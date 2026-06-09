В Екатеринбурге откроется выставка Аркадия Ачитова с ироничными портретами политиков

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в музее Миши Брусиловского откроется персональная выставка российского живописца Аркадия Ачитова. Экспозиция представит работы художника, известного ироничным переосмыслением образов политических деятелей и яркой живописной манерой.Одно из направлений творчества Ачитова — серия ироничных портретов советских и российских политиков. Среди героев его работ — Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин и Жириновский. Художник показывает их в нетипичном для официальной портретной традиции ключе.Аркадий Ачитов начал свою карьеру в Свердловске, работая художником-оформителем на Уралмашзаводе. Сейчас он является участником столичных выставок, а его работы можно увидеть в московских кафе и пабах.Выставка откроется во вторник, 16 июня, в 18.00 по адресу: ул. Энгельса, 15.Мероприятие для возрастной категории 18+