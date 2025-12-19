Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургский сквер Бориса Рыжего обещают обновить в 2026 году
Фото: Алсу Султанова / Екатеринбург.рф
Власти Екатеринбурга сообщили о планах обновить сквер Бориса Рыжего. Благоустроить его собираются в 2026 году.
Как сообщается на официальном городском портале, в следующем году общественное пространство будет полностью обновлено. На эти цели в проекте бюджета предусмотрено 17 миллионов рублей.
Там также подчеркнули, что концепция предполагает сохранение максимального количества уже существующих деревьев и кустарников.
Кроме того, в сквере обещают установить несколько арт-объектов, отсылающих к жизни и творчеству поэта, в том числе памятник Борису Рыжему. Его планируют поставить недалеко от входа в сквер.
Напомним, каким будет памятник решили по итогам конкурса. Больше всего жюри понравился эскиз, на котором Борис Рыжий идёт по своим рукописям.
