В Екатеринбурге намерены отреставрировать заводской цех XIX века

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге планируют привести в порядок один из старейших промышленных корпусов города — «Цех кричный северный», входящий в состав ансамбля «Комплекс Верх-Исетского металлургического завода».Здание находится в промзоне ВИЗа и имеет адрес улица Кирова, 28 / Толедова, 43.Цех времени в реестр ОКН как объект культурного наследия регионального значения и датируется 1830-ми годами.Научно-проектную документацию на работы по сохранению и приспособлению цеха к современным условиям разработало пензенское бюро ООО АПБ «Архипро» по заказу ООО «СК-Инвест», которое пользуется зданием. В мае–июне 2026 года проект прошёл государственную историко-культурную экспертизу: комиссия из трёх экспертов дала положительное заключение и рекомендовала документацию к согласованию.Корпус относится к сдвоенному блоку северного и южного кричных цехов, построенному в 1820-х годах на правом берегу водосброса Исети перпендикулярно заводской плотине; авторство приписывают известному уральскому архитектору М. П. Малахову. В конце XIX века северный цех перестроили под листопрокатное производство, а в советское время разобрали его западную часть и старую северную стену.Сегодня ансамбль ВИЗа считается единственным сохранившимся комплексом производственных зданий Урала, решённым по единому замыслу в стиле русского классицизма.Обследование показало, что многие элементы здания находятся в неудовлетворительном состоянии: разрушается штукатурка и кирпичная кладка фасадов, повреждены цоколь, входные группы и кровля, по стенам проложены трубы и кабели, закреплённые прямо в исторической кладке. Проект предусматривает ремонт и реставрацию фасадов и кровли с восстановлением декора (фронтона, дорических колонн, пилястр, профилированных обрамлений окон), замену кровельного покрытия и обрешётки, ремонт отмостки и водоотвода. Исторические габариты и объёмно-планировочное решение здания сохраняются, предмет охраны не затрагивается, а сам цех останется в промышленном использовании.Интерес к исторической части ВИЗа в последние годы заметно вырос. В феврале 2025 года специалисты УрГАХУ на Совете неравнодушных представили концепцию реновации территории завода с созданием «Регионального центра индустриального наследия Урала» и размещением музейных пространств в бывших цехах, хотя утверждённого общего плана реставрации пока нет. Мероприятие для возрастной категории 18+