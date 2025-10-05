Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге врачи горбольницы спасли дятла, который сам прилетел к ним за помощью
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Воскресенье по календарю Майи, ловите свежую подборку добрых новостей! Без лишних сов, как говорится.
Кс-кстати, о совах. Как же мне нравятся новости, в которых доблестные сотрудники полиции спасают животных, а не вот это вот всё. На днях в Красноярском крае на федеральной трассе в беду попала сова — она лежала неподвижно у дороги, а машины проезжали мимо… Бедняжку заметили сотрудники Госавтоинспекции. «Полицейские решили остановиться, чтобы осмотреть птицу. Оказалось, у нее повреждено крыло. Они посадили ее в служебный автомобиль и отвезли в ветклинику. Там специалисты подтвердили, что у пернатой сломаны крыло и лапа, а затем назначили лечение», — рассказали на днях в телеграм-канале МяуВД. Один из полицейских решил на время взять сову домой, чтобы поставить ее на ноги (или на лапы). «Целую неделю полицейский ухаживал за птицей, пока она не поправилась, а потом вернул ее в привычную среду обитания», — добавили в ведомстве. Мне вот интересно, ее обратно также на патрульной машине отвезли? Как важную птицу, с полицейским сопровождением и мигалками. Я бы на это посмотрела.
К новостям в родном Екотеринбурге. На днях спасатели из «ЗооСпаса» рассказали, как им пришлось отправиться за 200 км (!), чтобы снять с дерева кошку. Честно говоря, я даже немного озадачена, почему спасателей с необходимым снаряжением не оказалось поближе к месту приключения, но это, видимо, другая история… В общем, волонтеры поехали аж в Челябинск. Кошка почти пять дней просидела на дереве, когда за окном не май месяц, поэтому ее нужно было срочно снимать. По словам спасателя, с транспортом помогла женщина, чью кошку тоже когда-то снимали с дерева волонтеры. Вот он, круговорот добра в природе! Не без приключений, но все же кису удалось снять с 12-метрового дерева с помощью разного снаряжения. По словам спасателей, сейчас малышке ищут дом и любящую семью — на передержке ей не хватает внимания и человеческого тепла. Говорят, она в сильном стрессе и плохо ест, зато «если её гладят — оттаивает». Наверное, как и большинство из нас.
К слову, о квалифицированных спасателях. На днях в Уфе хозяйка полезла на 15-метровое дерево за котом, и в итоге застряли оба! Хорошо, что не на пять дней. Порыв у хозяйки, конечно, был самый благородный, но не всегда удается правильно оценить свои возможности. Обоим потребовалась помощь спасателей управления гражданской защиты. С тонкой ивы сначала сняли девушку, а потом отправились за ее котом, которого зовут Дымок. Дымок, судя по всему, парень с характером. «С помощью альпинистского снаряжения взобрались на вершину, где упрямый кот Дымок устроил небольшой протест. Но всё закончилось благополучно – для безопасности кота поместили в сумку и осторожно спустили вниз. В итоге хозяйка и кот счастливы», — пишут в канале управления.
А в Тюмени отважные спасатели МурЧС вынесли из горящего дома кошку и собаку. Пострадавшая в ночном пожаре собака не дышала. «Сразу стал делать массаж сердца песику, растирать его грудь, так как тот не подавал признаков жизни. Давал дышать ему воздухом из своего дыхательного аппарата. Рядом были медики — они тоже помогали животным. Через несколько минут собака стала приходить в себя, откашливаться», — рассказалспасатель-пожарный. Собакена закутали и отпоили водой. Кс-кстати, зовут пса божественно — Зевс (надеюсь, дома никто громом и молниями не баловался). «Спасатели передали повеселевшего Зевса хозяевам, которые со слезами радости поблагодарили пожарных и медицинских работников за спасение домашних питомцев», — рассказали в МурЧС.
