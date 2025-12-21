Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге впервые выбрали зоо-снегурочку

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

20.27 Воскресенье, 28 декабря 2025
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, мои пушистые заснеженные котики! Даже не верится, что уже последний выпуск этого года. Зато сколько всего доброго произошло за это время — просто не перечесть! Вы всегда можете полистать архивные выпуски у нас на сайте и вдохновиться добрыми историями уходящего года. А теперь — к событиям, которые вдохновляли нас на этой неделе.

В моем любимом Екотеринбурге впервые выбирали зоо-снегурочку — главную новогоднюю красавицу городского зоопарка. Итак, кто же оказался в списке претенденток на это почетное звание:

- Альбина — рыже-серый валлаби. “Юная и энергичная, в прыжках никому не уступает”;

- Ольха — индийский дикобраз. “Внешне колючая, но такая ласковая и любит внимание”;

- Букля — полярная сова. “Очаровательная ночная охотница с завораживающим взглядом”;

- Хатанга — белая медведица. “Морозоустойчивая чемпионка по плаванию”;

- Амби — аксолотль. “Тайная обитательница водоёмов с прелестной улыбкой”;

- Флора — королевская змея. “Изящная и таинственная, держит хладнокровие даже перед камерой”;

- Омега — песец. “Элегантная спортсменка, любит одеваться по сезону”.

Официально об итогах ещё не объявили, но голосование на странице зоопарка уже завершено. Судя по тому, как распределились голоса, это было нешуточное противостояние. Лидирует в конкурсе на звание снегурочки белая медведица Хатанга (26%, 488 голосов). Видимо, эта роскошная красавица и получит сказочный титул. Буквально наступала на лапы медведице вторая претендентка — полярная сова Букля, она набрала 452 голоса и заняла вторую позицию. И на третьем месте оказалась песец Омега, за нее проголосовали 448 человек. Лично я голосовала именно за неё (просто потому что символом вот этого всего должен был стать песец, я считаю). А вот змея и аксолотль у жителей Екотеринбурга, видимо, не сильно ассоциируются со снегурочками. Надеюсь, им дадут утешительные призы.

Очередной спасательный детектив с элементами триллера рассказали на днях отважные волонтеры ЗооСпаса. Крохотная синичка чуть не стала жертвой современной архитектуры Екотеринбурга — малышка угодила в щель между рамами в квартире с панорамными окнами. Она провалилась на уровень пола и могла там только прыгать — расправить крылья и вспорхнуть ей не позволяло узкое пространство. Оказывается, ширина щели — всего 2 см! “Засунуть туда невозможно практически ничего. Излишне говорить, что дестрой рам и стекол техзаданием категорически не предусматривается”, — пишет спасатель. Ситуация поначалу показалась волонтеру безвыходной, но мы то с вами знаем, что в ЗооСпасе способны на невозможное! Испуганную малышку, которая несколько часов провела в стеклянном заточении, удалось поднять с помощью подручных средств, разных приспособлений и верёвок. “Когда мы выпустили её в окно, она ещё сделала попытку залететь в комнату вторично. Но не преуспев в этом, уселась на ограждении выступающей крыши на первом этаже, и мы ещё некоторое время наблюдали, как она чистит пёрышки”, — рассказал спасатель. Согласитесь, просто слезы от умиления наворачиваются. У некоторых тут.

Кс-кстати, накануне, 27 декабря, в России отмечали День спасателя. Мы с коллегами от всей души поздравляем неравнодушных смелых, бесстрашных спасателей, которые помогают всем попавшим в беду. Всем без исключения. Даже если это очень вредный, очень хитрый и изворотливый котёнок, который три недели “терроризировал общественность”. Об этом происшествии рассказали на днях спасатели СпасРезерва в Москве. “Малыш жалобно орал с козырька над входом в маркетплейс. На дворе зима. Жители волновались, что котик умрёт с голода и отморозит себе уши, хвост и все остальное. А котик при приближении спасателей прятался, а потом вновь оказывался на козырьке и продолжал волновать общественность”, — пишут в канале СпасРезерва. В итоге жители несколько раз (!) вызывали спасателей понапрасну. Здесь есть важная деталь — все заявители были разные и все были готовы взять этого возмуртителя спокойствия к себе в семью. И что этому мелкому только было нужно? И вот на днях на место прибыл очередной отряд. Спасатели поднялись по лестнице, тщательно обследовали территорию обитания (оказалось, котенок бегал под обшивкой здания) и установили котоловку в труднодоступном месте. Дальше я процитирую. “Чтобы начавшаяся метель не сорвала спасательную операцию и снег не засыпал еду, спасатели со всех сторон укрыли котоловку картоном. Молодой мужчина, который обратился за помощью, несколько часов дежурил под козырьком и отгонял «заботушек», которые приноровились и уже ловко метали на козырек корм «бедному котику». Спустя 9 часов хвостик, который три недели кошмарил район, попался. Его забрал на перевоспитание заботливый заявитель”, — пишут спасатели. Добавив, что спасённый котик “смотрел на них матом” (я почему-то очень хорошо себе это представила). Спасатели пожелали новому воспитателю “хвостатого тролля” терпения и ещё раз терпения.

