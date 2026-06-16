Почти 2 миллиона туристов воспользовались экскурсиями в Екатеринбурге за год

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге растет интерес к экскурсионному туризму. В 2025 году услугами гидов в уральской столице воспользовались почти 2 миллиона экскурсантов, сообщила директор департамента общественных связей администрации города Екатерина Форукшина на заседании Екатеринбургской городской думы.По ее словам, сегодня в Свердловской области работают 239 аттестованных экскурсоводов, большинство из которых ведут деятельность в Екатеринбурге. Крупнейшим профессиональным объединением остается автономная некоммерческая организация «Уральское содружество экскурсоводов и гидов-переводчиков», объединяющая 115 специалистов.Как отметила Екатерина Форукшина, благодаря взаимодействию администрации города и профессионального сообщества удалось решить одну из давних проблем отрасли — организовать специальные стоянки для экскурсионных автобусов.Развитием авторских маршрутов также занимается сообщество экскурсоводов проекта «Екбгуляем». Кроме того, экскурсионные программы реализуют муниципальные учреждения. В Музее истории Екатеринбурга работают 14 аттестованных гидов, которые предлагают посетителям 26 маршрутов. Экскурсоводы появились и в муниципальных библиотеках, где действуют проекты «ПроЧТИ Екатеринбург», «Мой район, моя страна, моя история» и «Открываем город вместе».Среди актуальных тенденций в сфере городского туризма специалисты отмечают рост спроса на индивидуальные и авторские экскурсии, а также интерес к маршрутам по районам, которые ранее редко попадали в туристические программы. В частности, популярность набирают экскурсии по Уралмашу, ВИЗу и другим нецентральным территориям Екатеринбурга.По данным администрации города, всего за прошлый год Екатеринбург посетили почти 2 миллиона экскурсантов — гостей, приехавших в город на один день и воспользовавшихся услугами экскурсоводов. Мероприятие для возрастной категории 18+