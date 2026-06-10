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Про стилягу Аксёнова расскажут завтра в Ельцин-центре
Фото: Вечерние Ведомости
В Ельцин-центре Екатеринбурга продолжается популярный цикл лекций Натальи Ивановой «Длинные 70-е в литературе: слова сквозь цензуру». Очередная встреча состоится завтра, 16 июня, и будет посвящена судьбе и творчеству Василия Аксёнова.
Лекция под выразительным названием «Василий Аксёнов: стиляга-шестидесятник в застойные 70-е» расскажет, в первую очередь, о том, как жилось одному из самых ярких писателей поколения оттепели в условиях советской цензуры. Его ранние повести и романы дышали свободой, джазом и молодёжной энергией. Для Аксёнова свобода и стиль были не просто литературными приёмами, а главными жизненными принципами. Однако с приходом 70-х годов наступил «застой», и писатель столкнулся с жёсткой государственной цензурой. Правила жизни и творчества поменялись, и Аксёнову пришлось прибегнуть к литературному эксперименту, осваивая «эзопов язык» и прибегая к фантастике и гротеску. Именно об этом сложном периоде и пойдёт речь на лекции.
Лектор Наталья Иванова — авторитетный специалист по современной русской литературе. Она сама писатель, а ещё литературный критик и доктор филологических наук. Кроме того, Иванова занимает пост первого заместителя главного редактора журнала «Знамя». Её анализ аксёновского творчества обещает быть глубоким и при этом неформальным.
Начало лекции запланировано на 19.00. Предварительная регистрация на это бесплатное мероприятие проходит на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+
Лекция под выразительным названием «Василий Аксёнов: стиляга-шестидесятник в застойные 70-е» расскажет, в первую очередь, о том, как жилось одному из самых ярких писателей поколения оттепели в условиях советской цензуры. Его ранние повести и романы дышали свободой, джазом и молодёжной энергией. Для Аксёнова свобода и стиль были не просто литературными приёмами, а главными жизненными принципами. Однако с приходом 70-х годов наступил «застой», и писатель столкнулся с жёсткой государственной цензурой. Правила жизни и творчества поменялись, и Аксёнову пришлось прибегнуть к литературному эксперименту, осваивая «эзопов язык» и прибегая к фантастике и гротеску. Именно об этом сложном периоде и пойдёт речь на лекции.
Лектор Наталья Иванова — авторитетный специалист по современной русской литературе. Она сама писатель, а ещё литературный критик и доктор филологических наук. Кроме того, Иванова занимает пост первого заместителя главного редактора журнала «Знамя». Её анализ аксёновского творчества обещает быть глубоким и при этом неформальным.
Начало лекции запланировано на 19.00. Предварительная регистрация на это бесплатное мероприятие проходит на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+
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