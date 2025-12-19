Екатеринбургский сквер Бориса Рыжего обещают обновить в 2026 году

– рассказали в мэрии.

«По проекту пространство расположится вдоль улицы Титова и будет разделено на 11 зон. Среди них – детская площадка, места для занятий спортом и отдыха, фудкорт. От дороги территорию будет отделять буферная зеленая зона. Также неподалеку обустроят парковку для средств индивидуальной мобильности»,