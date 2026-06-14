Культовый фильм Федерико Феллини екатеринбуржцы могут увидеть на большом экране

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Всю вторую половину месяца — с 15 по 28 июня — у екатеринбуржцев есть возможность увидеть шедевр итальянского кинематографа на большом экране. Показы знаменитой ленты Федерико Феллини «Восемь с половиной» уже начались в кинозале Ельцин-центра.Главная тема фильма — муки творчества (в данном случае — творчества кинематографического, но то же касается и художников любого из искусств). В центре сюжета — известный режиссёр Гвидо Ансельми, который переживает глубокий кризис. Он никак не может начать работу над новым фильмом, несмотря на давление продюсеров и огромные затраты на декорации. Гвидо разочарован в жизни, работе и любви, его одолевают тоска и мучительные сомнения. В поисках вдохновения он постоянно возвращается в воспоминаниях к своему прошлому и погружается в фантазии о настоящем. Реальность, сны и грезы переплетаются в его сознании в причудливый водоворот образов.«Восемь с половиной» считается самым личным и исповедальным произведением великого итальянского мастера. Главную роль в фильме блестяще исполнил Марчелло Мастроянни, а компанию ему составили Клаудия Кардинале и Анук Эме. Картина была создана в 1963 году в совместном производстве Италии и Франции. Жанр ленты уникален — это причудливое сочетание драмы и комедии, пронизанное тонким психологизмом.В Екатеринбурге зрители смогут посетить сеансы 18, 20, 21, 23 и 28 июня. Это уникальная возможность увидеть шедевр мирового кино не только на большом экране, но и на языке оригинала — по доброй традиции кинозала перевод на русский представлен титрами. Фильм рекомендован для зрителей старше 18 лет из-за сложности тематики и некоторых достаточно откровенных сцен. Мероприятие для возрастной категории 18+