Водитель мусоровоза и диспетчер спасли брошенных на улице черепах

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

21.06 Воскресенье, 26 октября 2025
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Вы все очень заняты, поэтому давайте скорее к добрым новостям. Их на этой неделе было очень много, выбрала для вас самое-самое.

В Перми на днях всем городом переживали за оставленного в автобусе котика. Водитель нашел переноску в опустевшем салоне на конечной остановке, позвонил диспетчеру и на время взял кота с собой, пишут местные издания. Так что кот катался по всему маршруту до конца смены. Сотрудники транспортной компании пытались отыскать хозяев, думали, что парня кто-то забыл или что-то случилось в пути, всякое ведь бывает… Но, похоже, кота оставили специально, как это ни прискорбно. В итоге водитель привез своего попутчика в парк, и уже там кота решил приютить другой водитель. Пишут, что брошенный котик удивительно красивый, ласковый и добрый. За смену на маршруте он успел сильно проголодаться. В новом доме ему все очень обрадовались (а спал он, как пишут коллеги, с бабушкой — ведь коты вообще отлично разбираются в людях и знают, кто вкуснее всех накормит). Новые хозяева пообещали заботиться о нем, показали ветеринару и придумывают имя. Говорят, что кота хотят назвать Бусик — сокращённо от Автобусик.

Ещё двум товарищам, которых оставили на произвол судьбы так называемые “хозяева”, повезло встретить неравнодушных людей. На днях в Петрозаводске водитель мусоровоза обнаружил на мусорной площадке… полностью оборудованный небольшой контейнер для содержания водных красноухих черепах. С двумя живыми черепахами внутри… Кто-то оставил (правильнее сказать — выбросил) питомцев. К сожалению, это распространённая история для этих хладнокровных — мои коллеги уже подробно рассказывали о ней. И каждый раз, когда происходит нечто подобное, я в недоумении: ведь есть же соцсети, бесплатные онлайн-объявления, разные теории шести рукопожатий и всё такое! Что с этими “хозяевами” не так? К счастью, добрый водитель мусоровоза связался с диспетчером, которая, не раздумывая, решила забрать черепах к себе домой. “Особи такой разновидности вырастают до 30 сантиметров, и поэтому многие заводчики, пугаясь перспектив роста, к сожалению, выбрасывают их. Теперь спасенные черепашки привыкают к новому дому, окруженные заботой и в безопасности”, — рассказали на днях на странице регионального оператора по обращению с ТКО. И попросили всех оставаться людьми…

А волонтёры Саратова на днях спасли выброшенного на улицу домашнего хорька. Кто-то нехороший оставил прирученного зверька в дырявой переноске в районе, где местные жители обычно подкармливают кошек. Бегающего вдоль теплотрассы хорька заметила девушка, которая гуляла здесь собакой, и связалась со спасателями. Как пишут в группе саратовских волонтёров, спасёныш оказался самкой фретки, то есть обыкновенного домашнего хорька. “При поступлении состояние у малышки было весьма неудовлетворительным, бывший хозяин явно даже не пытался сделать ее жизнь комфортной”, — рассказывают волонтёры. Малышку взяли на лечение и дали ей имя — Куся. Скоро волонтёры обещают устроить “кастинг для настоящего, на этот раз действительно самого хорошего и любящего хозяина”.

Хозяева, конечно, бывают разные, но некоторые, скажем так, гипер заботливые, даже в ущерб питомцам. В последнее время у владельцев домашних животных набирает популярность услуга “креативный груминг”. То есть это не просто собачья стрижка, чем уже никого не удивишь, а креативное окрашивание шерсти (например, под леопарда или в кислотных оттенках), укладки, тату с блёстками и т.п. О явлении и отношении к нему специалистов на днях писали коллеги из издания “Ветеринария и жизнь”. Те, кто предоставляет такие услуги, утверждают, что используют безопасные красители (которые якобы даже можно есть), что цвет со временем смывается, а собаки получают после процедур массу внимания, вкусняшки и море позитива. Цены, разумеется, кусаются (в среднем 6 тысяч рублей за процедуру, но это не предел). Но я скажу вам так, чётко и громко: НЕ ПОНИМЯУ! Зачем? Зачем терьеру уши цвета фуксии, а бульдогу леопардовые пятна? Я могу назвать это лишь прихотью обеспеченных хозяев, у которых, конечно, свои причуды… И буду котегорична: просматривая прайс на окрашивание шерсти, подумайте и о приютах для бездомных животных. Кс-кстати, коллеги пишут, что для кошек креативный груминг — сильный стресс, поэтому кошачьих тут оставили в покое. А вот собаки-улыбаки, похоже, в своем репертуаре и терпеливо на всё соглашаются ради своих людей… Бедняги.

Я вот думаю, некоторым по осени явно стоило бы проверить свою кукуху. Точнее — кукуха, по версии челябинских врачей. На днях в местных изданиях рассказали, что областная психоневрологическая больница Челябинска решила зарегистрировать товарный знак “Кукух”, соответствующую заявку уже направили в Роспатент. Летом, напомню, кукух стал символом медучреждения. Уже даже появились плюшевые игрушки в виде кукуха (это птичка, если что). “Заявку подали еще в процессе изготовления игрушек — для защиты от сторонних лиц, которые могли бы воспользоваться нашими именем и образом в коммерческих целях”, — пишут коллеги, ссылаясь на сотрудников больницы. Говорят, смешной кукух может помочь пациентам в реабилитации и всяком таком на тренингах. Почему бы и нет? А у меня ещё одно предложение для сотрудников больницы: теперь однозначно нужна басня по мотивам классика — «Петушка и кукух». Вдвоем по осени намного веселее.

И напоследок — новости правосудия. В Турции на этой неделе рассказали об удивительном бракоразводном процессе. По соглашению сторон алименты после расторжения брака будут получать две кошки, пишет издание Hurriyet. Кошки остаются жить с бывшей супругой, а бывший муж обязуется выплачивать алименты на их содержание в течение целых десяти лет. Причем, “с индексацией в зависимости от инфляции” (отличные, кстати, имена для кошек). В пересчете на рубли экс-супруг заплатит более одного миллиона рублей сразу и почти 19 тысяч рублей обещает платить каждый квартал. Коллеги тут подсказывают, что это не так уж и много (с учётом цен на корм и прочие штуки), но интересен сам факт. А вообще, я надеюсь, что у пары после развода останутся хорошие отношения, кошки не пострадают, да и тапочки, которые “по почте”, — тоже. Мы ведь не знаем всех обстоятельств этой истории и кто в ней сказал свое веское мяу…

Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе.

Ваша Майя, чау-мяу».

Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости
