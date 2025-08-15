Возрастное ограничение 18+
Екатеринбург вошёл в топ городов по числу владельцев кошек
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Все, кто соскучился по добрым историям: ловите скорее нашу свежую подборку. Кс-кстати, едва мы отметили Международный день кошек, как нагрянула ещё одна котодата — сегодня, 17 августа, оказывается, отмечают Международный день признательности к чёрным котам. Его ещё называют день благодарности чёрным котам и день защиты чёрных котов (от всяческих нехороших стереотипов). Товарищи, которых природа наградила роскошным окрасом, немало страдали на протяжении столетий. Наконец, люди поумнели и до человечества дошло, что черные коты, как и коты в целом, — это к счастью, удаче и любви. Почему 17 августа? Говорят, что в это день (по другой версии, 19 августа) в 1843 году в американском еженедельнике был опубликован знаменитый рассказ Эдгара Аллана По «Чёрный кот». Жуткий до мур-рашек хоррор про сверхъестественную силу кота и его страшную месть за человеческую жестокость. В общем, чёрных котиков после этого произведения стали бояться ещё больше (но и обижать наверняка гораздо реже).
К слову, котики остаются самыми популярными домашними питомцами в России. Как показало недавнее исследование, россияне чаще заводят кошек (85%), чем собак (42%). И не говорите, что вы и так это знали. Также недавно составили рейтинг городов-миллионников по числу владельцев кошек.
Топ-3 выглядит так:
Казань (94%),
Екотеринбург (89%),
Тюмень (88%).
Краснодар и Новосибирск — по 84%, а Москва и Санкт-Петербург — по 82%.
Опрос проводили среди 1,2 тыс. россиян от 18 до 66 лет. Но возраст, я считаю, выбран не совсем корректно, так как среди котегории 66+ процент по котикам наверняка намного выше и составляет все 146%. А ещё исследователи выяснили, что кошек преимущественно заводят женщины — их среди владельцев 85%. А мужчины чаще заводят… рыбок и черепах. Просто информация к размышлению.
Очередную захватывающую историю котоспасения рассказали на днях мои обожаемые волонтеры ЗооСпаса в Екотеринбурге. Им пришлось проехать 200 км, в лес под Кировградом, чтобы снять с высоченной сосны крупного белого кота. К тому же ещё и тревожного. Товарищ удрал от хозяина, который, как обычно, выгуливал его в корзинке на велосипеде. Кот был с ошейником и поводком. Да, момент дискуссионный. Прогулка, видимо, парню не зашла и он оказался на сосне. Волонтёрам пришлось разработать на месте спасательную операцию со страховками и прочими штуками, так как сосна была довольно тонкой и опасность поджидала на каждом шагу. «Довелось вдоволь попрактиковаться в комбинированных высотных операциях с переходом с основного толстого дерева на тонкое, с котом. Наконец, самый напряжённый момент — беру кота руками. На совсем тоненькой в этом месте сосенке мы держимся буквально на честном слове <...> К счастью, кот повёл себя если и не совсем спокойно, то хотя бы лучше, чем я готовился. И позволил посадить себя в мешок», — пишет спасатель, автор этого остросюжетного триллера. Кс-кстати, сосна, как показывает практика — почему-то самое любимое дерево у котов-беглецов в уральском регионе. И я очень прошу вас, дорогие коты, хотя бы выбирайте сосны покрепче, не заставляйте рисковать незаменимых волонтёров, которые готовы проехать сотни километров, чтобы спасти ваши беспокойные хвосты с шилом в одном месте.
А в Москве на днях спасли грустного кота, которого кто-то оставил в электричке. Его нашли в переноске с запасом корма, куда делся хозяин — неизвестно. Кот, очень похожий на перса и с действительно грустной мордочкой, после нескольких дней приключений, поисков, попыток пристройства и объявлений в соцсетях, оказался в одиночестве на железнодорожной платформе. Его заметили, когда он попытался запрыгнуть в электричку (в Простоквашино?). Двери уже закрывались, и кот чуть не выпал на пути, но волонтер, которая организовала поиски, успела его поймать. Парня передали на передержку, его осмотрели ветеринары и сейчас ищут ему дом. Очень хочется верить, что он окажется в по-настоящему добрых руках и любящей семье.
А в Санкт-Петербурге, где недавно всем городом из подземелья доставали кота Орфея, ставшего знаменитым, спасли очередного узника у набережной Фонтанки. Жалобный плач услышал местный житель. Он пошел по голосу и обнаружил в люке ливневой канализации мокрого продрогшего котёнка, которому было всего около трёх недель. До двух часов ночи волонтёры «Кошкиспаса» пытались его извлечь из заточения, но безуспешно. На следующий день им пришлось спуститься в соседний глубокий люк, наполовину заполненный водой, чтобы достать малыша. В итоге операция прошла успешно. Котеныша достали и передали ветеринарам, а также объявили, что «очередной ребенок подземелья в поисках дома». В СМИ его уже назвали Орфей второй.
Новости бизнеса. В Москве появилась онлайн-услуга «кот на расстоянии», пишут столичные издания. Автор разместил объявление на онлайн-платформе, опубликовал фото кота (кс-кстати, с глазами разного цвета, шикарный товарищ) и предлагает клиентам… фото и видео своего кота по подписке. За деньги. Есть разные тарифы, например, за один месяц подписка стоит 700 рублей. Автор обещает за это не менее трёх фоток в день. Услуга предлагается для тех, кто по каким-то причинам не может завести реального кота (например, из-за аллергии или требований аренды). А также предлагается тем, кому просто грустно. В общем, бизнес-идея спорная, но если кот не против и заработает таким образом себе на лучшую жизнь, то, как говорится, why not? Кс-кстати, на этой неделе в зарубежных изданиях рассказали, что в отеле Китая появилась услуга «аренды собак». За компанию с песелем дружелюбной породы посетителям отеля надо заплатить 40 долларов в день. Тут, в отличие от «кота на расстоянии», пёс присутствует на месте. Я, конечно, слышала про дог-терапию, но вот история с «суточной арендой» вызывает вопросы, а также нехорошие ассоциации. Хотя опять же, если все это под контролем зоозащитников и во имя добра… Но я точно уверена, что с котиками такая идея не прокатит, уж поверьте.
И новости культуры. В московском метро на днях запустили тематический поезд «Кот Табакова». Он посвящен памяти знаменитого актера Олега Табакова. Сегодня, 17 августа, народному артисту исполнилось бы 90 лет. «У каждого из вагонов своя тематика — это “Мультфильмы”, “Аудиосказки”, “Табаков и Матроскин”, “Фильмы” и “Новое Простоквашино”. Кроме того, в поезде пассажиры смогут встретить знакомого всем с детства персонажа, которого озвучил актер, — кота Матроскина», — рассказали на неделе в правительстве Москвы. Поезд вышел на Сокольническую линию, он будет курсировать до конца 2026 года.
В общем, любите котиков, котики. Котики ведь не просто так, а ещё и вышивать могут, и на машинке тоже… Ну, вы знаете.
Ваша Майя, чау-мяу».
