В Екатеринбурге впервые выбрали зоо-снегурочку
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
«Миру мур, мои пушистые заснеженные котики! Даже не верится, что уже последний выпуск этого года. Зато сколько всего доброго произошло за это время — просто не перечесть! Вы всегда можете полистать архивные выпуски у нас на сайте и вдохновиться добрыми историями уходящего года. А теперь — к событиям, которые вдохновляли нас на этой неделе.
В моем любимом Екотеринбурге впервые выбирали зоо-снегурочку — главную новогоднюю красавицу городского зоопарка. Итак, кто же оказался в списке претенденток на это почетное звание:
- Альбина — рыже-серый валлаби. “Юная и энергичная, в прыжках никому не уступает”;
- Ольха — индийский дикобраз. “Внешне колючая, но такая ласковая и любит внимание”;
- Букля — полярная сова. “Очаровательная ночная охотница с завораживающим взглядом”;
- Хатанга — белая медведица. “Морозоустойчивая чемпионка по плаванию”;
- Амби — аксолотль. “Тайная обитательница водоёмов с прелестной улыбкой”;
- Флора — королевская змея. “Изящная и таинственная, держит хладнокровие даже перед камерой”;
- Омега — песец. “Элегантная спортсменка, любит одеваться по сезону”.
Официально об итогах ещё не объявили, но голосование на странице зоопарка уже завершено. Судя по тому, как распределились голоса, это было нешуточное противостояние. Лидирует в конкурсе на звание снегурочки белая медведица Хатанга (26%, 488 голосов). Видимо, эта роскошная красавица и получит сказочный титул. Буквально наступала на лапы медведице вторая претендентка — полярная сова Букля, она набрала 452 голоса и заняла вторую позицию. И на третьем месте оказалась песец Омега, за нее проголосовали 448 человек. Лично я голосовала именно за неё (просто потому что символом вот этого всего должен был стать песец, я считаю). А вот змея и аксолотль у жителей Екотеринбурга, видимо, не сильно ассоциируются со снегурочками. Надеюсь, им дадут утешительные призы.
Очередной спасательный детектив с элементами триллера рассказали на днях отважные волонтеры ЗооСпаса. Крохотная синичка чуть не стала жертвой современной архитектуры Екотеринбурга — малышка угодила в щель между рамами в квартире с панорамными окнами. Она провалилась на уровень пола и могла там только прыгать — расправить крылья и вспорхнуть ей не позволяло узкое пространство. Оказывается, ширина щели — всего 2 см! “Засунуть туда невозможно практически ничего. Излишне говорить, что дестрой рам и стекол техзаданием категорически не предусматривается”, — пишет спасатель. Ситуация поначалу показалась волонтеру безвыходной, но мы то с вами знаем, что в ЗооСпасе способны на невозможное! Испуганную малышку, которая несколько часов провела в стеклянном заточении, удалось поднять с помощью подручных средств, разных приспособлений и верёвок. “Когда мы выпустили её в окно, она ещё сделала попытку залететь в комнату вторично. Но не преуспев в этом, уселась на ограждении выступающей крыши на первом этаже, и мы ещё некоторое время наблюдали, как она чистит пёрышки”, — рассказал спасатель. Согласитесь, просто слезы от умиления наворачиваются. У некоторых тут.
Кс-кстати, накануне, 27 декабря, в России отмечали День спасателя. Мы с коллегами от всей души поздравляем неравнодушных смелых, бесстрашных спасателей, которые помогают всем попавшим в беду. Всем без исключения. Даже если это очень вредный, очень хитрый и изворотливый котёнок, который три недели “терроризировал общественность”. Об этом происшествии рассказали на днях спасатели СпасРезерва в Москве. “Малыш жалобно орал с козырька над входом в маркетплейс. На дворе зима. Жители волновались, что котик умрёт с голода и отморозит себе уши, хвост и все остальное. А котик при приближении спасателей прятался, а потом вновь оказывался на козырьке и продолжал волновать общественность”, — пишут в канале СпасРезерва. В итоге жители несколько раз (!) вызывали спасателей понапрасну. Здесь есть важная деталь — все заявители были разные и все были готовы взять этого возмуртителя спокойствия к себе в семью. И что этому мелкому только было нужно? И вот на днях на место прибыл очередной отряд. Спасатели поднялись по лестнице, тщательно обследовали территорию обитания (оказалось, котенок бегал под обшивкой здания) и установили котоловку в труднодоступном месте. Дальше я процитирую. “Чтобы начавшаяся метель не сорвала спасательную операцию и снег не засыпал еду, спасатели со всех сторон укрыли котоловку картоном. Молодой мужчина, который обратился за помощью, несколько часов дежурил под козырьком и отгонял «заботушек», которые приноровились и уже ловко метали на козырек корм «бедному котику». Спустя 9 часов хвостик, который три недели кошмарил район, попался. Его забрал на перевоспитание заботливый заявитель”, — пишут спасатели. Добавив, что спасённый котик “смотрел на них матом” (я почему-то очень хорошо себе это представила). Спасатели пожелали новому воспитателю “хвостатого тролля” терпения и ещё раз терпения.
Конечно, такой “вредный” случай, скорее, исключение, ведь большинство бездомных котиков надеются найти любящую семью и теплый дом. На днях в Копейске Челябинской области замерзающего котика приютили сотрудники УФМС. Как пишут коллеги, сотрудники ведомства увидели малыша на улице в сильный мороз и
доставили пригласили в отделение. Котику поставили миску и выделили тёплое место на лавочке. Пока неизвестно, нашел ли малыш хозяев или его оставят жить в управлении. Хочется верить, что о котике позаботятся. И не запишут в нелегальные мигранты. Впрочем, усы, лапы и хвост у товарища при себе.
Согласитесь, особенно трогательно, когда доброту к животным проявляют суровые пожарные или, например, серьезные полицейские. В Псковской области на днях молодого сотрудника полиции номинировали на премию “Народное признание – 2025”. В начале года младший сержант полиции по имени Михаил спас попавшего в беду пса. По имени Миша. Такое вот совпадение. Пёс провалился под лёд Монастырского пруда. Жители вызвали отряд, и младший сержант направился к собаке по льду. Люди на месте подготовили доски и лестницы, чтобы подстраховать спасателя. Спустя час полицейскому удалось подхватить замерзающего Мишу за ошейник и на руках вытащить на берег. Пса закутали в одеяла и усадили в машину отогреваться. Как пишут в местных изданиях, эта история особенно растрогала жителей, так как старенького пса Мишу называют туристическим символом деревни Бугрово. Пожелаем полицейскому удачи в конкурсе на народное признание.
Что ж, мои котики, напоследок я хочу вам напомнить, что добрые истории, приключения и события, о которых с удовольствием пишут СМИ (и мы в том числе) — все они в ваших лапках. И то, каким будет наступающий год, зависит только от нас с вами. Давайте сделаем так, чтобы он стал добрым. Мы с коллегами желаем вам уютного новогодья, приятных забот и пушистого настроения!
Ваша Майя, чау-мяу».
