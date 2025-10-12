Возрастное ограничение 18+
Уральские волонтёры рассказали о спасении котов-рецидивистов
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
«Миру мур, котики. Просто невероятное количество добрых новостей было на этой неделе, делюсь с вами самым душепищательным. Ловите скорее!
Во-первых, дождались: розовый фламинго Кеша, за судьбой которого мы все следили, наконец, на свободе. Об этом рассказали на странице уральского центра реабилитации «Особый питомец». «Все прошло хорошо. Кеша теперь свободная птица. Мы уже на полпути домой», — написали волонтеры на днях, пообещав, что о подробностях выпуска расскажут позже. Судя по всему, Кешу отпустили в Крыму. Мы очень надеемся, что у этого красавца с непростой судьбой теперь все будет хорошо. Какое счастье, что ему повстречались добрые люди, которые не оставили в беде раненого птенца и позволили ему вернуться домой.
Ещё одной птице повезло встретить неравнодушных людей в родном Екотеринбурге: волонтеры «ЗооСпаса» спасли городского голубя, угодившего в монтажную пену. Нашли беднягу у помойки на улице Красноармейской (и если это тот самый «квартал миллионеров», то, уважаемые миллионеры, следите за тем, что выносите на помойку!). «…На краю мусорного ящика свисал огромный ошмёток ещё не полностью затвердевшей злополучной пены. Кто-то бездумно устроил птицам смертельную ловушку», — пишут волонтёры.
Крылья и лапы голубя были буквально «забетонированы». Правда, кто-то заботливо поставил рядом с обездвиженной птицей баночку с водой… Волонтёры решили взять голубя с собой в машину и по пути на другие вызовы вручную, аккуратно и методично освобождали голубя от застывшей пены с помощью щипцов и ножниц. «Чувствуя себя скульптором, мало-помалу я снимал сорную породу, высвобождая из неё лапы, крылья и хвост. А с определенного момента пришлось уже бороться с некоторым сопротивлением спасаемого, к которому вернулась способность махать освободившимися крыльями», — рассказывает спасатель. Так голубь проехал с волонтёрами на вызов аж до Челябинска, где спасали кошку (я рассказывала об этом здесь). И, освобожденный от пенных оков, птиц остался у других зооспасателей «отращивать оперение», пишут волонтёры.
Кс-кстати, про кошек. Те же спасатели пожаловались на кошек и котов рецидивистов, которым, судя по всему, понравилось сниматься с деревьев. Так, на днях екатеринбургские спасатели снимали с сосны шикарного кота, которого при тех же обстоятельствах спасали всего пару недель назад. В первый раз домашнего искателя приключений снимали с 20-метровой сосны, а на этот раз он выбрал дерево попроще. Правда, просидел на нем целых два дня. «Когда я добрался до ветви с котом, он сам подошёл к стволу и, кажется, с радостью пошёл на руки», — добавил котоспасатель. Я же говорю, некоторым просто нравится, когда вокруг столько внимания! Ещё одну рецидивистку снимали с дерева в лесочке у улицы Ползунова. По словам спасателей, это крупная пушистая кошка по имени Барселона. Около года назад она нашла приключения на свой хвост на дереве в этом же лесу.
А в Нижнем Тагиле на этой неделе спасли кота, который, как пишут мои коллеги, целую неделю просидел в вентиляционной шахте. Интроверт, понимаю. Хотя нет, интроверт сидел бы себе тихо, а этот весь дом поднял на уши, а жильцы — спасателей. «Используя специальное оборудование, сотрудники службы спасения аккуратно пробили дыру в вентиляции и успешно извлекли страдальца наружу. Теперь мурлыка снова дома», — рассказывали коллеги. Капремонт дома, видимо, теперь на совести кота.
перейдём к регионам за пределами Урала. В Москве котёнка пришлось спасать дважды за один вечер. Сначала его обнаружили на оживленной трассе в час пик, где котятам совсем не место. Малыш испугался и бросился под машину, из-за чего водительнице пришлось резко затормозить и поспешить на помощь. Подробности рассказали в канале «СпасРезерва». «Около отбойника она увидела живого мокрого и грязного котенка с огромными, как блюдца глазами. Ни минуты не сомневаясь, женщина решила забрать его с дороги. Поймать малыша ей помог водитель Range Rover. Обратив внимание на опасную нештатную ситуацию, мужчина выставил знаки аварийной остановки и чуть прикрыл KIA заявительницы своим автомобилем», — пишут спасатели. Мелкого посадили в машину и повезли домой, а он залез под сиденье. И уже на парковке этот товарищ решил, что недостаточно потрепал нервы бедной женщине — он залез в пространство под педалями и пропал. К поискам подключились разные люди, они решили вызвать спасателей и, чтобы не заводить двигатель… «вручную дотолкали машину до светлого и сухого места на подземной парковке». А там им пришлось разбирать машину по винтикам! «Ребята разобрали часть приборной панели, нам осталось снять пару винтов. Среди проводов, переборок, железок и датчиков спасатели нашли счастливчика. Очень узкое пространство едва позволило протиснуть внутрь руку без перчатки. Через 15 минут котика удалось схватить и вытащить. Все целы. Котичка теперь будет жить у своей спасительницы», — пишут спасатели. Которые между делом спрашивают у подписчиков: «А на что готовы вы, чтобы стать членом семьи и обрести дом?».
