Уральские волонтеры спасают попавшего в беду грациозного лебедя-шипуна

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

21.53 Воскресенье, 30 ноября 2025
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Для начала — с Днём мам. Я, например, знаю одну замурчательную маму, которая каждую неделю внимательно вычитывает мою колонку, исправляет глупости, расставляет запятые и вообще отсекает всё лишнее. Потому что мамы по сути своей — творцы, они творят, даже когда их дети — вытворяют.

И вот каких добрых новостей я вам навытворяла, то есть насобирала на этой неделе. Срочные сообщения из Екотеринбурга. Домашний кот целых три дня просидел на 20-метровой мачтовой сосне и был снят оттуда заботливыми волонтёрами ЗооСпаса. Конечно, не обошлось без приключений — коту не понравилась тема разговора и он стал высокомерно воротить свой вредный нос. “…Лезу и постоянно разговариваю с ним, чтобы втереться в доверие. Наконец, он разворачивается носом к стволу и переползает на другую ветку. И продолжает отползать по ней дальше”, — пишет спасатель, которому пришлось подняться ещё выше. “Под нами 20 метров высоты и, как назло, крыша гаража, она не позволит растянуть тент. Только бы кот не вздумал устраивать фокусы! Дотягиваюсь до кота, и он позволяет взять себя на руки. Уф, гора с плеч”, — написал волонтёр. А я обращаюсь к товарищам котам: сидите уже дома, раз вы домашние, хватит искать приключений на свои пушистые… Пушистости. Дайте котоспасателям отдохнуть!

Другие уральские волонтеры тем временем спасают попавшего в беду взрослого лебедя-шипуна. Он находится на реабилитации в Центре спасения животных "Особый питомец”. “Злюка и кусачка. И это хорошо. Потому что при поступлении он не мог даже держать голову. Назвали товарища Яша. Несколько раз в день у Яши сеансы массажа, разминание мышц, гимнастика”, — пишут спасатели центра. Лебедь был парализован, но сейчас, благодаря старанию центра, у Яши наблюдается хоть и слабая, но все же положительная динамика. “Он истинный шипун, значит, в первую очередь нужно шипеть и кусаться. Чуть-чуть начинает работать правой лапой. Ну, мы не торопимся. Пусть маленькими шажочками, но к выздоровлению!”, — рассказали на странице центра. Кс-кстати, по их словам, на днях неравнодушные жители Екотеринбурга организовали сбор необходимых для Яши тряпочек, пелёнок и одеял и заботливо передали лично в лапы. Этого запаса должно хватить на пару недель, пишут сотрудники центра.

Совершенно по-свински (в худшем смысле слова) ведут себя некоторые человеки в уральской Ревде. Бедные свиньи, а также их некоторые крупные рогатые товарищи вынуждены бесконтрольно скитаться на свободном выгуле прямо в городе. Это, естественно, создает неудобства для всех. Горожане жалуются на неожиданные встречи в парках и прочие сюрпризы. Например, несчастные животные вынуждены ходить на водопой к местной реке, где по идее должна быть так называемая рекреационная зона для жителей, а не вот это вот всё. Свиньи хозяйничают в городских скверах (уточню, что речь про животных), вынуждены скитаться по помойкам. Опять же не исключены дорожно-транспортные приключения с участием животных. В общем, в ситуацию в прошлом году вмешались прокурор, суд, приставы, но, с позволения сказать, хозяин не объявился и требования не исполнил. В итоге на этой неделе суд решил передать бедных животных другому хозяину — на время, пока прежний не соизволит объявиться, рассказали на странице суда в ВК. Теперь свинюшнек и их товарищей должны транспортировать в село Кленовское в Нижнесергинском районе. Надеюсь, их не отправят своим ходом, а предоставят все транспортные удобства и морально-компенсационные вкусняшки.

Новости доброй социологии. По свежим данным ВЦИОМ, целых “70% россиян владеют домашними животными”. Хотя с формулировкой я бы поспорила, так как ещё неизвестно, кто кем владеет. Но тенденция очень приятная. Вот ещё вдохновляющие цифры:

- 95% россиян считают, что домашние питомцы спасают пожилых людей от одиночества;

- 89% граждан уверены, что домашние животные учат детей ответственности (от себя добавлю: и не только детей);

- четверо из десяти россиян (42%) хотят завести питомца в будущем (социологи добавляют трогательную деталь: “чем младше возраст, тем скорее человек рассматривает возможность завести питомца в будущем”);

- 35% животных попадают в дом с улицы. Правда, только 8% — из приютов. Авторы исследования считают, что здесь проблема в недостаточной информированности о приютах, имейте в виду.

- и мое любимое: традиционно самое популярное животное в доме — кошка (79%), на втором месте собака (48%).

И пока пальма первенства за нами, товарищи кошки, повторюсь: хватит прятаться от хозяев по деревьям и сбегать в другие труднодоступные места. А то послушные собаки быстро поменяют эту красивую статистику.

И важные международные новости. В Германии обнаружили самую низкорослую лошадь в мире. Точнее, жеребца. Как пишет издание “Ветеринария и жизнь”, его рост в холке составляет всего 52,6 см (предыдущий рекордсмен из Польши был выше на 4 см). Малыша зовут Пумукель. Хозяйка говорит, что его миниатюрный размер — причуды природы (то есть его не выводили специально). Естественно, что такого крохотного, трогательного во всех смыслах красавца обожают дети. Сейчас малыш “работает” как терапевт — он приходит в школы, больницы, а также дома престарелых и хосписы. По словам хозяйки, Пумукель любит быть в центре внимания и обожает, когда его чешут и обнимают. Эх, как кошка, я его отлично понимаю.

Чешите и обнимайте тех, кто вам дорог, котики. Добрых новостей вам на новой неделе.

Ваша Майя, чау-мяу».

Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости
