошёл взрыв газа
04 января 2026
04 января 2026