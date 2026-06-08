Три свердловских театра присоединятся к «Театральному поезду» после его остановки в Екатеринбурге

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Екатеринбург 18 июня прибудет всероссийский проект «Театральный поезд», посвященный 150-летию Союза театральных деятелей России. В течение двух дней на городских площадках и железнодорожном вокзале пройдут спектакли, концерты, мастер-классы и другие культурные мероприятия.Как сообщили организаторы в эфире радио «Город ФМ», два состава «Театрального поезда» отправились 12 мая из Севастополя и Владивостока. Маршрут проходит через российские города и завершится в Москве. Торжественная встреча поезда в Екатеринбурге состоится на первом пути железнодорожного вокзала.Для жителей и гостей уральской столицы подготовлена фестивальная программа с участием театральных коллективов Свердловской, Челябинской и Курганской областей. На вокзале также откроется выставка, посвященная истории Союза театральных деятелей России, а на специальной сцене выступят музыкальные и театральные коллективы региона.После завершения фестиваля к участникам проекта присоединятся три театра Свердловской области. В дальнейший путь до Перми и Кирова отправятся артисты Екатеринбургского театра кукол со спектаклем «Раз краска, два краска», Свердловского театра музыкальной комедии с постановкой «Тетка Чарли» и Каменск-Уральского театра драмы с моноспектаклем «Бибинур». Мероприятие для возрастной категории 18+