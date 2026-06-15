Уральские учёные улучшили средство для обнаружения взрывчатки





– рассказал инженер-исследователь Ярослав Штайц. «В итоге мы продумали метод получения целевых соединений, экспериментально и теоретически показали их работу, изучили кинетику, механизм тушения. И показали, что подобные молекулы могут стать эффективной платформой для разработки сенсоров для нитроароматических соединений»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Специалисты Уральского федерального университета и Уральского отделения РАН улучшили известные соединения, которые используют для обнаружения вредных или взрывчатых веществ, а также для контроля сточных вод в промышленности и экологии.Как объяснили Вечерним ведомостям в пресс-службе УрФУ, за счёт добавления фрагментов органических соединений учёным удалось создать пуш-пульную флуорофорную систему, которая при необходимости либо начинает светиться, либо наоборот – тухнуть. Отмечается, что эти молекулы обладают крайне высокой чувствительностью и светят значительно ярче.По словам одного из исследователей лаборатории органического синтеза УрФУ Ярослава Штайца, их целью было получение пуш-пульных флуорофоров посредством модификации существующих соединений, а также изучение их фотофизических свойств.Он подчеркивает, что обычно из таких веществ создают сенсоры, реагирующие на металлы. Их разработка позволяет создавать сенсоры для обнаружения нитроароматики (пикриновой кислоты), которые не уступают в эффективности.Их относительно просто синтезировать и модифицировать, они растворяются в обычных органических растворителях, ярко светят. При этом люминесцентные свойства можно настраивать, отмечают учёные.О своей разработке исследователи написали в Journal of Photochemistry & Photobiology. Мероприятие для возрастной категории 18+