Кс-кстати, на днях, 16 октября, отмечали День бездомной кошки. По этому случаю в правительстве Москвы рассказали о кошачьих, которые «работают» в разных столичных учреждениях. Например, в музее Победы живёт всеми любимая кошка Маруся, которая шесть лет назад холодной зимой сама пришла за помощью к сотрудникам. Скоро выяснилось, что Маруся ждёт котят. Ее приютили и вылечили, счастливых малышей вскоре отдали в добрые руки, а сама Маруся осталась жить в музее. «Теперь в распоряжении кошки около 10 гектаров выставочного пространства с сотнями образцов военной техники и вооружения, землянкой и партизанской поляной, и даже с собственным водоемом. Маруся ежедневно обходит всю огромную территорию и, если требуется, защищает ее от мышей. Трудится, можно сказать, не покладая лап», — рассказали в музее. А в одной из московских госветклиник живёт кошка Марта, которую нашли…в конюшне. На очередном выезде ее заметил ветврач, тогда Марта была ещё котёнком, пряталась в конюшне и тихо мяукала, прося о помощи. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь.«Сейчас Марта уже выросла и стала полноценным членом коллектива и помощником врачей: она любит встречать пациентов у входа и следить, чтобы никто не боялся уколов», — пишут на сайте правительства Москвы.
Немного политики. На днях в СМИ появилось сообщение о том, что в канадском городе Амхерст планируются выборы «четвероногого мэра». Говорят, что на пост баллотируются десять кандидатов — кошки и собаки из местного приюта. Правда, есть нюанс: выборы не бесплатные. Как утверждают коллеги, голосование обойдется примерно в $5, а вырученные средства пойдут в помощь приютам для животных. То есть мы наблюдаем ситуацию, в которой избиратели сами платят за свой же голос. Кажется, это прецедент. Впрочем, в Канаде и США, судя по открытым источникам, четвероногие выборы — известная история. Так, несколько лет назад на пост мэра Торонто претендовала служебная собака Молли — с безупречной репутацией спасателя. А на Аляске пост почётного мэра города Талкитна почти 20 лет (!) занимал кот по имени Стаббс. Будущего мэра нашли в коробке с котятами на парковке. Причем, у него не было хвоста. Он попал в добрые руки, полюбился населению крохотного городка, а потом его в шутку выдвинули на пост мэра, так как другие кандидаты были так себе, писали в разных СМИ. Говорят, кот с успехом был переизбран, несмотря на то, что однажды пытался покинуть пост, уехав на окраину города в мусоровозе. Впрочем, тут нужен фактчекинг, так как некоторые издания пишут, что историю про кота-мэра на Аляске чуть-чуть приукрасили. Но, если честно, в целом эта идея мне очень понравилась. Нам уже давно нужно сильное местное смяууправление, подсказывают коллеги.
И напоследок — новости науки. Ветеринары выявили у собак… зависимость от игрушек. Об этом пишет издание «Ветеринария и жизнь», ссылаясь на исследование. Европейские учёные проанализировали поведение 105 собак, которым сначала предлагали выбрать игрушку, поиграть, а потом жестоко прятали игрушку и отвлекали внимание с помощью хозяина и вкусняшек. Потом учёные наблюдали, как долго собака пытается найти игрушку, переживает ли из-за этого и что вообще делает, чтобы ее вернуть. Примерно у трети собак обнаружили признаки зависимости, пишет издание. Да, это бесчеловечно, согласна. Говорят, что исследователи таким образом изучают разные зависимости у животных и у людей, которые могут быть похожими. Например, игромания. А ещё это про так называемую «чрезмерную фиксацию» на чем-либо, поведенческую психологию и всё такое. В общем, опять собак используют в научных целях… Я бы посмотрела на учёных, у которых забрали любимую игрушку… Во имя науки.
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе!
Ваша Майя, чау-мяу».
