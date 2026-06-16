Екатеринбургская группа «Изумруд» выступит на гала-концерте проекта «Вся страна. Лучшее» в Улан-Удэ

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Екатеринбургская группа «Изумруд» станет одним из участников масштабного гала-концерта «Вся страна. Лучшее», который пройдет 3 июля на Площади Советов в Улан-Удэ. Концерт объединит финалистов двух сезонов Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна» и станет одним из ключевых событий проекта «Вся страна. ЭтноLAB в Улан-Удэ», посвященного Году единства народов России.Коллектив из Екатеринбурга представит Уральский федеральный округ наряду с этно-группой «Хайтнут эрыг» из Ханты-Мансийска. Группа «Изумруд» была создана более 30 лет назад на базе Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. В состав коллектива вошли студенты и выпускники кафедры народных инструментов Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского.Музыканты известны своим авторским подходом к народной музыке, сочетая традиционные мелодии с современными музыкальными направлениями. Коллектив принимал участие в культурной программе Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и является организатором уральского фестиваля world music «Изумрудный город».Помимо «Изумруда», на сцену выйдут исполнители и коллективы из Костромской области, Республики Алтай, Москвы, Ставропольского края, Бурятии и других регионов страны. Организаторы отмечают, что концерт станет музыкальным путешествием по традициям народов России и продемонстрирует культурное многообразие страны. Мероприятие для возрастной категории 18+