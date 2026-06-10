В Доме Поклевских-Козелл с наркотиками поборются искусством

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На 26 июня в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» запланировано мероприятие «Искусство против наркотиков». Оно приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.Международный день борьбы с наркоманией был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году. В музейном центре отметить его решили лекцией, из которой слушатели узнают, как уберечь себя и своих близких от пагубной привычки, и творческим занятием. Собравшимся предложат нарисовать яркий натюрморт. Организаторы считают, что цветотерапия является эффективной профилактикой различных заболеваний, в том числе — одним из способов избавиться от наркотической зависимости.Вход на мероприятие свободный. Начало в 14.00.Напомним, что Дом Поклевских-Козелл — это исторический особняк в центре Екатеринбурга, на улице Малышева. Здание было построено примерно в 1870-х годах для семьи уральских промышленников. В здании до нашего времени сохранились парадная лестница и камины каслинского литья. В феврале 1917 года оно перешло под контроль Совета рабочих и солдатских депутатов. Позже в советский период здесь размещались НКВД, оборонное предприятие и педагогический институт. С 1986 года в особняке располагается музейно-выставочный центр Свердловского областного краеведческого музея имени О. Клера. Мероприятие для возрастной категории 18+