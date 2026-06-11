Театральное сообщество Екатеринбурга просит Минкульт РФ поддержать «Коляда-театр»

«Это не просто театр — это культурный центр, формирующий идентичность города, его репутацию как одного из ведущих театральных центров России», — говорится в обращении.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Министерство культуры России на имя министра Ольги Любимовой из Екатеринбурга направлено открытое обращение. Инициаторами выступили театральное сообщество, зрители, представители культурной среды и неравнодушные жители города, тревожащиеся за судьбу «Коляда-театра».Авторы обращения просят Минкульт России с помощью юристов оказать содействие в кратчайшем рассмотрении вопроса о правовом статусе управления театром и о подтверждении директорских полномочий Эки Вашакидзе. В Кировском районном суде Екатеринбурга идёт судебное разбирательство. Но когда будет вынесено решение суда неизвестно, а тем временем театральный коллектив испытывает серьёзные проблемы из-за нынешнего «подвешенного» положения. Без официально признанного директора театр не может пользоваться деньгами на своих счетах, поэтому люди не получают ни зарплату, ни отпускные.В обращении подчеркивается, что сохранение «Коляда-театра» — в интересах зрителей, города Екатеринбурга и всей российской культуры. Особо в тексте выделяется ценность независимого художественного голоса и его живая связь с традициями русского театра и одновременно смелость художественного поиска.Мероприятие для возрастной категории 18+