Вернёмся к птичкам. Вороны на этой неделе очень плохо себя вели. Коллективно, группой лиц и по предварительному сговору обижали маленьких птичек. Впрочем, возможно, это стадный, то есть стайный, инстинкт, который лишает разумных вроде бы ворон здравого смысла. Вот чем им могла помешать ма-аленькая синичка? В Подмосковье эта кроха была вынуждена прятаться от стаи ворон у профессионалов — она залетела прямо в подразделение спасателей поисково-спасательного поста. Правда, уже там неосторожно врезалась в стеклопакет и потеряла сознание. Спасатели привели синичку в чувство, напоили и накормили. «Операция "Синица" прошла успешно – убедившись, что с птицей все в порядке, а в округе нет ворон, спасатели отпустили синицу в ее естественную среду обитания. При этом хитрая птица еще какое-то время поразмышляла, стоит ли улетать от таких дружелюбных людей, поозиралась по сторонам, видимо, запоминая местность, и только после этого упорхнула на волю», — пишут
Похоже, что животные отлично разбираются в выборе мест, где можно рассчитывать на помощь. Так, в родном Екотеринбурге на днях пострадавший дятел прилетел прямо на крыльцо неотложки! Причем, пострадал этот шикарнейший красавец от тех же ворон. Подробности рассказали на странице городской больницы №3. «На крыльце отделения неотложной и паллиативной помощи ЦГКБ №3 развернулась целая история с пернатым героем в главной роли. На пороге сидел... дятел. Истощенный и растерянный, он словно молил о помощи. Как выяснилось, накануне птицу атаковала стая ворон. Обессилев от неравной битвы, дятел инстинктивно прилетел туда, где всегда готовы прийти на помощь», — рассказали в больнице. Врачи взяли пациента под крыло — окружили заботой, накормили, напоили и оборудовали уютное гнездышко, чтобы он в безопасности пришел в себя и набрался сил. «В ближайшее время коллеги из неотложки отвезут спасенного дятла в лес и выпустят на волю, чтобы он мог вернуться к своей привычной жизни», — пишут в группе. Конечно, в лесу с жилплощадью будет посвободнее, чем в городе, так что тут местных ворон можно понять — не каждый выдержит такого близкого соседа с отбойником.
Криминальная хроника. На Сахалине кот стал поводом для крупной кражи. Как рассказали в МяуВД, 20-летний местный житель должен был кормить соседского кота, но вместо этого украл деньги и украшения. Вот такой детективный релиз выпустили в ведомстве: «Соседка фигуранта оставила ему ключи от своей квартиры, чтобы последний ходил кормить кота во время ее отъезда. Когда обвиняемый пришел в квартиру потерпевшей, он решил просмотреть содержимое шкафа на наличие ценного имущества. Там он увидел конверт, в котором лежала пачка пятитысячных купюр. Он пересчитал данные денежные средства, их было 95 000 рублей, также среди данных купюр была денежная купюра достоинством 100 долларов. Затем юноша забрал из шкафа пакет с золотыми изделиями, которые в дальнейшем сдал в ломбард за 57 000 рублей. Общая сумма ущерба составила 685 тысяч рублей». Теперь похитителя ждёт суд. Между тем, как утверждает мой знакомый адвокот, в деле могут проявиться признаки жестокого обращения с животными — пока остаётся неизвестным, был ли в итоге накормлен соседский кот.
И напоследок — новости культуры. В Эрмитаже на днях рассказали, как забрать в семью одного из знаменитых котиков, которые живут в музее. Их там, кс-кстати, около 50, говорят сотрудники. Оказывается, есть ряд правил, и взять домой кота-искусьствоведа не так-то просто. Например, в приоритете потенциальные хозяева из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Если возникнет необходимость, Эрмитаж всегда примет своего котика обратно. Поэтому важно, чтобы он был в пределах досягаемости», — рассказали в музее. А ещё у сотрудников есть реестр котовладельцев, поэтому все переданные музеем коты и условия их содержания под строгим контролем. Каждый владелец проходит обязательное собеседование. При этом, хоть котов в Эрмитаже очень много, далеко не все подходят для домашнего содержания. «Не любое животное можно забрать. Одни каждый раз при попытке передачи вдохновенно устремляются в лабиринты дворцовых подвалов. Другие – слишком своеобразны. Есть, к примеру, фееричная красавица, которая: а) недолюбливает женщин, б) считает, что ходить в лоток – ниже её достоинства. Такое счастье – не в каждом доме приемлемо. Третьи живут в Эрмитаже настолько долго, что уже неотделимы от музея. Есть даже коты, разменявшие третий десяток. Самое комфортное в таком почтенном возрасте – стабильное место, где всё знакомо», — пишут сотрудники музея. Кс-кстати, по их словам, легендарные коты-крысоловы, которые были доставлены во дворец при императрице Елизавете Петровне, защищали здания от полчища грызунов, но сейчас ситуация изменилась. «Репутация закрепилась настолько прочно, что и по сей день в музей обращаются с желанием взять “крысолова”. Но, увы, не получится. Современные эрмитажные коты мышей не ловят: живут на всём готовом, а грызунов отпугивают просто своим присутствием», — отметили в Эрмитаже.
Признайтесь, вас тоже восхитила фееричная красавица, которая почему-то недолюбливает женщин? Думается мне, что это всё отголоски дворцовых интриг, не иначе.
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
