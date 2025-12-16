Возрастное ограничение 18+
По неосторожности погубивший мать житель Байкаловского района ответит перед судом
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Байкаловском районе Свердловской области будут судить 51-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ) пожилой матери. Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела.
Трагедия произошла 30 июля 2025 года. Согласно материалам дела, обвиняемый самостоятельно установил газобаллонное оборудование в квартире своей матери, пренебрегая правилами пожарной безопасности: использовал баллон с истекшим сроком эксплуатации и не проверил надежность и герметичность соединений. Это привело к возгоранию газовоздушной смеси при попытке матери затопить печь — женщина получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
«Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу»,
– сообщили в СК.