Конечно, такой “вредный” случай, скорее, исключение, ведь большинство бездомных котиков надеются найти любящую семью и теплый дом. На днях в Копейске Челябинской области замерзающего котика приютили сотрудники УФМС. Как пишут коллеги, сотрудники ведомства увидели малыша на улице в сильный мороз и доставили пригласили в отделение. Котику поставили миску и выделили тёплое место на лавочке. Пока неизвестно, нашел ли малыш хозяев или его оставят жить в управлении. Хочется верить, что о котике позаботятся. И не запишут в нелегальные мигранты. Впрочем, усы, лапы и хвост у товарища при себе.

Согласитесь, особенно трогательно, когда доброту к животным проявляют суровые пожарные или, например, серьезные полицейские. В Псковской области на днях молодого сотрудника полиции номинировали на премию “Народное признание – 2025”. В начале года младший сержант полиции по имени Михаил спас попавшего в беду пса. По имени Миша. Такое вот совпадение. Пёс провалился под лёд Монастырского пруда. Жители вызвали отряд, и младший сержант направился к собаке по льду. Люди на месте подготовили доски и лестницы, чтобы подстраховать спасателя. Спустя час полицейскому удалось подхватить замерзающего Мишу за ошейник и на руках вытащить на берег. Пса закутали в одеяла и усадили в машину отогреваться. Как пишут в местных изданиях, эта история особенно растрогала жителей, так как старенького пса Мишу называют туристическим символом деревни Бугрово. Пожелаем полицейскому удачи в конкурсе на народное признание.

Что ж, мои котики, напоследок я хочу вам напомнить, что добрые истории, приключения и события, о которых с удовольствием пишут СМИ (и мы в том числе) — все они в ваших лапках. И то, каким будет наступающий год, зависит только от нас с вами. Давайте сделаем так, чтобы он стал добрым. Мы с коллегами желаем вам уютного новогодья, приятных забот и пушистого настроения!

Ваша Майя, чау-мяу».

Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости
19:56 Свердловская область вошла в десятку тревожных регионов
19:28 Глава СК потребовал доклад по делу о лекарствах для девочки с муковисцидозом в Свердловской области
18:36 В Екатеринбурге за год подешевели ноутбуки большинства популярных брендов
16:53 Продажи новых автомобилей в России выросли на 5% по итогам ноября
16:45 Под Березовским в столкновении легкового автомобиля и «ГАЗели» погиб водитель
15:45 В Екатеринбурге в «Меге» прекратили принимать часть пластиковых отходов
14:55 Глава СК потребовал доклад по делу о нападении на парковке на екатеринбурженку
13:47 Морозная погода и снег ожидаются в Свердловской области в новогодние дни
12:32 Под Первоуральском в массовом ДТП пострадали четыре человека
11:10 В Свердловской области за сутки потушили 26 пожаров, двое пострадали
19:25 В екатеринбургском СИЗО изъяли ёлку и гирлянду, которые адвокат пытался передать обвиняемому
18:44 В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет падение подростка в открытый люк по дороге в школу
18:30 Третья частная клиника в Свердловской области откажется от абортов с 2026 года
16:53 СК планирует открыть девять профильных классов для школьников в Свердловской области
15:54 Глава СК потребовал доклад о расследовании пожара с двумя погибшими в посёлке Калья
14:38 Екатеринбургский фонд «ЗООзащита» нуждается в помощи для закупки корма
13:45 Под Режом в ДТП на трассе погибли два человека
12:48 В Свердловской области ищут детей из Подмосковья
11:10 Два человека погибли при пожарах в Свердловской области за прошедшие сутки
21:08 Экс-главу красноуфимской думы арестовали по делу о хулиганстве с оружием
20:55 На летевшем из Екатеринбурга в Ноябрьск самолёте обнаружена поломка
19:54 Авито тестирует ИИ-помощника для покупателей и нейросетевого бизнес-консультанта
19:52 Ключевой объект здравоохранения открыт в Арамили под прокурорским надзором
19:19 Танцевальный марафон от классики до уличных стилей стартует в Атриуме Ельцин-центра
19:14 Двойной вызов полиции закончился убийством на улице Замятина в Екатеринбурге
18:21 Неосторожный ездок на электросамокате попал под суд в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
